Словаччина та Єврокомісія підтримують відновлення транзиту нафти "Дружбою", - Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що під час зустрічі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн сторони обговорили питання відновлення транзиту нафти нафтопроводом "Дружба".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі словацького мовника SME.

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Словаччина та Єврокомісія говорять про відновлення транзиту

За словами Фіцо, Словаччина та Європейська комісія мають спільну позицію щодо необхідності відновлення транзиту російської нафти через територію України.

"Ми погодилися, що транзит через нафтопровід "Дружба" повинен бути відновлений", — заявив словацький прем’єр.

Він також нагадав, що Словаччина має виняток у санкційній політиці Європейського Союзу, який дозволяє країні закуповувати російську нафту. За його словами, постачання може здійснюватися не лише через нафтопровід "Дружба", а й морським шляхом. Водночас у такому разі виникають труднощі у взаємодії з партнерами.

"Однак тут ми стикаємося з проблемою з нашими хорватськими партнерами, але я вірю, що її можна вирішити", — зазначив Фіцо.

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Перевірка стану нафтопроводу

Прем’єр Словаччини повідомив, що під час зустрічі продемонстрував президентці Єврокомісії супутникові знімки, які, за його словами, свідчать про відсутність пошкоджень нафтопроводу на території України.

На думку Фіцо, ці дані можуть свідчити про те, що рішення щодо припинення транзиту було ухвалене українською стороною.

Він також додав, що Європейська комісія готова підтримати перевірку технічного стану трубопроводу.

"Якщо нафтопровід "Дружба" пошкоджено, його потрібно якнайшвидше відремонтувати та ввести в експлуатацію. Словаччина та ЄК готові надати експертні ресурси для ремонту, а Єврокомісія готова фінансувати можливі роботи", — заявив Фіцо.

За його словами, Словаччина та Європейська комісія зацікавлені у відправленні до України інспекційної групи для перевірки технічного стану нафтопроводу.

Раніше Фіцо заявив, що його країна готова заблокувати кредит ЄС для України у розмірі 90 млрд євро, як це зробила Угорщина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз готовий профінансувати відновлення нафтопроводу "Дружба", ‒ Bloomberg