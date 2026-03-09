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Новини Удари по енергетиці
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У трьох областях є знеструмлення внаслідок атак РФ по об’єктах енергетики

Удари РФ по енергетиці: де є проблеми зі світлом?

У частині громад трьох областей України жителі тимчасово залишаються без електропостачання.

Про це повідомила пресслужба Міненерго, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина громад у Сумській, Чернігівській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання. Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів", - йдеться в повідомленні.

Наразі у частині областей України тривають графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості. 

Читайте: Енергетики заживили всіх абонентів після атаки РФ на Запорізький район

Що передувало?

  • 7 березня 2026 року РФ здійснила п'яту масовану атаку на об'єкти енергетики України, внаслідок чого було знеструмлено споживачів у Вінницькій, Житомирській, Харківській та інших областях. У Києві порушено теплопостачання.

Читайте: США разом з РФ проголосували проти резолюції МАГАТЕ, що засуджує атаки на енергетику України

Автор: 

обстріл (34484) Міненерго (1700)
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У трьох областях є знеструмлення внаслідок атак РФ по об'єктах енергетики

Знеструмлення!? А після відновлення буде ЗАСТРУМЛЕННЯ ?

Однак у повідомленні пресслужба Міненерго "У частині громад трьох областей України жителі тимчасово залишаються без електропостачання.

Так хто вкидає знеструмлення/заструмлення? У якому місці засіли випускники окадемії мішіпоплавського?

А ще пишуть залишилися без світла. Це напевно згадка про лампочки Ілліча, який живее, всех живьіх" ?
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09.03.2026 10:47 Відповісти
а потім в порядку черги,експеримент продовжується...
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09.03.2026 11:00 Відповісти
 
 