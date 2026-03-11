РУС
В воинской части в Винницкой области разоблачили чиновницу, которая продавала подчиненным "отпуска"

Военная чиновница брала 500 грн за день отсутствия на службе

В Винницкой области правоохранители разоблачили военного чиновника, которую подозревают в незаконном получении денег от подчиненных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, заместитель командира роты одной из воинских частей во время военного положения организовала схему получения денег от военнослужащих за возможность временно покидать место службы.

Схема с "отпусками" за деньги

Следствие установило, что в июле-августе 2025 года чиновница позволяла подчиненным выезжать за пределы воинской части и фактически отсутствовать на службе. За каждый день такого неофициального "отпуска" военнослужащие должны были платить по 500 гривен.

Деньги, по данным следствия, перечислялись на банковскую карту чиновницы. Таким образом, неделя отсутствия на службе стоила примерно 3500 гривен.

"Чтобы скрыть схему, женщина вносила в служебные документы ложные сведения, указывая, что военные якобы находятся в подразделении", — отметили в Офисе генпрокурора.

Подозрение и уголовные статьи

Прокуроры Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона сообщили ей о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за получение неправомерной выгоды и нарушение правил военной службы.

Це не новина - статистика....
11.03.2026 00:18 Ответить
В міндича чого не побачили?
11.03.2026 00:31 Ответить
А про міндіча, і зеленський нічого не ЗНАВ бо рахував гроші з шлахбаумів, ніколи йому було! Будується в Козині, поряд з єрмаком оманським!!
11.03.2026 00:37 Ответить
Робоча схема ледь не у кожній військовій частині. Поруч з розкраданням харчів, пального, та іншого майна. ДБР, ВСП та спецслужби нічого не бачать або не хочуть бачити.
11.03.2026 05:19 Ответить
Потрібно не платити гроші, а мати покровителя в обличчі нардепа по типу Гузенка і знімати відосики проти Порошенка, ЄС та в підтримку ригів та Шарія. Тоді можна сидіти роками в Сумах ще й сотку бойових отримувати. Це я про одного сумського блогера.
11.03.2026 06:00 Ответить
До тюрми, курву продажну, на років 10!
11.03.2026 06:13 Ответить
Знаю я таких "військовослужбовців" особисто. На кожне свято, "днюху" близьких - вони вдома.
11.03.2026 08:13 Ответить
 
 