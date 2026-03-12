В Испании украинских беженок эксплуатировали для отмывания денег

В Испании раскрыли масштабную схему отмывания денег, в которой использовали украинских беженок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Европола и Национальной полиции Украины.

Операция по ликвидации преступной сети проводилась одновременно в Испании и Украине при поддержке международных правоохранительных структур. Расследование длилось около двух лет и касалось преступлений, связанных с торговлей людьми, мошенничеством и отмыванием денег.

Украинок использовали для открытия счетов

По данным следствия, организаторы схемы вербовали украинских женщин, которые находились в сложном положении из-за войны. Их отправляли в Испанию и помогали оформить статус временной защиты.

После этого женщин заставляли открывать банковские счета, которые впоследствии использовались для финансовых операций в схемах отмывания денег. В частности, эти счета подключали к аккаунтам на платформах азартных игр.

"Расследование охватывало преступления, связанные с торговлей людьми, отмыванием денег и мошенничеством", — сообщили правоохранители.

Миллионы евро и десятки счетов

Правоохранители задержали 12 подозреваемых. Восемь человек были арестованы в Аликанте, еще четверо — в Валенсии.

В ходе операции установлено 55 потерпевших. Также проведено девять обысков в Испании и восемь — на территории Украины.

В целом правоохранители заморозили или заблокировали 153 банковских счета в 11 странах. По данным следствия, через систему ставок на азартных платформах было проведено операций на сумму более 2,7 млн евро, а общая сумма снятых средств превысила 4,7 млн евро.

Кроме того, злоумышленники использовали похищенные персональные данные граждан разных государств для создания фальшивых аккаунтов и автоматизировали ставки с помощью специального программного обеспечения.

Во время обысков правоохранители изъяли десятки мобильных телефонов и компьютеров, сотни SIM-карт, автомобили, программных ботов, наличные деньги и криптовалюту. Также обнаружены тысячи похищенных кредитных карт и поддельных документов граждан разных стран.

Следствие установило, что жертв заставляли не только открывать банковские счета, но и передавать государственные субсидии, которые они получали как беженцы. Часть незаконно полученных средств организаторы инвестировали в приобретение дорогой недвижимости.