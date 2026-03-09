УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11120 відвідувачів онлайн
Новини Відносини України та Угорщини Антиукраїнські заяви в Угорщині
1 054 12

Угорщина посилила захист на 75 об’єктах енергетичної інфраструктури

Угорщина посилила захист енергетики

В Угорщині вирішили посилити безпеку та захист енергетичної інфраструктури, наразі це стосується 75 об’єктів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telex, про це заявив командувач Об'єднаного оперативного командування Збройних сил Угорщини.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Так, 25 лютого уряд Угорщини ухвалив рішення про посилення охорони та захисту енергетичних об'єктів країни. Наразі це завдання виконується вже на 75 об'єктах.

Зазначається, що у виконанні цього завдання, окрім військових, задіяні Міністерство внутрішніх справ, місцеві органи влади, різні урядові організації, а також охоронні компанії, що забезпечують охорону та захист інфраструктури.

Також читайте: Орбан написав листа Зеленському: Відновіть роботу "Дружби" та змініть антиугорську політику

Заяви Орбана

Варто зазначити, що у відео, опублікованому після засідання Ради оборони в лютому, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив, що солдати будуть розміщені поблизу ключових енергетичних об'єктів по всій країні, щоб "посилити захист критично важливої ​​енергетичної інфраструктури" .

Орбан заявив, що рада була скликана через "українську блокаду", яку Україна намагається використати для тиску на Словаччину та Угорщину.

Також читайте: ЄС шукає способи "зберегти обличчя" Орбану, щоб той розблокував допомогу Україні, - Politico

"Я бачу, що Україна готується до нових дій для порушення роботи угорської енергетичної системи. Саме тому я наказав посилити захист критичної енергетичної інфраструктури", – заявив тоді угорський прем’єр.

Що передувало?

Орбан блокує кредит для України

  • Нагадаємо, угорський прем'єр блокує кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.
  • Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.

Автор: 

Угорщина (3024) енергетика (3850)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Все правильно - саме так і вчать кремлівські політконсультанти . Наступним кроком буде введення НС і відміна (ну звісно тимчасова..
) виборів !
показати весь коментар
09.03.2026 19:30 Відповісти
+10
Значить будуть підривати і звинувачивати Україну.
показати весь коментар
09.03.2026 19:29 Відповісти
+6
Прихвостень *****, все під копірку козломордії.
показати весь коментар
09.03.2026 19:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Значить будуть підривати і звинувачивати Україну.
показати весь коментар
09.03.2026 19:29 Відповісти
Все правильно - саме так і вчать кремлівські політконсультанти . Наступним кроком буде введення НС і відміна (ну звісно тимчасова..
) виборів !
показати весь коментар
09.03.2026 19:30 Відповісти
ЧП в мадьярии уже с 22-го года.

24 мая 2022 года Орбан объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения из-за войны на Украине. «Мы видим, что война и санкции Брюсселя привели к огромным экономическим потрясениям и резкому росту цен. Мир находится на грани экономического кризиса» - заявил премьер-министр. По его словам, эта мера даст возможность незамедлительно реагировать на последствия событий на Украине, подчеркнув, что война на Украине угрожает энергетической и финансовой безопасности Венгрииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80#cite_note-6 [6].
показати весь коментар
09.03.2026 20:04 Відповісти
Прихвостень *****, все під копірку козломордії.
показати весь коментар
09.03.2026 19:33 Відповісти
У него сидят предвыборные сценаристы кремляди.
показати весь коментар
09.03.2026 20:09 Відповісти
У хантів свої манси...
показати весь коментар
09.03.2026 19:38 Відповісти
Свирепая Украина зарится на исконно-венгерские земли(для начала Ньиредьхазу). Орбан спаситель. Для выборов-норм слоган.
показати весь коментар
09.03.2026 19:44 Відповісти
Виглядає таким чином що можуть бути провокації,скажемо поява невідомих дронів і якісь вибухи,а там будуть торчати"українські вуха"Це по-перше.По-друге,під якоюсь неіснуючою загрозою Орбан, використовуючи адміністративний ресурс,концентрує силові структури для другої провокації,щоб продлити владне життя.
показати весь коментар
09.03.2026 19:58 Відповісти
Нехай починають будувати велику стіну *******.
показати весь коментар
09.03.2026 20:07 Відповісти
Обран, холуй московський ти скоро будеш боятись своєї тіні. Готуйся після 12 квітня.
показати весь коментар
09.03.2026 20:37 Відповісти
показати весь коментар
09.03.2026 20:50 Відповісти
 
 