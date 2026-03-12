РУС
2 156 29

Кабмин подготовит новые программы поддержки: доплаты пенсионерам и кэшбэк за топливо, - Зеленский

Правительство готовит новые программы поддержки для украинцев: подробности

Правительство подготовит несколько программ поддержки для украинцев.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

По словам главы государства, об этом он договорился с премьер-министром Юлией Свириденко, первым вице-премьером Денисом Шмыгалем и министрами Алексеем Соболевым и Денисом Улютиным.

"В частности, Министерство социальной политики Украины должно подготовить к апрелю программу специальной доплаты для украинских пенсионеров и тех групп нашего общества, которые получают социальную помощь.

Такую доплату получат не менее 13 миллионов украинцев, ее объем составит 1500 гривен. Средства должны поступить людям без какой-либо бюрократии и будут начислены автоматически именно тем, чей уровень доходов означает, что поддержка необходима", - говорится в сообщении.

Другая программа поддержки

Также, сказал президент, Минэкономики и Минэнерго должны подготовить программу поддержки для граждан, испытывающих особое давление из-за дестабилизации топливного рынка в результате ситуации вокруг Ирана и сокращения поставок нефти на мировой рынок.

"Программа будет касаться потребителей дизеля, бензина и автомобильного газа в Украине и будет работать через систему кэшбэка, позволяя компенсировать часть расходов на топливо. Поручил Юлии Свириденко сегодня-завтра проработать детали программ поддержки и представить их обществу", - подытожил Зеленский.

як він заїбав вже цими підтримками, ****** вже на *** чорт!
Барін хороший.Ми вже бюджет другого півріччя проїдаємо але барін кине кістку наріду.А потім-кляте єс,де наші гроші?
Роздача талонів незламності
**** зелёный со своим кешбэком, оцифровуешь всех гнида и цены повышаешь, когда тебя сметуны уже сметут
показать весь комментарий
12.03.2026 10:57 Ответить
Судячи з того що зараз на авто їздять тільки заброньовані ухилянти і казнокради то влада хоче ще й їм зарахунок холопів повертати кошти за бензин? Ви там зовсім подуріли? Даже на хліб чи мобільний зв'язок немає кешбеку, може ви ще за купівлю котеджів і квартир будете повертати кешбек?
показать весь комментарий
12.03.2026 10:58 Ответить
ти їздиш на авто ха-ха-ха-ха
ну ти молодець, реально хто б мене ще так розсмішив?
показать весь комментарий
12.03.2026 11:16 Ответить
Так через зростання цін на пальне, здорожчає все! Від їдла, того ж таксі, до ліків і медичних послуг.
показать весь комментарий
12.03.2026 11:29 Ответить
Цар домовився....славімо його!...
показать весь комментарий
12.03.2026 10:58 Ответить
Цікава ситуація. Парламент не приймає жодних законів і реформ, яких від нас вимагає ЄС і які мали би відкрити європейське фінансування. І невдовзі у нас закінчаться гроші у бюджеті. Але водночас президент та уряд далі займаються махровим популізмом і роздають "вовині подачки".
показать весь комментарий
12.03.2026 10:59 Ответить
ТИ курва диб.л унас що Вкраїні не куди кошти направити чмо обдовбане
показать весь комментарий
12.03.2026 11:00 Ответить
Куплю посполитих, дешево...
Ваш Буба Криворізький.
показать весь комментарий
12.03.2026 11:01 Ответить
Майже 20 млрд. грн... А скільки з них будуть реально виплачені адресатам, хто це зможе перевірити?
показать весь комментарий
12.03.2026 11:01 Ответить
Недодєланий!
показать весь комментарий
12.03.2026 11:03 Ответить
За п'ять гандонів і кульок макаронів
показать весь комментарий
12.03.2026 11:04 Ответить
Ну так можно ж, бакс скоро по 45
показать весь комментарий
12.03.2026 11:07 Ответить
А гроші з тумбочки візьмуть
показать весь комментарий
12.03.2026 11:07 Ответить
Несколько не по теме. Просто об эффективности нашей власти. В том госучреждении, где имею
счастье работать пару лет назад пришел строжайший указ из вышеуказанной инстанции (понятно, что не из Кабмина, но все же из подразделения властной структуры) возле всех точек крепления огнетушителей на стене приклеить наклейку с изображением огнетушителя. Само по себе указание, на мой взгляд, довольно абсурдное, так как довольно большой и объемлемый огнетушитель красного цвета гораздо заметнее, чем плоская небольшая наклейка на стене, которую, к тому же, в отличии от огнетушителя, видно не под всеми углами. Если думаете, что это вершина абсурда, вы здоров недооцениваете нашу власть. Буквально пару дней назад пришло строжайшее указание немедленно заменить вышеуказанные наклейки на другие наклейки, в общем практически такие же, только к изображению огнетушителя там еще пририсованы какие-то волнистые линии ( как я понял стилизованные языки пламени). Украина. Пятый год полномасштабной войны.
показать весь комментарий
12.03.2026 11:12 Ответить
Бізнес і нічого особистого...
показать весь комментарий
12.03.2026 11:19 Ответить
Дійсно абсурд. На п'ятому році повномаштабної все ще розмовляти кацапсячою..

А на рахунок наклейок, вогнегасників і т.і. - то питання до ДСНС. То їх парафія. Свого часу компанія, де я працювала за відсутність відповідних наклейок та планів евакуації отримали штраф. І штрафи за таке були завжди.
показать весь комментарий
12.03.2026 11:34 Ответить
А русский язык уже запретили?
показать весь комментарий
12.03.2026 11:38 Ответить
поки що ні
але написане кацапською викликає лише огиду
подумай та зроби шось
показать весь комментарий
12.03.2026 12:06 Ответить
Барин кріпакам скоринку хліба дає, щоб дожили до виборів, а то на молодь надії немає, а виграти вибори хочеться)
показать весь комментарий
12.03.2026 11:21 Ответить
він справді думає що це йому допоможе???
показать весь комментарий
12.03.2026 11:22 Ответить
З того що ви скиздили на двушках це крихти
показать весь комментарий
12.03.2026 11:23 Ответить
вова а де наша весняна тисча?? Зажав падлюка зелена чи двушечками на мацкву переправив...
показать весь комментарий
12.03.2026 11:30 Ответить
та ****,давай карточки вже на хліб, на пальне,на крупи....
показать весь комментарий
12.03.2026 11:32 Ответить
почитав коменти і зрозумів що все що хотів сказати про Оманську ZеГниду сказано )
показать весь комментарий
12.03.2026 11:50 Ответить
2022рік
ціна на нафти. - 100-109$ . пальне 95 - 35грн(початок року потім зросло до 50 через акцизи та ПДВ від гнид)

2026 рік
ціна нафти 100$ . пальне 95 - від 70грн

все що треба знати про zельоних гнид

p.s. як там дороги ? )
показать весь комментарий
12.03.2026 12:03 Ответить
 
 