Орбан вводит ограничения цен на топливо для автомобилей с венгерскими номерами
Правительство Венгрии решило ввести ограничения цен на бензин и дизельное топливо на автозаправочных станциях. Такое решение приняли на фоне резкого роста мировых цен на нефть.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в видеообращении на своей странице в Facebook.
Венгрия ограничивает цены на топливо
По словам Орбана, новые правила начнут действовать с полуночи. Правительство установит максимальную стоимость бензина на уровне 595 форинтов за литр, а дизельного топлива — 615 форинтов за литр.
Премьер объяснил, что такое решение приняли из-за резкого подорожания нефти на мировых рынках, что повлияло и на венгерский рынок топлива.
"Международный скачок цен на нефть коснулся и Венгрии, поэтому мы вынуждены реагировать", — отметил Орбан.
- Ограничение будет распространяться только на автомобили с венгерскими номерными знаками и регистрационными документами.
Кроме того, власти планируют использовать часть стратегических нефтяных резервов, чтобы избежать дефицита топлива.
Политический контекст и предыдущий опыт
Правительство Венгрии уже применяло подобные ограничения ранее. В ноябре 2021 года власти установили предельные цены на топливо из-за стремительного подорожания во время пандемии коронавируса.
Тогда ограничения действовали более года. Позже их отменили из-за резкого роста спроса на топливо и проблем с поставками, которые привели к дефициту на рынке.
Орбан также заявил, что повышение цен на нефть связано с ситуацией в регионе. По его словам, Венгрия уже обратилась к Европейской комиссии с просьбой пересмотреть санкции против российских энергоносителей.
