120 боевых столкновений произошло на фронте: больше всего - на Константиновском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб
Силы обороны продолжают останавливать врага, уничтожают личный состав и истощают боевой потенциал оккупантов, нанося систематическое огневое поражение.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, информирует Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Противник нанес 69 авиационных ударов – сбросил 192 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 6229 дронов-камикадзе и осуществил 2896 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг осуществил 92 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три – с применением РСЗО. Нанес три авиаудара с применением 11 КАБ.
Бои на Харьковщине
- На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Зыбино и Волчанские Хутора. Продолжается одна штурмовая операция противника.
- На Купянском направлении враг четыре раза атаковал в районах Петропавловки и Новоплатоновки.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины отразили три атаки оккупантов в районах населенных пунктов Дробышево и Ставки. Продолжается одна штурмовая операция.
На Славянском направлении противник семь раз пытался продвинуться вперед в сторону Закитного, Рай-Александровки, Дроновки, Платоновки и Резниковки.
На Краматорском направлении агрессор атакующих действий не проводил.
На Константиновском направлении оккупанты сегодня 19 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Иванополье, Ильиновка, Софиевка, Новопавловка, Русин Яр и Степановка.
На Покровском направлении враг осуществил 16 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новый Донбасс, Родинское, Мирноград, Шевченко, Гришино, Удачное, Новониколаевка и Новопавловка. Продолжается одна штурмовая операция.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 55 оккупантов и 15 - ранено; уничтожено одно укрытие противника, склад боеприпасов, артиллерийская система, танк и две единицы автомобильного транспорта, повреждено 62 укрытия, 4 пункта управления БПЛА, танк, ББМ, четыре артиллерийские системы и три единицы автомобильной техники врага. Уничтожено или подавлено 281 БПЛА различных типов.
Обстановка на юге
- На Александровском направлении оккупанты трижды пытались улучшить свое положение, атакуя в районах Тернового и Новогригоровки. Одна атака продолжается.
- На Гуляйпольском направлении произошло 18 атак оккупантов: в районах населенных пунктов Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Заречное, Варваровка, Луговское, Мирное, Горькое и Святопетровка. Четыре атаки продолжаются.
- На Ореховском направлении противник атаковал в районах Щербаков и Павловки.
- На Приднепровском направлении штурмовые действия врага не зафиксированы.
