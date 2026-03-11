Эксплуатация украинок для отмывания денег в Испании – задержаны 12 участников преступной схемы

Международная правоохранительная операция привела к ликвидации преступной сети, которая использовала украинок для отмывания средств через финансовые операции на онлайн-платформах азартных игр. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальная полиция Украины.

По данным следствия, участники группировки вербовали украинских женщин, находившихся в уязвимом положении, после чего перевозили их в Испанию. Там им помогали оформлять статус временной защиты, что позволяло открывать банковские счета на их имя.

В дальнейшем эти счета использовались преступной организацией для финансовых операций на онлайн-платформах азартных игр. Через такие транзакции участники схемы легализовывали незаконно полученные средства.

По предварительным оценкам правоохранителей, таким образом преступная группировка смогла отмыть около 4,75 миллиона евро.

Операция завершилась масштабными задержаниями. В Испании правоохранители арестовали 12 участников преступной организации – восемь человек в городе Аликанте и еще четырех в Валенсии.

В рамках расследования также:

– идентифицировано 55 потерпевших украинок;

– проведено девять обысков на территории Испании и восемь в Украине;

– заморожено или заблокировано 153 банковских счета в 11 странах мира.

Правоохранители отмечают, что международная операция стала результатом сотрудничества украинских и европейских служб в борьбе с транснациональной финансовой преступностью и эксплуатацией людей.

