Бойцы 425-го ОШП прорвали оборону РФ и продвинулись более чем на 10 км на юге Днепропетровщины. ВИДЕО
Украинские военные Вооруженных сил Украины проводят наступательные действия на юге Днепропетровской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" во время операции прорвали оборону российских войск и продвинулись более чем на 10 километров вглубь позиций противника.
Также отмечается, что Силы обороны деоккупировали населенный пункт Терновое.
"Операция украинских военных продолжается", - говорится в комментариях к видео.
