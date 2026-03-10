Враг нанес удар по плотной застройке в Славянске: как минимум 2 погибших и 17 раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вражеские войска обстреляли один из районов Славянска Донецкой области – по меньшей мере 2 погибших и 17 раненых, среди них 14-летний ребенок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Удар по плотной застройке

Как отмечается, утром 10 марта 2026 года войска РФ нанесли удар по Славянску. Мишенью для оккупантов стала плотная жилая застройка, где один из боеприпасов попал в многоквартирный дом, еще два – возле многоэтажек.













Есть жертвы

На данный момент известно о 2 погибших и 17 раненых гражданских, среди них 14-летний ребенок. Окончательные последствия вражеской атаки устанавливаются.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

