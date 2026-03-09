Россияне более 30 раз атаковали Днепропетровщину: двое раненых, повреждены дома, агрофирма и административные здания
В течение дня 9 марта российские войска более 30 раз атаковали Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы Днепропетровщины беспилотниками и артиллерией, вследствие чего есть раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Никопольский район
В Никопольском районе под ударами оказались Никополь, Покровская, Марганецкая, Мировская и Червоногригоровская громады. Повреждены агрофирма, административные здания, 2 частных дома. Ранен 69-летний мужчина.
Синельниковский район
В Синельниковском районе пострадали Петропавловская и Межевская громады. Разрушено предприятие. Горел гараж. Пострадал 68-летний мужчина.
Криворожский район
На Криворожье россияне нанесли удары по Зеленодольской и Апостоловской громадам. Разрушена автозаправка.
