Росіяни понад 30 разів атакували Дніпропетровщину: двоє поранених, пошкоджено будинки, агрофірму та адмінбудівлі
Упродовж дня 9 березня російські війська понад 30 разів атакували Нікопольський, Синельниківський і Криворізький райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією, унаслідок чого є поранені.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Нікопольський район
На Нікопольщині під ударами перебували Нікополь, Покровська, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені агрофірма, адмінбудівлі, 2 приватні будинки. Поранений 69-річний чоловік.
Синельниківський район
На Синельниківщині потерпали Петропавлівська і Межівська громади. Понівечене підприємство. Горів гараж. Постраждав 68-річний чоловік.
Криворізький район
На Криворіжжі росіяни поцілили по Зеленодольській та Апостолівській громадах. Побита автозаправка.
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