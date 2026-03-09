Росіяни понад 30 разів атакували Дніпропетровщину: двоє поранених, пошкоджено будинки, агрофірму та адмінбудівлі

Упродовж дня 9 березня російські війська понад 30 разів атакували Нікопольський, Синельниківський і Криворізький райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Нікопольський район

На Нікопольщині під ударами перебували Нікополь, Покровська, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені агрофірма, адмінбудівлі, 2 приватні будинки. Поранений 69-річний чоловік.

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Синельниківський район

На Синельниківщині потерпали Петропавлівська і Межівська громади. Понівечене підприємство. Горів гараж. Постраждав 68-річний чоловік.

Криворізький район

На Криворіжжі росіяни поцілили по Зеленодольській та Апостолівській громадах. Побита автозаправка.

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