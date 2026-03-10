Бойцы 425-го ОШП прорвали оборону РФ и продвинулись более чем на 10 км на юге Днепропетровщины. ВИДЕО

Украинские военные Вооруженных сил Украины проводят наступательные действия на юге Днепропетровской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" во время операции прорвали оборону российских войск и продвинулись более чем на 10 километров вглубь позиций противника.

Также отмечается, что Силы обороны деоккупировали населенный пункт Терновое.

"Операция украинских военных продолжается", - говорится в комментариях к видео.

