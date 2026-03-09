Орбан вводить обмеження цін на пальне для авто з угорськими номерами

Уряд Угорщини вирішив запровадити обмеження цін на бензин і дизельне паливо на автозаправних станціях. Таке рішення ухвалили на тлі різкого зростання світових цін на нафту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook.

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Угорщина обмежує ціни на пальне

За словами Орбана, нові правила почнуть діяти з опівночі. Уряд встановить максимальну вартість бензину на рівні 595 форинтів за літр, а дизельного пального — 615 форинтів за літр.

Прем’єр пояснив, що таке рішення ухвалили через різке подорожчання нафти на світових ринках, що вплинуло і на угорський ринок пального.

"Міжнародний стрибок цін на нафту торкнувся і Угорщини, тому ми змушені реагувати", — зазначив Орбан.

Обмеження поширюватиметься лише на автомобілі з угорськими номерними знаками та реєстраційними документами.

Крім того, влада планує використати частину стратегічних нафтових резервів, щоб уникнути дефіциту пального.

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Політичний контекст та попередній досвід

Уряд Угорщини вже застосовував подібні обмеження раніше. У листопаді 2021 року влада встановила граничні ціни на пальне через стрімке подорожчання під час пандемії коронавірусу.

Тоді обмеження діяли понад рік. Пізніше їх скасували через різке зростання попиту на пальне та проблеми з постачанням, що призвели до дефіциту на ринку.

Орбан також заявив, що підвищення цін на нафту пов’язане з ситуацією в регіоні. За його словами, Угорщина вже звернулася до Європейської комісії з проханням переглянути санкції проти російських енергоносіїв.

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