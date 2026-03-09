Путін наказав енергокомпаніям РФ використати нафтовий бум

Російський диктатор Володимир Путін закликав енергетичні компанії Росії скористатися різким зростанням світових цін на нафту та газ, спричиненим війною на Близькому Сході.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі видання Bloomberg.

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Використання прибутків енергетики

Під час наради з урядовцями та керівниками енергетичних компаній Путін заявив, що нинішню ситуацію на енергетичних ринках слід використати для отримання додаткових доходів. За його словами, частину прибутків від експорту енергоресурсів слід спрямувати на зменшення боргового навантаження перед російськими банками.

"Зміни в балансі попиту і пропозиції на вуглеводні, звичайно, призведуть до нової стабільної цінової реальності. Це неминуче відбудеться, тому російським енергетичним компаніям важливо скористатися нинішнім моментом, в тому числі використовуючи додаткові експортні доходи для зменшення боргового навантаження", — заявив Путін.

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Поставки та міжнародне партнерство

Путін також наголосив, що Росія продовжить постачати нафту і газ своїм "надійним партнерам" у різних регіонах світу, зокрема країнам Азіатсько-Тихоокеанського регіону, а також Угорщині та Словаччині. Він додав, що Москва готова співпрацювати і з європейськими країнами, якщо вони демонструватимуть готовність до довгострокового партнерства.

Увечері понеділка, 9 березня, ціна на нафту обвалилася до $89 за барель. Сталося це після того, як президент США Дональд Трамп заявив CBS, що війна з Іраном "практично завершена". Напередодні ціна Brent перевищувала $119

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