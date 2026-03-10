РУС
Новости Атака беспилотников на Днепр
3 158 3

Россия нанесла удар беспилотниками по Днепру: четверо пострадавших

Атака на Днепр 10 марта

В ночь на 10 марта российские террористы нанесли удар по Днепру с помощью беспилотников.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, пишет Цензор.НЕТ.

Что известно 

По информации Ганжи, взрывной волной повреждены многоэтажный дом и помещение банка. Кроме того, из-за атаки произошел пожар. В сети пишут, что возгорание возникло в многоэтажке.

В результате атаки пострадали четыре человека. Среди них:

  • 12-летний мальчик. Медики оказывают ему всю необходимую помощь;
  • 29-летняя женщина госпитализирована. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести;
  • 60-летнему мужчине врачи оказали помощь на месте. Он от госпитализации отказался.

Ранее сообщалось:

Вечером 9 марта Россия продолжила атаку на Украину. Сигнал воздушной тревоги прозвучал в ряде регионов. В 22:58 - сообщалось о БПЛА курсом на Днепр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по железнодорожной инфраструктуре Одесской области 4 марта: тяжелораненый мужчина скончался в больнице

Автор: 

беспилотник (2918) Днепр (704) атака (856) Днепропетровская область (1523) Днепровский район (258)
Одне питання риторичне як може Господь терпіти таке утворення з кримінальників і дебілів як парашастан і як можуть цивілізовані країни вести якісь перемовини договора з убивцями брехунами грабіжниками .Повна ізоляція і знищення по всій землі кацапсятини забеспечить мир і спокій та процвітання людства
10.03.2026 01:26 Ответить
Ми чекаємо й чекаємо, коли вжe сдoхнe та потвoрa сатанинськa- *****?
10.03.2026 07:37 Ответить
Жаль, жаль, что так и не удается услышать начальника транспортного цеха... и понять, почему дроны перехватчики и инструкторы отправились на Ближний Восток, а не в Днепр...
10.03.2026 08:32 Ответить
 
 