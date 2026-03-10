Россия нанесла удар беспилотниками по Днепру: четверо пострадавших

В ночь на 10 марта российские террористы нанесли удар по Днепру с помощью беспилотников.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, пишет Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

По информации Ганжи, взрывной волной повреждены многоэтажный дом и помещение банка. Кроме того, из-за атаки произошел пожар. В сети пишут, что возгорание возникло в многоэтажке.

В результате атаки пострадали четыре человека. Среди них:

12-летний мальчик. Медики оказывают ему всю необходимую помощь;

29-летняя женщина госпитализирована. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести;

60-летнему мужчине врачи оказали помощь на месте. Он от госпитализации отказался.

Ранее сообщалось:

Вечером 9 марта Россия продолжила атаку на Украину. Сигнал воздушной тревоги прозвучал в ряде регионов. В 22:58 - сообщалось о БПЛА курсом на Днепр.

Также мы писали, что в течение прошедших суток российские войска наносили удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по железнодорожной инфраструктуре Одесской области 4 марта: тяжелораненый мужчина скончался в больнице