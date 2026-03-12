В Іспанії українських біженок експлуатували для відмивання грошей

В Іспанії викрили масштабну схему відмивання грошей, у якій використовували українських біженок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Європолу та Національної поліції України.

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Операція з ліквідації злочинної мережі проводилася одночасно в Іспанії та Україні за підтримки міжнародних правоохоронних структур. Розслідування тривало близько двох років і стосувалося злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми, шахрайством та відмиванням грошей.

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Українок використовували для відкриття рахунків

За даними слідства, організатори схеми вербували українських жінок, які перебували у складному становищі через війну. Їх відправляли до Іспанії та допомагали оформити статус тимчасового захисту.

Після цього жінок змушували відкривати банківські рахунки, які згодом використовувалися для фінансових операцій у схемах відмивання грошей. Зокрема, ці рахунки підключали до акаунтів на платформах азартних ігор.

"Розслідування охоплювало злочини, пов’язані з торгівлею людьми, відмиванням грошей та шахрайством", — повідомили правоохоронці.

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Мільйони євро та десятки рахунків

Правоохоронці затримали 12 підозрюваних. Вісім осіб були заарештовані в Аліканте, ще чотирьох — у Валенсії.

Під час операції встановлено 55 потерпілих. Також проведено дев’ять обшуків в Іспанії та вісім — на території України.

Загалом правоохоронці заморозили або заблокували 153 банківські рахунки у 11 країнах. За даними слідства, через систему ставок на азартних платформах було проведено операцій на понад 2,7 млн євро, а загальна сума знятих коштів перевищила 4,7 млн євро.

Крім того, зловмисники використовували викрадені персональні дані громадян різних держав для створення фальшивих акаунтів і автоматизували ставки за допомогою спеціального програмного забезпечення.

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Під час обшуків правоохоронці вилучили десятки мобільних телефонів і комп’ютерів, сотні SIM-карт, автомобілі, програмних ботів, готівку та криптовалюту. Також виявлено тисячі викрадених кредитних карток і підроблених документів громадян різних країн.

Слідство встановило, що жертв змушували не лише відкривати банківські рахунки, а й передавати державні субсидії, які вони отримували як біженці. Частину незаконно отриманих коштів організатори інвестували у придбання дорогої нерухомості.