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Новини Поставки нафти через трубопровід Дружба
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Словаччина та Єврокомісія підтримують відновлення транзиту нафти "Дружбою", - Фіцо

Словаччина та Єврокомісія підтримують відновлення транзиту нафти через нафтопровід Дружба

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що під час зустрічі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн сторони обговорили питання відновлення транзиту нафти нафтопроводом "Дружба".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі словацького мовника SME.

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Словаччина та Єврокомісія говорять про відновлення транзиту

За словами Фіцо, Словаччина та Європейська комісія мають спільну позицію щодо необхідності відновлення транзиту російської нафти через територію України.

"Ми погодилися, що транзит через нафтопровід "Дружба" повинен бути відновлений", — заявив словацький прем’єр.

Він також нагадав, що Словаччина має виняток у санкційній політиці Європейського Союзу, який дозволяє країні закуповувати російську нафту. За його словами, постачання може здійснюватися не лише через нафтопровід "Дружба", а й морським шляхом. Водночас у такому разі виникають труднощі у взаємодії з партнерами.

"Однак тут ми стикаємося з проблемою з нашими хорватськими партнерами, але я вірю, що її можна вирішити", — зазначив Фіцо.

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Перевірка стану нафтопроводу

Прем’єр Словаччини повідомив, що під час зустрічі продемонстрував президентці Єврокомісії супутникові знімки, які, за його словами, свідчать про відсутність пошкоджень нафтопроводу на території України.

На думку Фіцо, ці дані можуть свідчити про те, що рішення щодо припинення транзиту було ухвалене українською стороною.

Він також додав, що Європейська комісія готова підтримати перевірку технічного стану трубопроводу.

"Якщо нафтопровід "Дружба" пошкоджено, його потрібно якнайшвидше відремонтувати та ввести в експлуатацію. Словаччина та ЄК готові надати експертні ресурси для ремонту, а Єврокомісія готова фінансувати можливі роботи", — заявив Фіцо.

За його словами, Словаччина та Європейська комісія зацікавлені у відправленні до України інспекційної групи для перевірки технічного стану нафтопроводу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз готовий профінансувати відновлення нафтопроводу "Дружба", ‒ Bloomberg

Автор: 

нафта (6618) Словаччина (1332) нафтопровід (454) Фіцо Роберт (366)
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Топ коментарі
+9
Разберите ту Дружбу на запчасти к чертям собачьим !
Ведь по сути , сама Украина спонсирует кацапов на уничтожение своих же людей !
А фиЦо и мадярську жабу послать найух !
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10.03.2026 19:40 Відповісти
+6
ФІЦО говорить уже за ЕС, Угорщина - ним керує. Нафіг там НІмеччина - хз
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10.03.2026 18:57 Відповісти
+3
Європейські імпотенти з круасаном в жопі...
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10.03.2026 19:11 Відповісти
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ФІЦО говорить уже за ЕС, Угорщина - ним керує. Нафіг там НІмеччина - хз
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10.03.2026 18:57 Відповісти
Європейські імпотенти з круасаном в жопі...
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10.03.2026 19:11 Відповісти
в жопі?
ти що гомофоб?
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10.03.2026 19:30 Відповісти
Ну це сказав фіцо, але від ЄС щось не чути нічого!!!
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10.03.2026 19:55 Відповісти
хорватская "проблема" - прозрачность поставок и отсутствие "кэша" для орбана и фицо!
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10.03.2026 19:30 Відповісти
Отут потрібно технічно зіграти, а не сокирно. Потрібна заява МЗС України - Ми ніби не проти, але спочатку хочемо подивитись на результати виборів в Угорщині, щоб зрозуміти чи варто. Не отримавши дружби з Будапешта, ми не бачимо необхідності відновляти Дружбу.
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10.03.2026 20:53 Відповісти
Разберите ту Дружбу на запчасти к чертям собачьим !
Ведь по сути , сама Украина спонсирует кацапов на уничтожение своих же людей !
А фиЦо и мадярську жабу послать найух !
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10.03.2026 19:40 Відповісти
Ну труба може ще знадобитися гоняти свою нафту по Україні!!!
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10.03.2026 19:57 Відповісти
И много в Украине своей нефти?
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10.03.2026 20:16 Відповісти
Для України є достатньо
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10.03.2026 20:37 Відповісти
що то означає ?
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10.03.2026 19:41 Відповісти
І я підтримую . Територією України повітряно-крапельним шляхом. По краплі. Повітряним шляхом. Труби та компресори кацапи знищили. Адьюс.
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10.03.2026 23:30 Відповісти
 
 