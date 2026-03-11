РУС
Новости Послевоенные выборы
281 5

Нынешних 104 участков за рубежом недостаточно для послевоенных выборов, - МИД

В МИД заявили о дефиците избирательных участков за рубежом для послевоенного голосования

В настоящее время имеющихся 104 избирательных участков за рубежом недостаточно для участия миллионов украинцев в первых послевоенных выборах.

Об этом заявил государственный секретарь МИД Александр Карасевич во время заседания рабочей группы по подготовке законодательных предложений относительно выборов в особый или послевоенный период, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Нынешнего количества участков недостаточно

"В соответствии с нынешней законодательной базой при зарубежных дипломатических учреждениях на постоянной основе созданы 104 избирательных участка. Мы понимаем, что это количество зарубежных избирательных участков объективно недостаточно для обеспечения участия в первых послевоенных выборах тех миллионов наших граждан, которые находятся за рубежом, поэтому есть общее видение, что необходимо расширять зарубежные избирательные участки путем создания дополнительных участков", - сказал Карасевич.

Временные сооружения для увеличения количества участков 

По его словам, Центральная избирательная комиссия может создавать такие участки на основании соответствующего представления МИД. В то же время он отметил, что в отдельных случаях может не хватать помещений для размещения новых избирательных участков.

"Поэтому проектом предлагается предусмотреть возможность принятия решений руководителями дипломатических учреждений по привлечению временных сооружений для организации работы участковых избирательных комиссий - как при дополнительных избирательных участках, так и при постоянных зарубежных избирательных участках", - сказал чиновник.

  • Ранее сообщалось, что законодательную матрицу о послевоенных выборах в Украине разрабатывают народные депутаты, привлекая к обсуждениям общественность, экспертов и представителей Центральной избирательной комиссии.

Автор: 

выборы (1811) МИД (688) участки (4)
Скажи прямо: недостатньо для фальсифікації виборів за допомогою тих, хто виїхав чи просто липових вкидів!
11.03.2026 16:52 Ответить
Закордоном треба максимальна кількість виборчих дільниць бо там "правильний" електорат 1-го сорту.
11.03.2026 17:15 Ответить
Чому люди, які не живуть в Україні, мають вирішувати як мені тут жити?
11.03.2026 17:33 Ответить
Вони покинули Україну в найважчий час , але в них ще вистачає нахабства повчати патріотизму , тих хто залишився в Україні ,так нехай ідуть нахрін ,куди поїхали так нехай і сидять ,там обійдемось і без них.
11.03.2026 17:40 Ответить
100% !!! Як мінімум це стосується чоловіків призовного віку. Нехай повертаються і голосують. Ніхто не заважає. А якщо воно зʼїб….лось і всю війну (яка доречі ще не закінчилась)просиділо і нічого не відчуло, не бачило, не приймало рішень між життям і смертю, за роки війни ТО ЯК ВОНО МАЄ ПРАВО робити вибір???
11.03.2026 18:06 Ответить
 
 