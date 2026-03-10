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Зеленський зустрівся із бригадним генералом Прокопенком (Редісом)

Зеленський зустрівся із Редісом: про що говорили?

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із командиром 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов", бригадним генералом Денисом Прокопенком (Редісом).

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За словами президента, обговорювали реалізацію речей, що були озвучені минулої п'ятниці під час поїздки Зеленського в райони виконання бойових завдань на Донеччині.

"Важливо, що Перший корпус Національної гвардії України "Азов" є однією з найбільш ефективних бойових структур наших Сил оборони. Ми будемо й надалі підтримувати розвиток корпусу та інших підрозділів НГУ, вирішення питань щодо комплектації та забезпечення. Вдячний за службу Україні", - додав він.

Читайте: Росія планує скористатися ситуацією навколо Ірану, затягнути її та вийти з-під санкцій, - Зеленський

Що передувало?

Раніше президент Зеленський прибув на командний пункт 12-ї бригади спеціального призначення НГУ "Азов" на Донеччині, де відзначив бійців орденами та передав погони бригадного генерала Денису Прокопенку (Редісу).

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Автор: 

Зеленський Володимир (28036) Прокопенко Денис (17)
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Топ коментарі
+18
Безмежно поважаю Прокопенка не длише за бойовий шлях, але і за це: "Капітан полку НГУ \"Азов\" Денис Прокопенко не віддав честь Президенту Зеленському під час вручення ордена" Це був вересень 2022 року. Через 5 місяців почалося повномасштабне вторгнення. Редіс довів, що в нього з честю все в порядку - вона (честь) залишилась з ним.
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10.03.2026 16:36 Відповісти
+14
Пішла відверта купівля "азовців" - значить у ЗЕлупи справи швах і йому потрібні голоси не дуже розумних "буйних", що кидались рожевими свинками, а це можна забезпечити тільки підкупивши їхніх ідолів, яких він сам же і зрадив у 22-му, віддавши їх у плон до кацапських катівень.
І щось мені підказує, що там справа йде в тому руслі, що потрібне ЗЕшоблі.
Шкода Неньку.
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10.03.2026 16:37 Відповісти
+13
Порошенку значить вони руку не тиснули, а Зелю дуже *******, особливо після здачі Маріуполя і майже всього Азову у полон кацапам.
Дивно якось, дивно..
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10.03.2026 16:45 Відповісти
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закінчив Національний універ оборони (командно-штабний інститут застосування військ) за фахом "бойове застосування та управління діями військових частин мех/танкових військ"
ультрас Динамо Київ найбільш віддані фанати України
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10.03.2026 16:36 Відповісти
Не плутайте кадрового військового Пмокопенка з Андрієм Білецьким. А то пишете тут дичину.
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10.03.2026 16:37 Відповісти
А ты кем стал? Пи₴дуном в интернете?
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10.03.2026 16:38 Відповісти
А может ты Наполеон. Хрен его знает.
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10.03.2026 16:41 Відповісти
Наврядчи . Починаючи з мови спілкування. Та і не буде Редіс сратися на форумі Цензора, бо в нього нема для цього часу.
І ви даремно про "целого генерала". 4+ років війни це найкращий ліфт для військових. Це завжди так було.
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10.03.2026 16:44 Відповісти
Редис має інакший стиль спілкування
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10.03.2026 16:47 Відповісти
Ушлепок кацапський. Закрий своє кацапське ***** та прочитай Вікіпедію, Якщо ти читати вмієш.
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10.03.2026 16:40 Відповісти
... черговий заступник ОПи? Чи радником...?
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10.03.2026 16:34 Відповісти
Міністром рано - язиков не знаєт мовами іноземними не володіє ...
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10.03.2026 16:39 Відповісти
закінчив факультет германської філології Київського національного лінгвістичного універу за фахом викладач англійської та німецької мови
з мовами у Редиса усе ок
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10.03.2026 16:43 Відповісти
Там головне знати, яким ключем хвіртку відкривати.
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10.03.2026 17:04 Відповісти
Безмежно поважаю Прокопенка не длише за бойовий шлях, але і за це: "Капітан полку НГУ \"Азов\" Денис Прокопенко не віддав честь Президенту Зеленському під час вручення ордена" Це був вересень 2022 року. Через 5 місяців почалося повномасштабне вторгнення. Редіс довів, що в нього з честю все в порядку - вона (честь) залишилась з ним.
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10.03.2026 16:36 Відповісти
Бачите, ьругий раз на цій темі пишете про те, чого не знаєте. Це не є добре. 😊
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10.03.2026 16:43 Відповісти
Та мені взагалі-то пофігу. 😊 Мене не посилають. 😁
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10.03.2026 16:47 Відповісти
Пішла відверта купівля "азовців" - значить у ЗЕлупи справи швах і йому потрібні голоси не дуже розумних "буйних", що кидались рожевими свинками, а це можна забезпечити тільки підкупивши їхніх ідолів, яких він сам же і зрадив у 22-му, віддавши їх у плон до кацапських катівень.
І щось мені підказує, що там справа йде в тому руслі, що потрібне ЗЕшоблі.
Шкода Неньку.
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10.03.2026 16:37 Відповісти
Це було справою часу. Зєля вже давно в передвиборчій гонці. ЗСУ - беззаперечний лідер в народних сімпатіях. Тож логічно прибрати (або хочаб зробити вигляд) всіх найбільш авторитетних військових. А військомим статут не дозволяє послати накуй Верховного Головнокомандуючого.
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10.03.2026 16:41 Відповісти
Подейкують, що уразі народних протестів проти зелені деякі бригадні генерали можуть виконати те що не вдалось януковичу
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10.03.2026 16:44 Відповісти
Дуже. Дуже сумнівно. І не забувайте, навіть якщо "деякі бригадні генерали" і будуть за Зєлю, це не означає, що солдати ЗСУ будуть стріляти в протестуючих співвітчизників. А бригадний генерал без бригади - не така вже й сила.
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10.03.2026 16:47 Відповісти
А хто вам сказав що нічого не готується для захисту влади зе ? Він не дурачок і добровільно не піде.
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10.03.2026 16:48 Відповісти
Готує нє Зєля. Зєля для цього занадто тупий. Напевно є для цього спеціально навчені люди.
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10.03.2026 16:58 Відповісти
У тупого начальника ЗАВЖДИ тупі підлеглі. Такі критерії відбору. Закон природи, якщо хочете.
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10.03.2026 17:40 Відповісти
Не завжди. На таких рівнях скоріше навпаки. Є тупий альфа самець, який гіпнотизує електорат збудливим хрипінням гундосиків з папірця. А є сірі кардинали, які вирішують, шо на тому папірці буде написано. Прикладів в історії - вагон.
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10.03.2026 17:49 Відповісти
Якщо тцкашникам дадуть зброю,то будуть стріляти,а ще всякі мусора,ітд
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10.03.2026 17:00 Відповісти
Звичайно. ТЦКшники, частина мусорів, тітушок можна найняти. Але це ніщо в порівнянні з ЗСУ. І пригадайте, в період Майдану велика частина ментів плюс дуже велика частина спецзагонів перейшла на сторону протестувальників. Яник стягнув в Київ залишки вірної йому пітушні, а регіони були їм просрані майже одразу і повністю. В разі нового протистояння скоріш за все буде те саме. Нема в Зєлі нічого такого, шоб народ ризикував життям лише заради того, шоб залишити його на царстві.
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10.03.2026 17:31 Відповісти
Порошенку значить вони руку не тиснули, а Зелю дуже *******, особливо після здачі Маріуполя і майже всього Азову у полон кацапам.
Дивно якось, дивно..
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10.03.2026 16:45 Відповісти
Отак, одним рукопожаттям, а тим паче прийняттям нагороди з рук гніди можно себе дискредитувати.
Цікаво, а прокопенко хочь іноді згадує полонених, та чи не забув він хто кликав на шашлики?
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10.03.2026 20:49 Відповісти
Зеленський зустрівся із бригадним генералом Прокопенком (Редісом)

Фантастика!

А може б Зеленськову частіше провідувати 1-й корпус Національної гвардії України "Азов" і не тільки?
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10.03.2026 17:20 Відповісти
Ну встретился с командиром корпуса НГУ "Азов"(их всего два, второй"Хартия"), шо все так возбудились, непонятно...
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10.03.2026 17:37 Відповісти
У кацапів від таких новин швабра у ср4ці свербить от й возбудилися.... а ще якщо погано працюватимуть то куратор може й на товщу швабру посадити (кацапські забави з швабрами, пляшками всі бачили на відео). Так що під такі новини кацапів завжди набігає ціла зграя.
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10.03.2026 17:45 Відповісти
Мабуть обучав його новим методам ведення бойових дій
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10.03.2026 17:47 Відповісти
Тепер допуск до тільця Зеленского має тільки його свита.
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10.03.2026 17:48 Відповісти
Готуються до виборів зелені мерзотники...
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10.03.2026 19:34 Відповісти
ти би, зезідент вибачення приніс оббреханим тобою Яні Дугарь, волонтеру і дитячому медику Юлії Кузьменко, музиканту і ветерану АТО Андрію Антоненку.
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10.03.2026 22:06 Відповісти
 
 