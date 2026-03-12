Кабмин подготовит новые программы поддержки: доплаты пенсионерам и кэшбэк за топливо, - Зеленский
Правительство подготовит несколько программ поддержки для украинцев.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
По словам главы государства, об этом он договорился с премьер-министром Юлией Свириденко, первым вице-премьером Денисом Шмыгалем и министрами Алексеем Соболевым и Денисом Улютиным.
"В частности, Министерство социальной политики Украины должно подготовить к апрелю программу специальной доплаты для украинских пенсионеров и тех групп нашего общества, которые получают социальную помощь.
Такую доплату получат не менее 13 миллионов украинцев, ее объем составит 1500 гривен. Средства должны поступить людям без какой-либо бюрократии и будут начислены автоматически именно тем, чей уровень доходов означает, что поддержка необходима", - говорится в сообщении.
Другая программа поддержки
Также, сказал президент, Минэкономики и Минэнерго должны подготовить программу поддержки для граждан, испытывающих особое давление из-за дестабилизации топливного рынка в результате ситуации вокруг Ирана и сокращения поставок нефти на мировой рынок.
"Программа будет касаться потребителей дизеля, бензина и автомобильного газа в Украине и будет работать через систему кэшбэка, позволяя компенсировать часть расходов на топливо. Поручил Юлии Свириденко сегодня-завтра проработать детали программ поддержки и представить их обществу", - подытожил Зеленский.
