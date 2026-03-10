РУС
Словакия и Еврокомиссия поддерживают возобновление транзита нефти по "Дружбе", - Фицо

Словакия и Еврокомиссия поддерживают возобновление транзита нефти по нефтепроводу Дружба

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что во время встречи с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен стороны обсудили вопрос возобновления транзита нефти по нефтепроводу "Дружба".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале словацкого вещателя SME.

Словакия и Еврокомиссия говорят о возобновлении транзита

По словам Фицо, Словакия и Европейская комиссия имеют общую позицию относительно необходимости возобновления транзита российской нефти через территорию Украины.

"Мы согласились, что транзит через нефтепровод "Дружба" должен быть возобновлен", — заявил словацкий премьер.

Он также напомнил, что Словакия имеет исключение в санкционной политике Европейского Союза, которое позволяет стране закупать российскую нефть. По его словам, поставки могут осуществляться не только через нефтепровод "Дружба", но и морским путем. В то же время в таком случае возникают трудности во взаимодействии с партнерами.

"Однако здесь мы сталкиваемся с проблемой с нашими хорватскими партнерами, но я верю, что ее можно решить", — отметил Фицо.

Проверка состояния нефтепровода

Премьер Словакии сообщил, что во время встречи продемонстрировал президенту Еврокомиссии спутниковые снимки, которые, по его словам, свидетельствуют об отсутствии повреждений нефтепровода на территории Украины.

По мнению Фицо, эти данные могут свидетельствовать о том, что решение о прекращении транзита было принято украинской стороной.

Он также добавил, что Европейская комиссия готова поддержать проверку технического состояния трубопровода.

"Если нефтепровод "Дружба" поврежден, его нужно как можно быстрее отремонтировать и ввести в эксплуатацию. Словакия и ЕК готовы предоставить экспертные ресурсы для ремонта, а Еврокомиссия готова финансировать возможные работы", — заявил Фицо.

По его словам, Словакия и Европейская комиссия заинтересованы в отправке в Украину инспекционной группы для проверки технического состояния нефтепровода.

+4
Разберите ту Дружбу на запчасти к чертям собачьим !
Ведь по сути , сама Украина спонсирует кацапов на уничтожение своих же людей !
А фиЦо и мадярську жабу послать найух !
10.03.2026 19:40
10.03.2026 19:40 Ответить
+3
ФІЦО говорить уже за ЕС, Угорщина - ним керує. Нафіг там НІмеччина - хз
10.03.2026 18:57
10.03.2026 18:57 Ответить
+2
хорватская "проблема" - прозрачность поставок и отсутствие "кэша" для орбана и фицо!
10.03.2026 19:30
10.03.2026 19:30 Ответить
ФІЦО говорить уже за ЕС, Угорщина - ним керує. Нафіг там НІмеччина - хз
10.03.2026 18:57
10.03.2026 18:57 Ответить
Європейські імпотенти з круасаном в жопі...
10.03.2026 19:11
10.03.2026 19:11 Ответить
в жопі?
ти що гомофоб?
10.03.2026 19:30
10.03.2026 19:30 Ответить
Ну це сказав фіцо, але від ЄС щось не чути нічого!!!
10.03.2026 19:55
10.03.2026 19:55 Ответить
хорватская "проблема" - прозрачность поставок и отсутствие "кэша" для орбана и фицо!
10.03.2026 19:30
10.03.2026 19:30 Ответить
Так Україна також за, але ж можливості немає. Ніякої. І не буде.
10.03.2026 19:30
10.03.2026 19:30 Ответить
Разберите ту Дружбу на запчасти к чертям собачьим !
Ведь по сути , сама Украина спонсирует кацапов на уничтожение своих же людей !
А фиЦо и мадярську жабу послать найух !
10.03.2026 19:40
10.03.2026 19:40 Ответить
Ну труба може ще знадобитися гоняти свою нафту по Україні!!!
10.03.2026 19:57
10.03.2026 19:57 Ответить
И много в Украине своей нефти?
10.03.2026 20:16
10.03.2026 20:16 Ответить
що то означає ?
10.03.2026 19:41
10.03.2026 19:41 Ответить
То, что Трамп ложанулся с войной в Иране. Дефицит энергоносители в ЕС
10.03.2026 19:56
10.03.2026 19:56 Ответить
 
 