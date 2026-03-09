Цены на топливо должны формироваться без спекуляций. "Укрнафта" будет выполнять роль ориентира, - Свириденко

Премьер-министр Юлия Свириденко провела встречу с ключевыми представителями рынка нефтепродуктов.

Встреча правительства с операторами рынка топлива

По ее словам, во время встречи скоординировали дальнейшие действия в связи с текущей ситуацией на топливном рынке, которая имеет преимущественно внешние причины.

"Наша общая задача - обеспечить бесперебойное наличие топлива в государстве. Правительство рассчитывает, что операторы рынка - как государственная компания "Укрнафта", так и частные компании - обеспечат надлежащее наполнение рынка топливом и его стабильную доступность для потребителей по всей стране", - говорится в сообщении.

Свириденко также подчеркнула, что цены на топливо должны формироваться справедливо, с учетом текущей ситуации, в частности - на мировых рынках, но без внутренних спекуляций.

Контроль за ценами и координация действий на рынке

"Укрнафта" будет выполнять роль ориентира справедливой цены на рынке. Контролирующие органы, в частности - Антимонопольный комитет Украины и Госпродпотребслужба, должны осуществлять надлежащий мониторинг ценовой ситуации и реагировать на случаи возможных спекуляций на рынке. В то же время, важно обеспечить, чтобы их работа не создавала необоснованного давления или препятствий для добросовестного бизнеса", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что первый вице-премьер-министр Украины - министр энергетики Денис Шмыгаль, получил задание обеспечить ежедневную координацию с представителями рынка на базе Министерства энергетики для оперативного решения текущих вопросов - в частности, возникающих в работе операторов рынка.

Отдельно министр экономики Алексей Соболев, вместе с Министерством финансов и Министерством энергетики, прорабатывают возможные модели поддержки для тех категорий потребителей, которые больше всего будут нуждаться в помощи в связи с существенным ростом цен на нефтепродукты.

Что предшествовало?

Как сообщалось, в Украине бензин и дизельное топливо в крупнейших сетях АЗС с прошлой субботы подорожали в среднем на 5-6 гривен за литр. В то же время из-за ажиотажного спроса ряд сетей АЗС приостановил работу сервисов подписки на топливо или существенно ограничил объемы его покупки в мобильных приложениях.

Главной причиной стремительного роста цен прежде всего является ажиотажный спрос на топливо на фоне новостей о войне в Иране, отмечал директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн. Он отметил, что за последние несколько дней реализация топлива через розничные сети увеличилась примерно на 50%, а на отдельных станциях – еще больше. В то же время запасы топлива в стране достаточные, заверил эксперт.

