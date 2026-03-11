В воинской части в Винницкой области разоблачили чиновницу, которая продавала подчиненным "отпуска"

В Винницкой области правоохранители разоблачили военного чиновника, которую подозревают в незаконном получении денег от подчиненных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, заместитель командира роты одной из воинских частей во время военного положения организовала схему получения денег от военнослужащих за возможность временно покидать место службы.

Схема с "отпусками" за деньги

Следствие установило, что в июле-августе 2025 года чиновница позволяла подчиненным выезжать за пределы воинской части и фактически отсутствовать на службе. За каждый день такого неофициального "отпуска" военнослужащие должны были платить по 500 гривен.

Деньги, по данным следствия, перечислялись на банковскую карту чиновницы. Таким образом, неделя отсутствия на службе стоила примерно 3500 гривен.

"Чтобы скрыть схему, женщина вносила в служебные документы ложные сведения, указывая, что военные якобы находятся в подразделении", — отметили в Офисе генпрокурора.

Подозрение и уголовные статьи

Прокуроры Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона сообщили ей о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за получение неправомерной выгоды и нарушение правил военной службы.

Ранее мы писали, что 81% украинцев считают, что коррупция наиболее негативно влияет на ситуацию в государстве.

