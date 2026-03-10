РУС
7 401 15

Бойцы 425-го ОШП прорвали оборону РФ и продвинулись более чем на 10 км на юге Днепропетровщины. ВИДЕО

Украинские военные Вооруженных сил Украины проводят наступательные действия на юге Днепропетровской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" во время операции прорвали оборону российских войск и продвинулись более чем на 10 километров вглубь позиций противника.

Также отмечается, что Силы обороны деоккупировали населенный пункт Терновое.

"Операция украинских военных продолжается", - говорится в комментариях к видео.

Автор: 

армия РФ (10571) штурм (244) уничтожение (7298) Днепропетровская область (1528) Синельниковский район (454) Терновое (8) 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" (42)
Дай Боже нашім Героям витримки та Удачі! Смерть ворогам! Слава Україні!
10.03.2026 22:59 Ответить
Тільки вперед...! Ми віримо в ЗСУ
10.03.2026 23:01 Ответить
10.03.2026 23:22 Ответить
Слава ЗСУ!
10.03.2026 23:23 Ответить
Ця "Скеля" як айсберг, має багато того що ніхто не бачить, не робить собі куміра шановні, після війни все дізнаєтесь! Можливо.🫤
10.03.2026 23:44 Ответить
Подробиці в студію, інакше кацап.
11.03.2026 05:12 Ответить
Хочешь подробности???...иди в "Скелю" или в 225 и сам всё узнаешь....или же ты кацап
11.03.2026 09:45 Ответить
Поки що ти і той владіслав тут кацапите! Аргументи в студію!
11.03.2026 10:38 Ответить
Я же тебе сказал где студия...там и увидишь все аргументы...
11.03.2026 10:51 Ответить
Наприклад?
11.03.2026 10:50 Ответить
Поки кацапія дивиться на Іран, ЗСУ почала їх рвати там, де вони не очікували. Це весна дасть потужний контрнаступ який переломить хребет окупантів.
10.03.2026 23:59 Ответить
Що 425, що 225 дуже богато після війни буде питань до командування тими підрозділами.
Бо ті плітки, про те що там відбувається від людей чиї там близькі, шокують.
11.03.2026 00:43 Ответить
Зрада ((
11.03.2026 01:09 Ответить
Сподіваюсь не ціною великих втрат даються ці просування, оскільки по інету гуляє дуже багато поганих дописів про 425 ОШП Скеля.
Я звісно не маю права варнякати щось про ЗСУ, оскільки сам живу за кордоном та шкода бачити як гинуть люди від командування
11.03.2026 08:36 Ответить
Что 425 что 225 там полная жопа....после войны многие будут в шоке от услышанного....любимчыки Сырского, дальше я думаю можно и не продолжать
11.03.2026 09:47 Ответить
 
 