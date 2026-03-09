Ціни на пальне мають формуватися без спекуляцій. "Укрнафта" виконуватиме роль орієнтира, - Свириденко

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко провела зустріч з ключовими представниками ринку нафтопродуктів.

Про це вона повідомила у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Зустріч уряду з операторами ринку пального

За її словами, під час зустрічі скоординували подальші дії у зв’язку з поточною ситуацією на паливному ринку, яка має переважно зовнішні причини.

"Наше спільне завдання - забезпечити безперебійну наявність пального в державі. Уряд розраховує, що оператори ринку - як державна компанія "Укрнафта", так і приватні компанії - забезпечать належне наповнення ринку паливом та його стабільну доступність для споживачів по всій країні", - йдеться у повідомленні.

Свириденко також наголосила, що ціни на пальне мають формуватися справедливо, з урахуванням поточної ситуації, зокрема на світових ринках, але без внутрішніх спекуляцій.

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Контроль за цінами та координація дій на ринку

"Укрнафта" виконуватиме роль орієнтира справедливої ціни на ринку. Контролюючі органи, зокрема Антимонопольний комітет України та Держпродспоживслужба, мають здійснювати належний моніторинг цінової ситуації та реагувати на випадки можливих спекуляцій на ринку. Водночас важливо забезпечити, щоб їхня робота не створювала безпідставного тиску або перешкод для добросовісного бізнесу", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що перший віце-прем’єр-міністр України - міністр енергетики Денис Шмигаль отримав завдання забезпечити щоденну координацію з представниками ринку на базі Міністерства енергетики для оперативного вирішення поточних питань, зокрема тих, що виникають у роботі операторів ринку.

Окремо міністр економіки Олексій Соболев разом з Міністерством фінансів та Міністерством енергетики опрацьовують можливі моделі підтримки для тих категорій споживачів, які найбільше потребуватимуть допомоги у зв’язку зі суттєвим зростанням цін на нафтопродукти.

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Що передувало?

Як повідомлялося, в Україні бензин та дизельне пальне у найбільших мережах АЗС з минулої суботи подорожчали в середньому на 5-6 гривень за літр. Водночас через ажіотажний попит низка мереж АЗС призупинила роботу сервісів передплати пального або суттєво обмежила обсяги його купівлі в мобільних застосунках.

Головною причиною стрімкого зростання цін передусім є ажіотажний попит на пальне на тлі новин про війну в Ірані, зазначав директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн. Він зауважив, що за останні кілька днів реалізація пального через роздрібні мережі збільшилася приблизно на 50%, а на окремих станціях – ще більше. Водночас запаси пального у країні достатні, запевнив експерт.

на тлі новин про війну в Ірані, зазначав директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн. Він зауважив, що за останні кілька днів реалізація пального через роздрібні мережі збільшилася приблизно на 50%, а на окремих станціях – ще більше. Водночас запаси пального у країні достатні, запевнив експерт. Також зазначалося, що уряд доручив посилити контроль за ціновою політикою операторів ринку пального.

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