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Новини Ціни на бензин
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Орбан вводить обмеження цін на пальне для авто з угорськими номерами

азс,бензин,заправка,топливо

Уряд Угорщини вирішив запровадити обмеження цін на бензин і дизельне паливо на автозаправних станціях. Таке рішення ухвалили на тлі різкого зростання світових цін на нафту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook.

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Угорщина обмежує ціни на пальне

За словами Орбана, нові правила почнуть діяти з опівночі. Уряд встановить максимальну вартість бензину на рівні 595 форинтів за літр, а дизельного пального — 615 форинтів за літр.

Прем’єр пояснив, що таке рішення ухвалили через різке подорожчання нафти на світових ринках, що вплинуло і на угорський ринок пального.

"Міжнародний стрибок цін на нафту торкнувся і Угорщини, тому ми змушені реагувати", — зазначив Орбан.

  • Обмеження поширюватиметься лише на автомобілі з угорськими номерними знаками та реєстраційними документами.

Крім того, влада планує використати частину стратегічних нафтових резервів, щоб уникнути дефіциту пального.

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Політичний контекст та попередній досвід

Уряд Угорщини вже застосовував подібні обмеження раніше. У листопаді 2021 року влада встановила граничні ціни на пальне через стрімке подорожчання під час пандемії коронавірусу.

Тоді обмеження діяли понад рік. Пізніше їх скасували через різке зростання попиту на пальне та проблеми з постачанням, що призвели до дефіциту на ринку.

Орбан також заявив, що підвищення цін на нафту пов’язане з ситуацією в регіоні. За його словами, Угорщина вже звернулася до Європейської комісії з проханням переглянути санкції проти російських енергоносіїв.

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Автор: 

АЗС (1950) бензин (1375) Угорщина (3024) дизпаливо (1370)
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Топ коментарі
+9
Який *** смішний Україна вже таке давно проходила перед розпадом совка
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09.03.2026 20:15 Відповісти
+7
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09.03.2026 20:24 Відповісти
+4
який сраний популізм..73 % забезпечено?
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09.03.2026 20:23 Відповісти
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Який *** смішний Україна вже таке давно проходила перед розпадом совка
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09.03.2026 20:15 Відповісти
Для тих хто в танку, то в них це правило діяло як мінімум останні кілька років.
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09.03.2026 20:21 Відповісти
Уряд Угорщини вирішив запровадити обмеження цін на бензин і дизельне паливо ... Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у відеозверненні на своїй сторінці у https://www.facebook.com/reel/1458902669168029 Facebook. Джерело: https://censor.net/ua/n3604381
- це подається як свіжа новина .
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09.03.2026 20:40 Відповісти
Ну так і на мадярщині наближається розпад совка який там будував орбан останні 16 років.
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09.03.2026 20:32 Відповісти
який сраний популізм..73 % забезпечено?
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09.03.2026 20:23 Відповісти
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09.03.2026 20:24 Відповісти
тут мадьярщина під боком і у них саме сезон збору добра )) "весняне прибирання" - всі викидають непотрібні речі, то вони вже з півмісяця своїми бусиками під місцями збору шпермюля ночують )) і тут таке з топливом! ))
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09.03.2026 20:26 Відповісти
боже!
який молодець, гундосий зе!поц!!!
підарів пабєдів, бо спеців з знищення шахедів, відправив до саудитів!
нам же наплювати на них, на шахеди, особливо харкову, одесі, кривому рогу та дніпру з запоріжжям!
циганів з балатону, пабедів!
але, налік, шось ззстряг!
пшеків пабєдів, бо давно не чули про волинь!
не блокують же! вже забули про виїздне засідання шмигаля?

шоу голого бородька вічне......
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09.03.2026 20:27 Відповісти
Якого біса ти в новині про Орбана пишеш про Зе? в тебе свербить?
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09.03.2026 20:57 Відповісти
я тобі розкажу, як в мене свербить, про зеленого гундосого криворагуля!!!!
я тобі розкажу, як в мене пердак розриває від уйобка котрий приніс стільки біди україні, як ніхто, за останні сто років!!!

останні п'ять днів я супроводжую родича в центральний шпиталь з тяжким пораненням!
вулиця госпітальна, київ, україна.
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09.03.2026 21:38 Відповісти
лікуйтесь.
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09.03.2026 22:04 Відповісти
Приграничные мадьяры ездят в Закарпатье
с канистрами и заправляются.
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09.03.2026 20:35 Відповісти
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09.03.2026 20:44 Відповісти
А если не продадут,тогда что,стукачи настучат и приедут перевиряльщики брать хабари?Тогда это уже будет не Угорщина,а Украина.
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09.03.2026 21:09 Відповісти
А ми їм у відповідь вже скасували усі обмеження на підвищення цін на наших азк для авто з українськими номерами.
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09.03.2026 21:09 Відповісти
Скоро почне гречку розносити?
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09.03.2026 22:13 Відповісти
 
 