Путин приказал энергокомпаниям РФ использовать нефтяной бум

Российский диктатор Владимир Путин призвал энергетические компании России воспользоваться резким ростом мировых цен на нефть и газ, вызванным войной на Ближнем Востоке.

Использование доходов энергетики

Во время совещания с чиновниками и руководителями энергетических компаний Путин заявил, что нынешнюю ситуацию на энергетических рынках следует использовать для получения дополнительных доходов. По его словам, часть доходов от экспорта энергоресурсов следует направить на уменьшение долговой нагрузки перед российскими банками.

"Изменения в балансе спроса и предложения на углеводороды, конечно, приведут к новой стабильной ценовой реальности. Это неизбежно произойдет, поэтому российским энергетическим компаниям важно воспользоваться нынешним моментом, в том числе используя дополнительные экспортные доходы для уменьшения долговой нагрузки", — заявил Путин.

Поставки и международное партнерство

Путин также подчеркнул, что Россия продолжит поставлять нефть и газ своим "надежным партнерам" в разных регионах мира, в частности странам Азиатско-Тихоокеанского региона, а также Венгрии и Словакии. Он добавил, что Москва готова сотрудничать и с европейскими странами, если они продемонстрируют готовность к долгосрочному партнерству.

Вечером понедельника, 9 марта, цена на нефть обвалилась до $89 за баррель. Произошло это после того, как президент США Дональд Трамп заявил CBS, что война с Ираном "практически завершена". Накануне цена Brent превышала $119.

