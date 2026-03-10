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Новини Атака безпілотників на Дніпро
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Росія вдарила безпілотниками по Дніпру: 10 людей поранені. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

У ніч на 10 березня російські війська атакували Дніпро безпілотниками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжі.

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Наслідки атаки та постраждалі

Внаслідок удару вибуховою хвилею були пошкоджені багатоповерховий житловий будинок та приміщення банку. Після атаки також виникла пожежа. За попередньою інформацією, займання сталося у багатоповерхівці.

У результаті ворожого удару кількість поранених зросла до семи осіб. Медичної допомоги потребували троє жінок, троє чоловіків та 12-річний хлопчик. Двох жінок госпіталізували для подальшого лікування.

"Вибуховою хвилею пошкоджені багатоповерховий будинок та приміщення банку. Через атаку також сталася пожежа", — повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Наразі відповідні служби продовжують ліквідацію наслідків атаки та уточнюють масштаби руйнувань.

Атака на Дніпро 10 березня

Атака на Дніпро 10 березня

Атака на Дніпро 10 березня

Атака на Дніпро 10 березня

Атака на Дніпро 10 березня

Оновлена інформація

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що через чергову російську атаку пошкоджено щонайменше вісім багатоповерхівок.

У буівлях вибито кількасот вікон. Інформацію про інші можливі пошкодження ще уточнюють.

На місці розгорнули намет, де приймають звернення від постраждалих. У найближчі години комунальники почнуть ліквідовувати наслідки.

Оновлена інформація

О 01:39 Дніпропетровська ОВА повідомила про 10 постраждалих через нічну ворожу атаку на місто. 

Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

Атака на Дніпро 10 березня

Атака на Дніпро 10 березня

Атака на Дніпро 10 березня

Атака на Дніпро 10 березня

Раніше повідомлялося:

Увечері 9 березня Росія продовжила атаку на Україну.  Сигнал повітряної тривоги пролунав у низці регіонів. О 22:58 - повідомляося про БпЛА курсом на Дніпро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по залізничній інфраструктурі Одещини 4 березня: важкопоранений чоловік помер у лікарні

Автор: 

безпілотник БпЛА (5977) Дніпро (3571) атака (1645) Дніпропетровська область (5134) Дніпровський район (422)
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Одне питання риторичне як може Господь терпіти таке утворення з кримінальників і дебілів як парашастан і як можуть цивілізовані країни вести якісь перемовини договора з убивцями брехунами грабіжниками .Повна ізоляція і знищення по всій землі кацапсятини забеспечить мир і спокій та процвітання людства
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10.03.2026 01:26 Відповісти
Ми чекаємо й чекаємо, коли вжe сдoхнe та потвoрa сатанинськa- *****?
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10.03.2026 07:37 Відповісти
Жаль, жаль, что так и не удается услышать начальника транспортного цеха... и понять, почему дроны перехватчики и инструкторы отправились на Ближний Восток, а не в Днепр...
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10.03.2026 08:32 Відповісти
Там усе бабло світу, а Українці терплячі, ще потерплять зовнішніх та внутрішніх кідарів.
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10.03.2026 12:46 Відповісти
 
 