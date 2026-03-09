РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9570 посетителей онлайн
Новости Отношения Украины и Венгрии Антиукраинские заявления в Венгрии
318 5

Венгрия усилила защиту на 75 объектах энергетической инфраструктуры

Венгрия усилила защиту энергетики

В Венгрии решили усилить безопасность и защиту энергетической инфраструктуры, на данный момент это касается 75 объектов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telex, об этом заявил командующий Объединенным оперативным командованием Вооруженных сил Венгрии.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

В частности, 25 февраля правительство Венгрии приняло решение об усилении охраны и защиты энергетических объектов страны. На данный момент эта задача выполняется уже на 75 объектах.

Отмечается, что в выполнении этой задачи, кроме военных, задействованы Министерство внутренних дел, местные органы власти, различные правительственные организации, а также охранные компании, обеспечивающие охрану и защиту инфраструктуры.

Читайте также: Орбан написал письмо Зеленскому: Возобновите работу "Дружбы" и измените антивенгерскую политику

Заявления Орбана

Стоит отметить, что в видео, опубликованном после заседания Совета обороны в феврале, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что солдаты будут размещены вблизи ключевых энергетических объектов по всей стране, чтобы "усилить защиту критически важной энергетической инфраструктуры".

Орбан заявил, что совет был созван из-за "украинской блокады", которую Украина пытается использовать для давления на Словакию и Венгрию.

Читайте также: ЕС ищет способы "сохранить лицо" Орбану, чтобы тот разблокировал помощь Украине, - Politico

"Я вижу, что Украина готовится к новым действиям по нарушению работы венгерской энергетической системы. Именно поэтому я приказал усилить защиту критической энергетической инфраструктуры", - заявил тогда венгерский премьер.

Что предшествовало?

Орбан блокирует кредит для Украины

  • Напомним, венгерский премьер блокирует кредит €90 млрд для Украины, обвиняя Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ через трубопровод "Дружба", поврежденный в результате российских атак.
  • Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.

Автор: 

Венгрия (853) энергетика (1328)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Значить будуть підривати і звинувачивати Україну.
показать весь комментарий
09.03.2026 19:29 Ответить
Все правильно - саме так і вчать кремлівські політконсультанти . Наступним кроком буде введення НС і відміна (ну звісно тимчасова..
) виборів !
показать весь комментарий
09.03.2026 19:30 Ответить
Прихвостень *****, все під копірку козломордії.
показать весь комментарий
09.03.2026 19:33 Ответить
У хантів свої манси...
показать весь комментарий
09.03.2026 19:38 Ответить
Свирепая Украина зарится на исконно-венгерские земли(для начала Ньиредьхазу). Орбан спаситель. Для выборов-норм слоган.
показать весь комментарий
09.03.2026 19:44 Ответить
 
 