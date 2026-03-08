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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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Війська РФ обстріляли 2 райони Дніпропетровщини: пошкоджено інфраструктуру. ФОТО

Росіяни атакували два райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Удар по Кривому Рогу

Як зазначається, у Кривому Розі виникла пожежа. Пошкоджена транспортна інфраструктура.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував Нікополь, Кривий Ріг і Синельниківський район дронами та артилерією. ФОТОрепортаж

Обстріли Нікопольщини

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська і Мирівська громади.

"Люди не постраждали", - уточнив очільник регіону.

Обстріл Дніпропетровщини

Також читайте: Росіяни атакували рятувальників на Дніпропетровщині: знищено пожежний автомобіль. ФОТОрепортаж

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Кривий Ріг (1511) Дніпропетровська область (5128) Криворізький район (403)
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Вибачте інформація не в тему, застерігаю всіх що букмекерська контора BET2FUN шахраї, вас кинуть вже при поповненні, попередьте всіх знайомих, дякую за розуміння
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08.03.2026 08:28 Відповісти
 
 