Зеленский встретился с бригадным генералом Прокопенко (Редисом)

Зеленский встретился с Редисом: о чем говорили?

Президент Владимир Зеленский провел встречу с командиром 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов", бригадным генералом Денисом Прокопенко (Редисом).

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

По словам президента, обсуждали реализацию вещей, которые были озвучены в прошлую пятницу во время поездки Зеленского в районы выполнения боевых задач в Донецкой области.

"Важно, что Первый корпус Национальной гвардии Украины "Азов" является одной из наиболее эффективных боевых структур наших Сил обороны. Мы будем и в дальнейшем поддерживать развитие корпуса и других подразделений НГУ, решение вопросов по комплектации и обеспечению. Благодарен за службу Украине", - добавил он.

Читайте: Россия планирует воспользоваться ситуацией вокруг Ирана, затянуть ее и выйти из-под санкций, - Зеленский

Что предшествовало?

Ранее президент Зеленский прибыл на командный пункт 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов" в Донецкой области, где наградил бойцов орденами и передал погоны бригадного генерала Денису Прокопенко (Редису).

Читайте также: Зеленский ввел санкции против российских судей, которые незаконно осуждали военнопленных украинцев

Автор: 

Зеленский Владимир (10760) Прокопенко Денис (12)
+9
Безмежно поважаю Прокопенка не длише за бойовий шлях, але і за це: "Капітан полку НГУ \"Азов\" Денис Прокопенко не віддав честь Президенту Зеленському під час вручення ордена" Це був вересень 2022 року. Через 5 місяців почалося повномасштабне вторгнення. Редіс довів, що в нього з честю все в порядку - вона (честь) залишилась з ним.
10.03.2026 16:36 Ответить
+8
Пішла відверта купівля "азовців" - значить у ЗЕлупи справи швах і йому потрібні голоси не дуже розумних "буйних", що кидались рожевими свинками, а це можна забезпечити тільки підкупивши їхніх ідолів, яких він сам же і зрадив у 22-му, віддавши їх у плон до кацапських катівень.
І щось мені підказує, що там справа йде в тому руслі, що потрібне ЗЕшоблі.
Шкода Неньку.
10.03.2026 16:37 Ответить
+7
закінчив Національний універ оборони (командно-штабний інститут застосування військ) за фахом "бойове застосування та управління діями військових частин мех/танкових військ"
ультрас Динамо Київ найбільш віддані фанати України
10.03.2026 16:36 Ответить
закінчив Національний універ оборони (командно-штабний інститут застосування військ) за фахом "бойове застосування та управління діями військових частин мех/танкових військ"
ультрас Динамо Київ найбільш віддані фанати України
10.03.2026 16:36 Ответить
Не плутайте кадрового військового Пмокопенка з Андрієм Білецьким. А то пишете тут дичину.
10.03.2026 16:37 Ответить
А ты кем стал? Пи₴дуном в интернете?
10.03.2026 16:38 Ответить
А может ты Наполеон. Хрен его знает.
10.03.2026 16:41 Ответить
Наврядчи . Починаючи з мови спілкування. Та і не буде Редіс сратися на форумі Цензора, бо в нього нема для цього часу.
І ви даремно про "целого генерала". 4+ років війни це найкращий ліфт для військових. Це завжди так було.
10.03.2026 16:44 Ответить
Редис має інакший стиль спілкування
10.03.2026 16:47 Ответить
Ушлепок кацапський. Закрий своє кацапське ***** та прочитай Вікіпедію, Якщо ти читати вмієш.
10.03.2026 16:40 Ответить
... черговий заступник ОПи? Чи радником...?
10.03.2026 16:34 Ответить
Міністром рано - язиков не знаєт мовами іноземними не володіє ...
10.03.2026 16:39 Ответить
закінчив факультет германської філології Київського національного лінгвістичного універу за фахом викладач англійської та німецької мови
з мовами у Редиса усе ок
10.03.2026 16:43 Ответить
Там головне знати, яким ключем хвіртку відкривати.
10.03.2026 17:04 Ответить
10.03.2026 16:36 Ответить
Бачите, ьругий раз на цій темі пишете про те, чого не знаєте. Це не є добре. 😊
10.03.2026 16:43 Ответить
Та мені взагалі-то пофігу. 😊 Мене не посилають. 😁
10.03.2026 16:47 Ответить
10.03.2026 16:37 Ответить
Це було справою часу. Зєля вже давно в передвиборчій гонці. ЗСУ - беззаперечний лідер в народних сімпатіях. Тож логічно прибрати (або хочаб зробити вигляд) всіх найбільш авторитетних військових. А військомим статут не дозволяє послати накуй Верховного Головнокомандуючого.
10.03.2026 16:41 Ответить
Подейкують, що уразі народних протестів проти зелені деякі бригадні генерали можуть виконати те що не вдалось януковичу
10.03.2026 16:44 Ответить
Дуже. Дуже сумнівно. І не забувайте, навіть якщо "деякі бригадні генерали" і будуть за Зєлю, це не означає, що солдати ЗСУ будуть стріляти в протестуючих співвітчизників. А бригадний генерал без бригади - не така вже й сила.
10.03.2026 16:47 Ответить
А хто вам сказав що нічого не готується для захисту влади зе ? Він не дурачок і добровільно не піде.
10.03.2026 16:48 Ответить
Готує нє Зєля. Зєля для цього занадто тупий. Напевно є для цього спеціально навчені люди.
10.03.2026 16:58 Ответить
Якщо тцкашникам дадуть зброю,то будуть стріляти,а ще всякі мусора,ітд
10.03.2026 17:00 Ответить
Порошенку значить вони руку не тиснули, а Зелю дуже *******, особливо після здачі Маріуполя і майже всього Азову у полон кацапам.
Дивно якось, дивно..
10.03.2026 16:45 Ответить
А може б Зеленськову частіше провідувати 1-й корпус Національної гвардії України "Азов" і не тільки?
10.03.2026 17:20 Ответить
 
 