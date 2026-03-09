Угорщина посилила захист на 75 об’єктах енергетичної інфраструктури
В Угорщині вирішили посилити безпеку та захист енергетичної інфраструктури, наразі це стосується 75 об’єктів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telex, про це заявив командувач Об'єднаного оперативного командування Збройних сил Угорщини.
Що відомо?
Так, 25 лютого уряд Угорщини ухвалив рішення про посилення охорони та захисту енергетичних об'єктів країни. Наразі це завдання виконується вже на 75 об'єктах.
Зазначається, що у виконанні цього завдання, окрім військових, задіяні Міністерство внутрішніх справ, місцеві органи влади, різні урядові організації, а також охоронні компанії, що забезпечують охорону та захист інфраструктури.
Заяви Орбана
Варто зазначити, що у відео, опублікованому після засідання Ради оборони в лютому, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив, що солдати будуть розміщені поблизу ключових енергетичних об'єктів по всій країні, щоб "посилити захист критично важливої енергетичної інфраструктури" .
Орбан заявив, що рада була скликана через "українську блокаду", яку Україна намагається використати для тиску на Словаччину та Угорщину.
"Я бачу, що Україна готується до нових дій для порушення роботи угорської енергетичної системи. Саме тому я наказав посилити захист критичної енергетичної інфраструктури", – заявив тоді угорський прем’єр.
Що передувало?
- 27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".
- Прем'єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.
- Окрім того, Фіцо попередив, що Словаччина також перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити постачання електроенергії.
- Водночас Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.
- Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова звернулася до Офісу президента України з проханням надати дозвіл на огляд пошкодженого трубопроводу "Дружба" або направити туди інших євродипломатів, але у відповідь отримала відмову.
Орбан блокує кредит для України
- Нагадаємо, угорський прем'єр блокує кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.
- Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.
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24 мая 2022 года Орбан объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения из-за войны на Украине. «Мы видим, что война и санкции Брюсселя привели к огромным экономическим потрясениям и резкому росту цен. Мир находится на грани экономического кризиса» - заявил премьер-министр. По его словам, эта мера даст возможность незамедлительно реагировать на последствия событий на Украине, подчеркнув, что война на Украине угрожает энергетической и финансовой безопасности Венгрииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80#cite_note-6 [6].