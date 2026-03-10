РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9986 посетителей онлайн
Новости
758 1

Враг нанес удар по плотной застройке в Славянске: как минимум 2 погибших и 17 раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вражеские войска обстреляли один из районов Славянска Донецкой области – по меньшей мере 2 погибших и 17 раненых, среди них 14-летний ребенок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Удар по плотной застройке

Как отмечается, утром 10 марта 2026 года войска РФ нанесли удар по Славянску. Мишенью для оккупантов стала плотная жилая застройка, где один из боеприпасов попал в многоквартирный дом, еще два – возле многоэтажек.

Обстрел Славянска
Обстрел Славянска
Обстрел Славянска
Обстрел Славянска
Обстрел Славянска
Обстрел Славянска

Читайте также: Войска РФ обстреляли 2 района Донецкой области: погиб человек, трое ранены. ФОТОрепортаж

Есть жертвы

На данный момент известно о 2 погибших и 17 раненых гражданских, среди них 14-летний ребенок. Окончательные последствия вражеской атаки устанавливаются.

  • Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Также смотрите: Россияне начали применять аналоги украинских дронов "Vampire" на Славянском направлении, - 81 ОАеМБр. ВИДЕО

Автор: 

обстрел (15239) жертвы (979) Донецкая область (5737) Краматорский район (1024) Славянск (355)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Evacuate!! Get the children to safety and away from frontline areas!
показать весь комментарий
10.03.2026 12:33 Ответить
 
 