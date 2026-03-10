РФ нанесла удары КАБами по Глуховской громаде: погиб гражданский

10 марта российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Глуховской громаде в Сумской области. В результате атаки на одном из предприятий погиб гражданский мужчина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОГА.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Сегодня враг нанес удары управляемыми авиабомбами по Глуховской громаде", - говорится в сообщении.

Пострадавшие

К сожалению, в результате удара на одном из предприятий погиб гражданский мужчина. Он получил травмы, несовместимые с жизнью. Личность пока устанавливается.

Также, предварительно, есть пострадавшие.

Читайте также: Войска РФ наносят удары по энергетике Сумщины: в двух районах возможны перебои с электричеством

"Все последствия атаки уточняются. Уточненную информацию сообщу дополнительно", - отметили в ОГА.