Россия атакует Украину беспилотниками, - Воздушные силы

Вечером 10 марта продолжается атака российских беспилотников на украинские города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских дронов

В 19:10 - сообщалось о БПЛА на Харьков с севера.

В 19:17 - угроза применения баллистического вооружения с востока.

В 19:32 - отбой угрозы применения баллистического вооружения.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

Во вторник, 10 марта, войска РФ атаковали Никопольский район Днепропетровской области FPV-дронами. 9 человек получили ранения, среди них 4-летний ребенок.

