Нинішніх 104 дільниць за кордоном недостатньо для повоєнних виборів, - МЗС

Наразі наявних 104 виборчих дільниць за кордоном недостатньо для участі мільйонів українців у перших повоєнних виборах.

Про це заявив державний секретар МЗС Олександр Карасевич під час засідання робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо виборів в особливий або повоєнний період, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

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Нинішньої кількості дільниць недостатньо

"Відповідно до нинішньої законодавчої рамки при закордонних дипломатичних установах на постійній основі утворені 104 виборчі дільниці. Ми розуміємо, що ця кількість закордонних виборчих дільниць є об'єктивно недостатньою для забезпечення участі в перших повоєнних виборах тих мільйонів наших громадян, які за кордоном, тому є спільне бачення, що необхідно розширювати закордонні виборчі дільниці шляхом утворення додаткових дільниць",- сказав Карасевич.

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Тимчасові споруди для збільшення кількості дільниць

За його словами, Центральна виборча комісія може утворювати такі дільниці на підставі відповідного подання МЗС. Водночас він зауважив, що в окремих випадках може не вистачати приміщень для розміщення нових виборчих дільниць.

"Тому проєктом пропонується передбачити можливість ухвалення рішень керівниками дипломатичних установ із залучення тимчасових споруд для організації роботи дільничних виборчих комісій — як при додаткових виборчих дільницях, так і при постійних закордонних виборчих дільницях",- сказав посадовець.

Раніше повідомлялося, що законодавчу матрицю про повоєнні вибори в Україні розробляють народні депутати, залучивши до обговорень громадськість, експертів та представників Центральної виборчої комісії.

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