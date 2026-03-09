У трьох областях є знеструмлення внаслідок атак РФ по об’єктах енергетики
У частині громад трьох областей України жителі тимчасово залишаються без електропостачання.
Про це повідомила пресслужба Міненерго, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина громад у Сумській, Чернігівській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання. Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів", - йдеться в повідомленні.
Наразі у частині областей України тривають графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості.
Що передувало?
- 7 березня 2026 року РФ здійснила п'яту масовану атаку на об'єкти енергетики України, внаслідок чого було знеструмлено споживачів у Вінницькій, Житомирській, Харківській та інших областях. У Києві порушено теплопостачання.
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Знеструмлення!? А після відновлення буде ЗАСТРУМЛЕННЯ ?
Однак у повідомленні пресслужба Міненерго "У частині громад трьох областей України жителі тимчасово залишаються без електропостачання.
Так хто вкидає знеструмлення/заструмлення? У якому місці засіли випускники окадемії мішіпоплавського?
А ще пишуть залишилися без світла. Це напевно згадка про лампочки Ілліча, який живее, всех живьіх" ?