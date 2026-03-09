У трьох областях є знеструмлення внаслідок атак РФ по об’єктах енергетики

У частині громад трьох областей України жителі тимчасово залишаються без електропостачання.

Про це повідомила пресслужба Міненерго, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина громад у Сумській, Чернігівській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання. Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів", - йдеться в повідомленні.

Наразі у частині областей України тривають графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості.

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Що передувало?

7 березня 2026 року РФ здійснила п'яту масовану атаку на об'єкти енергетики України, внаслідок чого було знеструмлено споживачів у Вінницькій, Житомирській, Харківській та інших областях. У Києві порушено теплопостачання.

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