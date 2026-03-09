Венгрия усилила защиту на 75 объектах энергетической инфраструктуры

В Венгрии решили усилить безопасность и защиту энергетической инфраструктуры, на данный момент это касается 75 объектов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telex, об этом заявил командующий Объединенным оперативным командованием Вооруженных сил Венгрии.

Что известно?

В частности, 25 февраля правительство Венгрии приняло решение об усилении охраны и защиты энергетических объектов страны. На данный момент эта задача выполняется уже на 75 объектах.

Отмечается, что в выполнении этой задачи, кроме военных, задействованы Министерство внутренних дел, местные органы власти, различные правительственные организации, а также охранные компании, обеспечивающие охрану и защиту инфраструктуры.

Заявления Орбана

Стоит отметить, что в видео, опубликованном после заседания Совета обороны в феврале, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что солдаты будут размещены вблизи ключевых энергетических объектов по всей стране, чтобы "усилить защиту критически важной энергетической инфраструктуры".

Орбан заявил, что совет был созван из-за "украинской блокады", которую Украина пытается использовать для давления на Словакию и Венгрию.

"Я вижу, что Украина готовится к новым действиям по нарушению работы венгерской энергетической системы. Именно поэтому я приказал усилить защиту критической энергетической инфраструктуры", - заявил тогда венгерский премьер.

Что предшествовало?

Орбан блокирует кредит для Украины