Россия нанесла удар беспилотниками по Днепру: четверо пострадавших
В ночь на 10 марта российские террористы нанесли удар по Днепру с помощью беспилотников.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, пишет Цензор.НЕТ.
Что известно
По информации Ганжи, взрывной волной повреждены многоэтажный дом и помещение банка. Кроме того, из-за атаки произошел пожар. В сети пишут, что возгорание возникло в многоэтажке.
В результате атаки пострадали четыре человека. Среди них:
- 12-летний мальчик. Медики оказывают ему всю необходимую помощь;
- 29-летняя женщина госпитализирована. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести;
- 60-летнему мужчине врачи оказали помощь на месте. Он от госпитализации отказался.
Ранее сообщалось:
Вечером 9 марта Россия продолжила атаку на Украину. Сигнал воздушной тревоги прозвучал в ряде регионов. В 22:58 - сообщалось о БПЛА курсом на Днепр.
- Также мы писали, что в течение прошедших суток российские войска наносили удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые.
