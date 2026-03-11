РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9579 посетителей онлайн
Новости
1 439 3

Эксплуатация украинок для отмывания денег в Испании – задержаны 12 участников преступной схемы

Вербовка украинок в Испании

Международная правоохранительная операция привела к ликвидации преступной сети, которая использовала украинок для отмывания средств через финансовые операции на онлайн-платформах азартных игр. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальная полиция Украины.

По данным следствия, участники группировки вербовали украинских женщин, находившихся в уязвимом положении, после чего перевозили их в Испанию. Там им помогали оформлять статус временной защиты, что позволяло открывать банковские счета на их имя.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В дальнейшем эти счета использовались преступной организацией для финансовых операций на онлайн-платформах азартных игр. Через такие транзакции участники схемы легализовывали незаконно полученные средства.

По предварительным оценкам правоохранителей, таким образом преступная группировка смогла отмыть около 4,75 миллиона евро.

Операция завершилась масштабными задержаниями. В Испании правоохранители арестовали 12 участников преступной организации – восемь человек в городе Аликанте и еще четырех в Валенсии.

Читайте также: Украина готова предоставить Ботсване информацию о вербовке РФ ее граждан для войны, - Сибига

В рамках расследования также:

– идентифицировано 55 потерпевших украинок;
– проведено девять обысков на территории Испании и восемь в Украине;
– заморожено или заблокировано 153 банковских счета в 11 странах мира.

Правоохранители отмечают, что международная операция стала результатом сотрудничества украинских и европейских служб в борьбе с транснациональной финансовой преступностью и эксплуатацией людей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия вербует наемников на войну в Украине через геймерское приложение Discord, - Bloomberg

Автор: 

Испания (181) отмывание денег (23) вербовка (81)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
застерігаю всіх що букмекерська контора BET2FUN шахраї, вас кинуть вже при поповненні, попередьте всіх знайомих, дякую за розуміння
показать весь комментарий
11.03.2026 11:56 Ответить
Ці 55 потерпілих українок, мабуть мали вади з розумовим розвитком???
Дешева рибка, смердюча юшка!!
показать весь комментарий
11.03.2026 11:56 Ответить
Потерпілі українки? Вони чудово знали для якої праці їм допомогають виїхати. Вивозили їх не у рефрежираторах. В Іспанії вони відкривали на свої им"я рахунки безкоштовно. Вони сиділи приковані до батарей?
показать весь комментарий
11.03.2026 12:11 Ответить
 
 