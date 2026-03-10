Словакия и Еврокомиссия поддерживают возобновление транзита нефти по "Дружбе", - Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что во время встречи с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен стороны обсудили вопрос возобновления транзита нефти по нефтепроводу "Дружба".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале словацкого вещателя SME.

Словакия и Еврокомиссия говорят о возобновлении транзита

По словам Фицо, Словакия и Европейская комиссия имеют общую позицию относительно необходимости возобновления транзита российской нефти через территорию Украины.

"Мы согласились, что транзит через нефтепровод "Дружба" должен быть возобновлен", — заявил словацкий премьер.

Он также напомнил, что Словакия имеет исключение в санкционной политике Европейского Союза, которое позволяет стране закупать российскую нефть. По его словам, поставки могут осуществляться не только через нефтепровод "Дружба", но и морским путем. В то же время в таком случае возникают трудности во взаимодействии с партнерами.

"Однако здесь мы сталкиваемся с проблемой с нашими хорватскими партнерами, но я верю, что ее можно решить", — отметил Фицо.

Проверка состояния нефтепровода

Премьер Словакии сообщил, что во время встречи продемонстрировал президенту Еврокомиссии спутниковые снимки, которые, по его словам, свидетельствуют об отсутствии повреждений нефтепровода на территории Украины.

По мнению Фицо, эти данные могут свидетельствовать о том, что решение о прекращении транзита было принято украинской стороной.

Он также добавил, что Европейская комиссия готова поддержать проверку технического состояния трубопровода.

"Если нефтепровод "Дружба" поврежден, его нужно как можно быстрее отремонтировать и ввести в эксплуатацию. Словакия и ЕК готовы предоставить экспертные ресурсы для ремонта, а Еврокомиссия готова финансировать возможные работы", — заявил Фицо.

По его словам, Словакия и Европейская комиссия заинтересованы в отправке в Украину инспекционной группы для проверки технического состояния нефтепровода.

Ранее Фицо заявил, что его страна готова заблокировать кредит ЕС для Украины в размере 90 млрд евро, как это сделала Венгрия.

