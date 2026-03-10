РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8599 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников
226 0

Россия атакует Украину беспилотниками, - Воздушные силы

Атака российских беспилотников 10 марта

Вечером 10 марта продолжается атака российских беспилотников на украинские города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских дронов

В 19:10 - сообщалось о БПЛА на Харьков с севера.

В 19:17 - угроза применения баллистического вооружения с востока.

В 19:32 - отбой угрозы применения баллистического вооружения.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

Смотрите: Крылатые ракеты атаковали завод микроэлектроники "Кремний" в Брянске. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (2918) обстрел (15239) атака (859) Шахед (1737)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 