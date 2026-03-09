Венгрия усилила защиту на 75 объектах энергетической инфраструктуры
В Венгрии решили усилить безопасность и защиту энергетической инфраструктуры, на данный момент это касается 75 объектов.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telex, об этом заявил командующий Объединенным оперативным командованием Вооруженных сил Венгрии.
Что известно?
В частности, 25 февраля правительство Венгрии приняло решение об усилении охраны и защиты энергетических объектов страны. На данный момент эта задача выполняется уже на 75 объектах.
Отмечается, что в выполнении этой задачи, кроме военных, задействованы Министерство внутренних дел, местные органы власти, различные правительственные организации, а также охранные компании, обеспечивающие охрану и защиту инфраструктуры.
Заявления Орбана
Стоит отметить, что в видео, опубликованном после заседания Совета обороны в феврале, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что солдаты будут размещены вблизи ключевых энергетических объектов по всей стране, чтобы "усилить защиту критически важной энергетической инфраструктуры".
Орбан заявил, что совет был созван из-за "украинской блокады", которую Украина пытается использовать для давления на Словакию и Венгрию.
"Я вижу, что Украина готовится к новым действиям по нарушению работы венгерской энергетической системы. Именно поэтому я приказал усилить защиту критической энергетической инфраструктуры", - заявил тогда венгерский премьер.
Что предшествовало?
- 27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".
- Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.
- Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.
- В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.
- Посол ЕС в Украине Катарина Матернова обратилась в Офис президента Украины с просьбой предоставить разрешение на осмотр поврежденного трубопровода "Дружба" или направить туда других евродипломатов, но в ответ получила отказ.
Орбан блокирует кредит для Украины
- Напомним, венгерский премьер блокирует кредит €90 млрд для Украины, обвиняя Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ через трубопровод "Дружба", поврежденный в результате российских атак.
- Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.
