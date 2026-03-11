Експлуатація українок для відмивання грошей в Іспанії – затримано 12 учасників злочинної схеми

Міжнародна правоохоронна операція призвела до ліквідації злочинної мережі, яка використовувала українок для відмивання коштів через фінансові операції на онлайн-платформах азартних ігор.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національна поліція України.

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За даними слідства, учасники угруповання вербували українських жінок, які перебували у вразливому становищі, після чого перевозили їх до Іспанії. Там їм допомагали оформлювати статус тимчасового захисту, що дозволяло відкривати банківські рахунки на їхнє ім’я.

Надалі ці рахунки використовувалися злочинною організацією для фінансових операцій на онлайн-платформах азартних ігор. Через такі транзакції учасники схеми легалізовували незаконно отримані кошти.

За попередніми оцінками правоохоронців, у такий спосіб кримінальне угруповання змогло відмити близько 4,75 мільйона євро.

Операція завершилася масштабними затриманнями. В Іспанії правоохоронці заарештували 12 учасників злочинної організації – вісім осіб у місті Аліканте та ще чотирьох у Валенсії.

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У межах розслідування також:

– ідентифіковано 55 потерпілих українок;

– проведено дев’ять обшуків на території Іспанії та вісім в Україні;

– заморожено або заблоковано 153 банківські рахунки у 11 країнах світу.

Правоохоронці зазначають, що міжнародна операція стала результатом співпраці українських та європейських служб у боротьбі з транснаціональною фінансовою злочинністю та експлуатацією людей.

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