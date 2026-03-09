Орбан вводит ограничения цен на топливо для автомобилей с венгерскими номерами

Правительство Венгрии решило ввести ограничения цен на бензин и дизельное топливо на автозаправочных станциях. Такое решение приняли на фоне резкого роста мировых цен на нефть.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в видеообращении на своей странице в Facebook.

Венгрия ограничивает цены на топливо

По словам Орбана, новые правила начнут действовать с полуночи. Правительство установит максимальную стоимость бензина на уровне 595 форинтов за литр, а дизельного топлива — 615 форинтов за литр.

Премьер объяснил, что такое решение приняли из-за резкого подорожания нефти на мировых рынках, что повлияло и на венгерский рынок топлива.

"Международный скачок цен на нефть коснулся и Венгрии, поэтому мы вынуждены реагировать", — отметил Орбан.

Ограничение будет распространяться только на автомобили с венгерскими номерными знаками и регистрационными документами.

Кроме того, власти планируют использовать часть стратегических нефтяных резервов, чтобы избежать дефицита топлива.

Политический контекст и предыдущий опыт

Правительство Венгрии уже применяло подобные ограничения ранее. В ноябре 2021 года власти установили предельные цены на топливо из-за стремительного подорожания во время пандемии коронавируса.

Тогда ограничения действовали более года. Позже их отменили из-за резкого роста спроса на топливо и проблем с поставками, которые привели к дефициту на рынке.

Орбан также заявил, что повышение цен на нефть связано с ситуацией в регионе. По его словам, Венгрия уже обратилась к Европейской комиссии с просьбой пересмотреть санкции против российских энергоносителей.

