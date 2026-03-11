УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11585 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників
3 763 4

Росія атакує Україну безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Атака російських безпілотників 10 березня

Ввечері 10 березня триває атака російських безпілотників на українські міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Рух ворожих дронів

О 19:10 - Повідомлялося про БпЛА на Харків з півночі.

О 19:17 - Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу.

О 19:32 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Оновлена інформація

О 20:45 - Повідомлялося про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 20:45 - Пуски КАБ у напрямку м. Запоріжжя.

О 20:54 - Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 20:57 - Пуски КАБ на Дніпропетровщині та Сумщині.

О 21:06 - Пуски КАБ на Харківщині.

О 21:15 - БпЛА у Нікопольському р-ні. (Запоріжжя) курс північно-західний.

Оновлена інформація

О 21:49 - КАБи на Запорізьку область.

О 21:54 - БпЛА з Чорного моря курсом на Одещину.

О 21:55 - БпЛА на Суми з півночі.

О 22:02 - КАБи на схід Харківщини.

О 22:25 - БпЛА на півночі Харківщини курсом на південь.

Оновлена інформація

О 22:58 - БпЛА у напрямку Південного з Чорного моря.

О 23:01 - Ворожі БпЛА у Криворізькому р-ні. у напрямку Дніпро/Кам'янське.

Оновлена інформація

О 00:06 - БпЛА - Синельниківський район (Дніпропетровщина) у напрямку Павлограду.

О 00:59 - Групи ворожих ударних БпЛА з Херсонщини через Чорне море у напрямку Одеси.

О 01:08 - БпЛА змінили вектор руху у напрямку Південного та Миколаївщини.

О 01:20 -  Ворожі БпЛА з Херсонської області у напрямку Миколаївщини західним курсом.

О 01:56 - БпЛА на межі Полтавської та Сумської областей курсом на північ.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Дивіться: Крилаті ракети атакували завод мікроелектроніки "Кремній" у Брянську. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник БпЛА (5977) обстріл (34491) атака (1645) Шахед (2271)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поки Зеленський барижить з єврештатоарабами , грабуючи та мародерячи ЗСУ та вчергове свідомо знижує здатнсть держави до опору , то можна показувати цим безпілотникам дулі .Якщо не сильно підходить то можна збивати ракетами наданими адміністрацією Трампа Україні , або наданими Бібі для України , або наданими арабами для України.Заодно є можливість перевірити що краще діє.Або можна навіть комбінувати : дулю - ракета від Бібі , ракета від Трампа і дуля вдогонку, і все це під прикриттям наданими арабами системами ппо.
показати весь коментар
11.03.2026 06:08 Відповісти
показати весь коментар
11.03.2026 06:48 Відповісти
 
 