В Іспанії українських біженок експлуатували для відмивання грошей
В Іспанії викрили масштабну схему відмивання грошей, у якій використовували українських біженок.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Європолу та Національної поліції України.
Операція з ліквідації злочинної мережі проводилася одночасно в Іспанії та Україні за підтримки міжнародних правоохоронних структур. Розслідування тривало близько двох років і стосувалося злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми, шахрайством та відмиванням грошей.
Українок використовували для відкриття рахунків
За даними слідства, організатори схеми вербували українських жінок, які перебували у складному становищі через війну. Їх відправляли до Іспанії та допомагали оформити статус тимчасового захисту.
Після цього жінок змушували відкривати банківські рахунки, які згодом використовувалися для фінансових операцій у схемах відмивання грошей. Зокрема, ці рахунки підключали до акаунтів на платформах азартних ігор.
"Розслідування охоплювало злочини, пов’язані з торгівлею людьми, відмиванням грошей та шахрайством", — повідомили правоохоронці.
Мільйони євро та десятки рахунків
Правоохоронці затримали 12 підозрюваних. Вісім осіб були заарештовані в Аліканте, ще чотирьох — у Валенсії.
Під час операції встановлено 55 потерпілих. Також проведено дев’ять обшуків в Іспанії та вісім — на території України.
Загалом правоохоронці заморозили або заблокували 153 банківські рахунки у 11 країнах. За даними слідства, через систему ставок на азартних платформах було проведено операцій на понад 2,7 млн євро, а загальна сума знятих коштів перевищила 4,7 млн євро.
Крім того, зловмисники використовували викрадені персональні дані громадян різних держав для створення фальшивих акаунтів і автоматизували ставки за допомогою спеціального програмного забезпечення.
Під час обшуків правоохоронці вилучили десятки мобільних телефонів і комп’ютерів, сотні SIM-карт, автомобілі, програмних ботів, готівку та криптовалюту. Також виявлено тисячі викрадених кредитних карток і підроблених документів громадян різних країн.
Слідство встановило, що жертв змушували не лише відкривати банківські рахунки, а й передавати державні субсидії, які вони отримували як біженці. Частину незаконно отриманих коштів організатори інвестували у придбання дорогої нерухомості.
- Раніше ми повідомляли, що поліція Хорватії затримала громадянина України, якого підозрюють у контрабанді готівки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль