У військовій частині на Вінниччині викрили посадовицю, яка продавала підлеглим "відпустки"

У Вінницькій області правоохоронці викрили військову посадовицю, яку підозрюють у незаконному отриманні грошей від підлеглих.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, заступниця командира роти однієї з військових частин під час воєнного стану організувала схему отримання грошей від військовослужбовців за можливість тимчасово залишати місце служби.

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Схема з "відпустками" за гроші

Слідство встановило, що у липні–серпні 2025 року посадовиця дозволяла підлеглим виїжджати за межі військової частини та фактично бути відсутніми на службі. За кожен день такої неофіційної "відпустки" військовослужбовці мали платити по 500 гривень.

Гроші, за даними слідства, перераховувалися на банківську картку посадовиці. Таким чином тиждень відсутності на службі коштував приблизно 3500 гривень.

"Щоб приховати схему, жінка вносила до службових документів неправдиві відомості, зазначаючи, що військові нібито перебувають у підрозділі", — зазначили в Офісі генпрокурора.

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Підозра та кримінальні статті

Прокурори Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону повідомили їй про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за одержання неправомірної вигоди та порушення правил військової служби.

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