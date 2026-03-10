Ворог ударив по щільній забудові у Слов’янську: щонайменше четверо загиблих та 16 поранених (оновлено). ФОТОрепортаж
Ворожі війська обстріляли один з районів Слов’янська Донецької області – щонайменше 2 загиблих та 17 поранених, серед них 14-річна дитина.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Удар по щільній забудові
Як зазначається, вранці 10 березня 2026 року війська РФ вдарили по Словʼянську. Мішенню для окупантів стала щільна житлова забудова, де один з боєприпасів поцілив у багатоквартирний будинок, ще два - біля багатоповерхівок.
Є жертви
Станом на зараз відомо про двох загиблих та 17 поранених цивільних, серед них 14-річна дитина. Остаточні наслідки ворожої атаки встановлюються.
- За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).
Оновлена інформація
За даними ОВА, внаслідок ранкового удару по Слов'янську. Щонайменше 4 загиблих і 16 поранених. Серед поранених — 14-річна дівчина.
"Знову - цинічний удар по цивільних. Цього разу росіяни скинули на середмістя Слов'янська три авіабомби. Наразі відомо про 6 пошкоджених багатоповерхівок і 10 автівок", - повідомив очільник області Вадим Філашкін.
На місці працюють всі відповідальні служби. Остаточну кількість постраждалих та обсяги завданої шкоди встановлюємо. Фіксуємо всі обставини чергового російського воєнного злочину.
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Чи диркіна-гиркіна чекає!?!?!
П. С. Дуже сподіваюсь що я помиляюсь.