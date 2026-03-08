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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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Войска РФ обстреляли 2 района Днепропетровщины: повреждена инфраструктура. ФОТО

Россияне атаковали два района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

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Удар по Кривому Рогу

Как отмечается, в Кривом Роге возник пожар. Повреждена транспортная инфраструктура.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал Никополь, Кривой Рог и Синельниковский район дронами и артиллерией. ФОТОрепортаж

Обстрелы Никопольщины

В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Марганецкая, Червоногригоровская и Мировская громады.

"Люди не пострадали", - уточнил глава региона.

Обстрел Днепропетровщины

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Кривой Рог (1541) Днепропетровская область (5310) Криворожский район (383)
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Вибачте інформація не в тему, застерігаю всіх що букмекерська контора BET2FUN шахраї, вас кинуть вже при поповненні, попередьте всіх знайомих, дякую за розуміння
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08.03.2026 08:28 Ответить
 
 