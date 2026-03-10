Зеленский встретился с бригадным генералом Прокопенко (Редисом)

Президент Владимир Зеленский провел встречу с командиром 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов", бригадным генералом Денисом Прокопенко (Редисом).

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Что известно

По словам президента, обсуждали реализацию вещей, которые были озвучены в прошлую пятницу во время поездки Зеленского в районы выполнения боевых задач в Донецкой области.

"Важно, что Первый корпус Национальной гвардии Украины "Азов" является одной из наиболее эффективных боевых структур наших Сил обороны. Мы будем и в дальнейшем поддерживать развитие корпуса и других подразделений НГУ, решение вопросов по комплектации и обеспечению. Благодарен за службу Украине", - добавил он.

Что предшествовало?

Ранее президент Зеленский прибыл на командный пункт 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов" в Донецкой области, где наградил бойцов орденами и передал погоны бригадного генерала Денису Прокопенко (Редису).

