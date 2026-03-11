Росія атакує Україну безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері 10 березня триває атака російських безпілотників на українські міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Рух ворожих дронів

О 19:10 - Повідомлялося про БпЛА на Харків з півночі.

О 19:17 - Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу.

О 19:32 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Оновлена інформація

О 20:45 - Повідомлялося про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 20:45 - Пуски КАБ у напрямку м. Запоріжжя.

О 20:54 - Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 20:57 - Пуски КАБ на Дніпропетровщині та Сумщині.

О 21:06 - Пуски КАБ на Харківщині.

О 21:15 - БпЛА у Нікопольському р-ні. (Запоріжжя) курс північно-західний.

Оновлена інформація

О 21:49 - КАБи на Запорізьку область.

О 21:54 - БпЛА з Чорного моря курсом на Одещину.

О 21:55 - БпЛА на Суми з півночі.

О 22:02 - КАБи на схід Харківщини.

О 22:25 - БпЛА на півночі Харківщини курсом на південь.

Оновлена інформація

О 22:58 - БпЛА у напрямку Південного з Чорного моря.

О 23:01 - Ворожі БпЛА у Криворізькому р-ні. у напрямку Дніпро/Кам'янське.

Оновлена інформація

О 00:06 - БпЛА - Синельниківський район (Дніпропетровщина) у напрямку Павлограду.

О 00:59 - Групи ворожих ударних БпЛА з Херсонщини через Чорне море у напрямку Одеси.

О 01:08 - БпЛА змінили вектор руху у напрямку Південного та Миколаївщини.

О 01:20 - Ворожі БпЛА з Херсонської області у напрямку Миколаївщини західним курсом.

О 01:56 - БпЛА на межі Полтавської та Сумської областей курсом на північ.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

У вівторок,10 березня, війська РФ атакували Нікопольський район Дніпропетровщини FPV-дронами. 9 людей дістали поранення, серед них 4-річна дитина.

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