Зеленський зустрівся із бригадним генералом Прокопенком (Редісом)
Президент Володимир Зеленський провів зустріч із командиром 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов", бригадним генералом Денисом Прокопенком (Редісом).
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За словами президента, обговорювали реалізацію речей, що були озвучені минулої п'ятниці під час поїздки Зеленського в райони виконання бойових завдань на Донеччині.
"Важливо, що Перший корпус Національної гвардії України "Азов" є однією з найбільш ефективних бойових структур наших Сил оборони. Ми будемо й надалі підтримувати розвиток корпусу та інших підрозділів НГУ, вирішення питань щодо комплектації та забезпечення. Вдячний за службу Україні", - додав він.
Що передувало?
Раніше президент Зеленський прибув на командний пункт 12-ї бригади спеціального призначення НГУ "Азов" на Донеччині, де відзначив бійців орденами та передав погони бригадного генерала Денису Прокопенку (Редісу).
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І ви даремно про "целого генерала". 4+ років війни це найкращий ліфт для військових. Це завжди так було.
язиков не знаєтмовами іноземними не володіє ...
з мовами у Редиса усе ок
І щось мені підказує, що там справа йде в тому руслі, що потрібне ЗЕшоблі.
Шкода Неньку.
Дивно якось, дивно..
Цікаво, а прокопенко хочь іноді згадує полонених, та чи не забув він хто кликав на шашлики?
Фантастика!
А може б Зеленськову частіше провідувати 1-й корпус Національної гвардії України "Азов" і не тільки?