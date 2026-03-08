Войска РФ обстреляли 2 района Днепропетровщины: повреждена инфраструктура. ФОТО
Россияне атаковали два района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.
Удар по Кривому Рогу
Как отмечается, в Кривом Роге возник пожар. Повреждена транспортная инфраструктура.
Обстрелы Никопольщины
В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Марганецкая, Червоногригоровская и Мировская громады.
"Люди не пострадали", - уточнил глава региона.
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Старий Маразматік
показать весь комментарий08.03.2026 08:28 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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