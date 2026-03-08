Війська РФ обстріляли 2 райони Дніпропетровщини: пошкоджено інфраструктуру. ФОТО
Росіяни атакували два райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Удар по Кривому Рогу
Як зазначається, у Кривому Розі виникла пожежа. Пошкоджена транспортна інфраструктура.
Обстріли Нікопольщини
На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська і Мирівська громади.
"Люди не постраждали", - уточнив очільник регіону.
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Старий Маразматік
показати весь коментар08.03.2026 08:28 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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