Зеленский встретился с бригадным генералом Прокопенко (Редисом)
Президент Владимир Зеленский провел встречу с командиром 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов", бригадным генералом Денисом Прокопенко (Редисом).
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно
По словам президента, обсуждали реализацию вещей, которые были озвучены в прошлую пятницу во время поездки Зеленского в районы выполнения боевых задач в Донецкой области.
"Важно, что Первый корпус Национальной гвардии Украины "Азов" является одной из наиболее эффективных боевых структур наших Сил обороны. Мы будем и в дальнейшем поддерживать развитие корпуса и других подразделений НГУ, решение вопросов по комплектации и обеспечению. Благодарен за службу Украине", - добавил он.
Что предшествовало?
Ранее президент Зеленский прибыл на командный пункт 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов" в Донецкой области, где наградил бойцов орденами и передал погоны бригадного генерала Денису Прокопенко (Редису).
