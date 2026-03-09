РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8883 посетителя онлайн
Новости Цены на бензин
1 928 13

Орбан вводит ограничения цен на топливо для автомобилей с венгерскими номерами

азс,бензин,заправка,топливо

Правительство Венгрии решило ввести ограничения цен на бензин и дизельное топливо на автозаправочных станциях. Такое решение приняли на фоне резкого роста мировых цен на нефть.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в видеообращении на своей странице в Facebook.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Венгрия ограничивает цены на топливо

По словам Орбана, новые правила начнут действовать с полуночи. Правительство установит максимальную стоимость бензина на уровне 595 форинтов за литр, а дизельного топлива — 615 форинтов за литр.

Премьер объяснил, что такое решение приняли из-за резкого подорожания нефти на мировых рынках, что повлияло и на венгерский рынок топлива.

"Международный скачок цен на нефть коснулся и Венгрии, поэтому мы вынуждены реагировать", — отметил Орбан.

  • Ограничение будет распространяться только на автомобили с венгерскими номерными знаками и регистрационными документами.

Кроме того, власти планируют использовать часть стратегических нефтяных резервов, чтобы избежать дефицита топлива.

Читайте также: МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за обращения с задержанными инкассаторами "Ощадбанка"

Политический контекст и предыдущий опыт

Правительство Венгрии уже применяло подобные ограничения ранее. В ноябре 2021 года власти установили предельные цены на топливо из-за стремительного подорожания во время пандемии коронавируса.

Тогда ограничения действовали более года. Позже их отменили из-за резкого роста спроса на топливо и проблем с поставками, которые привели к дефициту на рынке.

Орбан также заявил, что повышение цен на нефть связано с ситуацией в регионе. По его словам, Венгрия уже обратилась к Европейской комиссии с просьбой пересмотреть санкции против российских энергоносителей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия усилила защиту на 75 объектах энергетической инфраструктуры

Автор: 

АЗС (28) бензин (39) Венгрия (853) дизтопливо (5)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Який *** смішний Україна вже таке давно проходила перед розпадом совка
показать весь комментарий
09.03.2026 20:15 Ответить
+3
показать весь комментарий
09.03.2026 20:24 Ответить
+1
який сраний популізм..73 % забезпечено?
показать весь комментарий
09.03.2026 20:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Який *** смішний Україна вже таке давно проходила перед розпадом совка
показать весь комментарий
09.03.2026 20:15 Ответить
Для тих хто в танку, то в них це правило діяло як мінімум останні кілька років.
показать весь комментарий
09.03.2026 20:21 Ответить
Уряд Угорщини вирішив запровадити обмеження цін на бензин і дизельне паливо ... Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у відеозверненні на своїй сторінці у https://www.facebook.com/reel/1458902669168029 Facebook. Джерело: https://censor.net/ua/n3604381
- це подається як свіжа новина .
показать весь комментарий
09.03.2026 20:40 Ответить
Ну так і на мадярщині наближається розпад совка який там будував орбан останні 16 років.
показать весь комментарий
09.03.2026 20:32 Ответить
який сраний популізм..73 % забезпечено?
показать весь комментарий
09.03.2026 20:23 Ответить
показать весь комментарий
09.03.2026 20:24 Ответить
тут мадьярщина під боком і у них саме сезон збору добра )) "весняне прибирання" - всі викидають непотрібні речі, то вони вже з півмісяця своїми бусиками під місцями збору шпермюля ночують )) і тут таке з топливом! ))
показать весь комментарий
09.03.2026 20:26 Ответить
боже!
який молодець, гундосий зе!поц!!!
підарів пабєдів, бо спеців з знищення шахедів, відправив до саудитів!
нам же наплювати на них, на шахеди, особливо харкову, одесі, кривому рогу та дніпру з запоріжжям!
циганів з балатону, пабедів!
але, налік, шось ззстряг!
пшеків пабєдів, бо давно не чули про волинь!
не блокують же! вже забули про виїздне засідання шмигаля?

шоу голого бородька вічне......
показать весь комментарий
09.03.2026 20:27 Ответить
Якого біса ти в новині про Орбана пишеш про Зе? в тебе свербить?
показать весь комментарий
09.03.2026 20:57 Ответить
Приграничные мадьяры ездят в Закарпатье
с канистрами и заправляются.
показать весь комментарий
09.03.2026 20:35 Ответить
показать весь комментарий
09.03.2026 20:44 Ответить
А если не продадут,тогда что,стукачи настучат и приедут перевиряльщики брать хабари?Тогда это уже будет не Угорщина,а Украина.
показать весь комментарий
09.03.2026 21:09 Ответить
А ми їм у відповідь вже скасували усі обмеження на підвищення цін на наших азк для авто з українськими номерами.
показать весь комментарий
09.03.2026 21:09 Ответить
 
 