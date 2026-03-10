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Новини
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Ворог ударив по щільній забудові у Слов’янську: щонайменше четверо загиблих та 16 поранених (оновлено). ФОТОрепортаж

Ворожі війська обстріляли один з районів Слов’янська Донецької області – щонайменше 2 загиблих та 17 поранених, серед них 14-річна дитина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

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Удар по щільній забудові

Як зазначається, вранці 10 березня 2026 року війська РФ вдарили по Словʼянську. Мішенню для окупантів стала щільна житлова забудова, де один з боєприпасів поцілив у багатоквартирний будинок, ще два - біля багатоповерхівок.

Обстріл Слов’янська
Обстріл Слов’янська
Обстріл Слов’янська
Обстріл Слов’янська
Обстріл Слов’янська
Обстріл Слов’янська

Також читайте: Війська РФ обстріляли 2 райони Донеччини: загинула людина, троє поранених. ФОТОрепортаж

Є жертви

Станом на зараз відомо про двох загиблих та 17 поранених цивільних, серед них 14-річна дитина. Остаточні наслідки ворожої атаки встановлюються.

  • За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).

Також дивіться: Росіяни почали застосовувати аналоги українських дронів "Vampire" на Слов’янському напрямку, - 81 ОАеМБр. ВIДЕО

Оновлена інформація

За даними ОВА, внаслідок ранкового удару по Слов'янську. Щонайменше 4 загиблих і 16 поранених. Серед поранених — 14-річна дівчина.

"Знову - цинічний удар по цивільних. Цього разу росіяни скинули на середмістя Слов'янська три авіабомби. Наразі відомо про 6 пошкоджених багатоповерхівок і 10 автівок", - повідомив очільник області Вадим Філашкін.

Обстріл Слов’янська
Обстріл Слов’янська
Обстріл Слов’янська

На місці працюють всі відповідальні служби. Остаточну кількість постраждалих та обсяги завданої шкоди встановлюємо. Фіксуємо всі обставини чергового російського воєнного злочину.

Автор: 

обстріл (34491) жертви (1993) Донецька область (11336) Краматорський район (1274) Слов’янськ (835)
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Evacuate!! Get the children to safety and away from frontline areas!
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10.03.2026 12:33 Відповісти
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10.03.2026 14:17 Відповісти
Штепа уже знову побігла, зустрічати «наших мальчекав"????
Чи диркіна-гиркіна чекає!?!?!
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10.03.2026 16:36 Відповісти
Варвари не припиняють воювати з мирним населенням ,щоб ви всі виздихали ,коли вже здохне найкривавіший терорист путін ?
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10.03.2026 14:52 Відповісти
валодья х7йло - друг трампа, тому трамп робить усе щоб у рашистів були гроші, для виду може щось зробити не дуже приємне для рашистів але потім те все компенсує з перевищенням.
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10.03.2026 14:55 Відповісти
Агент рашистів трамп збільшив можливість атак нелюдя х7йла. Ціна на нафту піднялась у рази - рашисти матимуть більше грошей для агресії. Європа та й Британія "вичикують" щось та бояться виступити проти дій трампа..... буде ще "веселіше" всім буде.
П. С. Дуже сподіваюсь що я помиляюсь.
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10.03.2026 14:53 Відповісти
Хіба там військові були? Варвари такі як і їх педофіл
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10.03.2026 15:44 Відповісти
Царство Небесне загиблим...
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10.03.2026 19:05 Відповісти
 
 