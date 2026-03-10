Россия атакует Украину беспилотниками, - Воздушные силы
Вечером 10 марта продолжается атака российских беспилотников на украинские города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских дронов
В 19:10 - сообщалось о БПЛА на Харьков с севера.
В 19:17 - угроза применения баллистического вооружения с востока.
В 19:32 - отбой угрозы применения баллистического вооружения.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
- Во вторник, 10 марта, войска РФ атаковали Никопольский район Днепропетровской области FPV-дронами. 9 человек получили ранения, среди них 4-летний ребенок.
