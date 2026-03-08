Війська РФ обстріляли 2 райони Дніпропетровщини: пошкоджено інфраструктуру. ФОТО

Росіяни атакували два райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Удар по Кривому Рогу

Як зазначається, у Кривому Розі виникла пожежа. Пошкоджена транспортна інфраструктура.

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Обстріли Нікопольщини

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська і Мирівська громади.

"Люди не постраждали", - уточнив очільник регіону.

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