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Експлуатація українок для відмивання грошей в Іспанії – затримано 12 учасників злочинної схеми

Вербування українок в Іспанії

Міжнародна правоохоронна операція призвела до ліквідації злочинної мережі, яка використовувала українок для відмивання коштів через фінансові операції на онлайн-платформах азартних ігор.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національна поліція України.

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За даними слідства, учасники угруповання вербували українських жінок, які перебували у вразливому становищі, після чого перевозили їх до Іспанії. Там їм допомагали оформлювати статус тимчасового захисту, що дозволяло відкривати банківські рахунки на їхнє ім’я.

Надалі ці рахунки використовувалися злочинною організацією для фінансових операцій на онлайн-платформах азартних ігор. Через такі транзакції учасники схеми легалізовували незаконно отримані кошти.

За попередніми оцінками правоохоронців, у такий спосіб кримінальне угруповання змогло відмити близько 4,75 мільйона євро.

Операція завершилася масштабними затриманнями. В Іспанії правоохоронці заарештували 12 учасників злочинної організації – вісім осіб у місті Аліканте та ще чотирьох у Валенсії.

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У межах розслідування також:

– ідентифіковано 55 потерпілих українок;
– проведено дев’ять обшуків на території Іспанії та вісім в Україні;
– заморожено або заблоковано 153 банківські рахунки у 11 країнах світу.

Правоохоронці зазначають, що міжнародна операція стала результатом співпраці українських та європейських служб у боротьбі з транснаціональною фінансовою злочинністю та експлуатацією людей.

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Іспанія (998) відмивання грошей (425) вербування (311)
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застерігаю всіх що букмекерська контора BET2FUN шахраї, вас кинуть вже при поповненні, попередьте всіх знайомих, дякую за розуміння
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11.03.2026 11:56 Відповісти
Ці 55 потерпілих українок, мабуть мали вади з розумовим розвитком???
Дешева рибка, смердюча юшка!!
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11.03.2026 11:56 Відповісти
Потерпілі українки? Вони чудово знали для якої праці їм допомогають виїхати. Вивозили їх не у рефрежираторах. В Іспанії вони відкривали на свої им"я рахунки безкоштовно. Вони сиділи приковані до батарей?
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11.03.2026 12:11 Відповісти
 
 