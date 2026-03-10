Зеленський зустрівся із бригадним генералом Прокопенком (Редісом)

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із командиром 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов", бригадним генералом Денисом Прокопенком (Редісом).

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За словами президента, обговорювали реалізацію речей, що були озвучені минулої п'ятниці під час поїздки Зеленського в райони виконання бойових завдань на Донеччині.

"Важливо, що Перший корпус Національної гвардії України "Азов" є однією з найбільш ефективних бойових структур наших Сил оборони. Ми будемо й надалі підтримувати розвиток корпусу та інших підрозділів НГУ, вирішення питань щодо комплектації та забезпечення. Вдячний за службу Україні", - додав він.

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Що передувало?

Раніше президент Зеленський прибув на командний пункт 12-ї бригади спеціального призначення НГУ "Азов" на Донеччині, де відзначив бійців орденами та передав погони бригадного генерала Денису Прокопенку (Редісу).

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