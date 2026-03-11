Нынешних 104 участков за рубежом недостаточно для послевоенных выборов, - МИД

В настоящее время имеющихся 104 избирательных участков за рубежом недостаточно для участия миллионов украинцев в первых послевоенных выборах.

Об этом заявил государственный секретарь МИД Александр Карасевич во время заседания рабочей группы по подготовке законодательных предложений относительно выборов в особый или послевоенный период, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Нынешнего количества участков недостаточно

"В соответствии с нынешней законодательной базой при зарубежных дипломатических учреждениях на постоянной основе созданы 104 избирательных участка. Мы понимаем, что это количество зарубежных избирательных участков объективно недостаточно для обеспечения участия в первых послевоенных выборах тех миллионов наших граждан, которые находятся за рубежом, поэтому есть общее видение, что необходимо расширять зарубежные избирательные участки путем создания дополнительных участков", - сказал Карасевич.

Читайте также: Избирательные права имеют 3,7 млн ВПЛ, - ЦИК

Временные сооружения для увеличения количества участков

По его словам, Центральная избирательная комиссия может создавать такие участки на основании соответствующего представления МИД. В то же время он отметил, что в отдельных случаях может не хватать помещений для размещения новых избирательных участков.

"Поэтому проектом предлагается предусмотреть возможность принятия решений руководителями дипломатических учреждений по привлечению временных сооружений для организации работы участковых избирательных комиссий - как при дополнительных избирательных участках, так и при постоянных зарубежных избирательных участках", - сказал чиновник.

Ранее сообщалось, что законодательную матрицу о послевоенных выборах в Украине разрабатывают народные депутаты, привлекая к обсуждениям общественность, экспертов и представителей Центральной избирательной комиссии.

Читайте также: Законопроект о послевоенных выборах представят в Раде в ближайшее время, - Стефанчук