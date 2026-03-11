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Новини Корупція в Україні
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У військовій частині на Вінниччині викрили посадовицю, яка продавала підлеглим "відпустки"

Військова посадовиця брала 500 грн за день відсутності на службі

У Вінницькій області правоохоронці викрили військову посадовицю, яку підозрюють у незаконному отриманні грошей від підлеглих.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, заступниця командира роти однієї з військових частин під час воєнного стану організувала схему отримання грошей від військовослужбовців за можливість тимчасово залишати місце служби.

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Схема з "відпустками" за гроші

Слідство встановило, що у липні–серпні 2025 року посадовиця дозволяла підлеглим виїжджати за межі військової частини та фактично бути відсутніми на службі. За кожен день такої неофіційної "відпустки" військовослужбовці мали платити по 500 гривень.

Гроші, за даними слідства, перераховувалися на банківську картку посадовиці. Таким чином тиждень відсутності на службі коштував приблизно 3500 гривень.

"Щоб приховати схему, жінка вносила до службових документів неправдиві відомості, зазначаючи, що військові нібито перебувають у підрозділі", — зазначили в Офісі генпрокурора.

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Підозра та кримінальні статті

Прокурори Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону повідомили їй про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за одержання неправомірної вигоди та порушення правил військової служби.

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Автор: 

Вінницька область (1169) корупція (5093) служба (51) військовослужбовці (5231) Офіс Генпрокурора (3929)
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11.03.2026 00:18 Відповісти
В міндича чого не побачили?
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11.03.2026 00:31 Відповісти
А про міндіча, і зеленський нічого не ЗНАВ бо рахував гроші з шлахбаумів, ніколи йому було! Будується в Козині, поряд з єрмаком оманським!!
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11.03.2026 00:37 Відповісти
Робоча схема ледь не у кожній військовій частині. Поруч з розкраданням харчів, пального, та іншого майна. ДБР, ВСП та спецслужби нічого не бачать або не хочуть бачити.
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11.03.2026 05:19 Відповісти
Потрібно не платити гроші, а мати покровителя в обличчі нардепа по типу Гузенка і знімати відосики проти Порошенка, ЄС та в підтримку ригів та Шарія. Тоді можна сидіти роками в Сумах ще й сотку бойових отримувати. Це я про одного сумського блогера.
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11.03.2026 06:00 Відповісти
До тюрми, курву продажну, на років 10!
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11.03.2026 06:13 Відповісти
Знаю я таких "військовослужбовців" особисто. На кожне свято, "днюху" близьких - вони вдома.
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11.03.2026 08:13 Відповісти
 
 