Ворог ударив по щільній забудові у Слов’янську: щонайменше четверо загиблих та 16 поранених (оновлено). ФОТОрепортаж

Ворожі війська обстріляли один з районів Слов’янська Донецької області – щонайменше 2 загиблих та 17 поранених, серед них 14-річна дитина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

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Удар по щільній забудові

Як зазначається, вранці 10 березня 2026 року війська РФ вдарили по Словʼянську. Мішенню для окупантів стала щільна житлова забудова, де один з боєприпасів поцілив у багатоквартирний будинок, ще два - біля багатоповерхівок.













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Є жертви

Станом на зараз відомо про двох загиблих та 17 поранених цивільних, серед них 14-річна дитина. Остаточні наслідки ворожої атаки встановлюються.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Оновлена інформація

За даними ОВА, внаслідок ранкового удару по Слов'янську. Щонайменше 4 загиблих і 16 поранених. Серед поранених — 14-річна дівчина.

"Знову - цинічний удар по цивільних. Цього разу росіяни скинули на середмістя Слов'янська три авіабомби. Наразі відомо про 6 пошкоджених багатоповерхівок і 10 автівок", - повідомив очільник області Вадим Філашкін.







На місці працюють всі відповідальні служби. Остаточну кількість постраждалих та обсяги завданої шкоди встановлюємо. Фіксуємо всі обставини чергового російського воєнного злочину.