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Новини Повоєнні вибори
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Нинішніх 104 дільниць за кордоном недостатньо для повоєнних виборів, - МЗС

У МЗС заявили про дефіцит виборчих дільниць за кордоном для повоєнного голосування

Наразі наявних 104 виборчих дільниць за кордоном недостатньо для участі мільйонів українців у перших повоєнних виборах.

Про це заявив державний секретар МЗС Олександр Карасевич під час засідання робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо виборів в особливий або повоєнний період, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

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Нинішньої кількості дільниць недостатньо

"Відповідно до нинішньої законодавчої рамки при закордонних дипломатичних установах на постійній основі утворені 104 виборчі дільниці. Ми розуміємо, що ця кількість закордонних виборчих дільниць є об'єктивно недостатньою для забезпечення участі в перших повоєнних виборах тих мільйонів наших громадян, які за кордоном, тому є спільне бачення, що необхідно розширювати закордонні виборчі дільниці шляхом утворення додаткових дільниць",- сказав Карасевич.

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Тимчасові споруди для збільшення кількості дільниць 

За його словами, Центральна виборча комісія може утворювати такі дільниці на підставі відповідного подання МЗС. Водночас він зауважив, що в окремих випадках може не вистачати приміщень для розміщення нових виборчих дільниць.

"Тому проєктом пропонується передбачити можливість ухвалення рішень керівниками дипломатичних установ із залучення тимчасових споруд для організації роботи дільничних виборчих комісій — як при додаткових виборчих дільницях, так і при постійних закордонних виборчих дільницях",- сказав посадовець.

  • Раніше повідомлялося, що законодавчу матрицю про повоєнні вибори в Україні розробляють народні депутати, залучивши до обговорень громадськість, експертів та представників Центральної виборчої комісії.

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вибори (6790) МЗС (4347) дільниці (34)
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Скажи прямо: недостатньо для фальсифікації виборів за допомогою тих, хто виїхав чи просто липових вкидів!
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11.03.2026 16:52 Відповісти
Закордоном треба максимальна кількість виборчих дільниць бо там "правильний" електорат 1-го сорту.
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11.03.2026 17:15 Відповісти
Чому люди, які не живуть в Україні, мають вирішувати як мені тут жити?
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11.03.2026 17:33 Відповісти
Может потому что они страдают на чужбине, пока мы тут под шахедами прохлаждается. Идут разговоры о необходимости выплаты моральной компенсации лицам получившим коллективную защиту "С"
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11.03.2026 20:40 Відповісти
Вони покинули Україну в найважчий час , але в них ще вистачає нахабства повчати патріотизму , тих хто залишився в Україні ,так нехай ідуть нахрін ,куди поїхали так нехай і сидять ,там обійдемось і без них.
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11.03.2026 17:40 Відповісти
100% !!! Як мінімум це стосується чоловіків призовного віку. Нехай повертаються і голосують. Ніхто не заважає. А якщо воно зʼїб….лось і всю війну (яка доречі ще не закінчилась)просиділо і нічого не відчуло, не бачило, не приймало рішень між життям і смертю, за роки війни ТО ЯК ВОНО МАЄ ПРАВО робити вибір???
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11.03.2026 18:06 Відповісти
як можно рахувати те, що знадобиться через 50 років?
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11.03.2026 18:41 Відповісти
ті що за кордоном мають йти лісом і бути позбавлені виборчого права
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11.03.2026 19:57 Відповісти
Голосують тільки ті, хто в Україні
Виїхав- там і голосуй. Не треба видумувати закордонні дільниці. "Біженці" із Закарпатських,Франківських,Львівських,Тернопільських котлів до держави Україна не мають ніякого відношення.
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11.03.2026 20:59 Відповісти
 
 