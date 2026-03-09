Угорщина посилила захист на 75 об’єктах енергетичної інфраструктури

В Угорщині вирішили посилити безпеку та захист енергетичної інфраструктури, наразі це стосується 75 об’єктів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telex, про це заявив командувач Об'єднаного оперативного командування Збройних сил Угорщини.

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Що відомо?

Так, 25 лютого уряд Угорщини ухвалив рішення про посилення охорони та захисту енергетичних об'єктів країни. Наразі це завдання виконується вже на 75 об'єктах.

Зазначається, що у виконанні цього завдання, окрім військових, задіяні Міністерство внутрішніх справ, місцеві органи влади, різні урядові організації, а також охоронні компанії, що забезпечують охорону та захист інфраструктури.

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Заяви Орбана

Варто зазначити, що у відео, опублікованому після засідання Ради оборони в лютому, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив, що солдати будуть розміщені поблизу ключових енергетичних об'єктів по всій країні, щоб "посилити захист критично важливої ​​енергетичної інфраструктури" .

Орбан заявив, що рада була скликана через "українську блокаду", яку Україна намагається використати для тиску на Словаччину та Угорщину.

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"Я бачу, що Україна готується до нових дій для порушення роботи угорської енергетичної системи. Саме тому я наказав посилити захист критичної енергетичної інфраструктури", – заявив тоді угорський прем’єр.

Що передувало?

Орбан блокує кредит для України