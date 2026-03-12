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Новини Програми підтримки
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Кабмін підготує нові програми підтримки: доплати пенсіонерам і кешбек за пальне, - Зеленський

Уряд готує нові програми підтримки для українців: подробиці

Уряд підготує кілька програм підтримки для українців.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За словами глави держави, про це він домовився із прем'єркою Юлією Свириденко, першим віцепремʼєром Денисом Шмигалем і міністрами Олексієм Соболевим і Денисом Улютіним.

"Зокрема, Міністерство соціальної політики України має підготувати на квітень програму спеціальної доплати для українських пенсіонерів і тих груп нашого суспільства, які отримують соціальну допомогу.

Таку доплату отримають щонайменше 13 мільйонів українців, її обсяг становитиме 1500 гривень. Кошти мають надійти людям без будь-якої бюрократії та будуть нараховані автоматично саме тим, чий рівень доходів означає, що підтримка потрібна", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Блокування Орбаном 90 млрд євро для України: Зеленський закликав ЄС розробити "план Б"

Інша програма підтримки

Також, сказав президент, Мінекономіки та Міненерго мають підготувати програму підтримки для громадян, що відчувають особливий тиск через дестабілізацію паливного ринку внаслідок ситуації навколо Ірану та скорочення постачання нафти на світовий ринок.

"Програма стосуватиметься споживачів дизеля, бензину й автомобільного газу в Україні та працюватиме через систему кешбеку, дозволяючи компенсувати частину витрат на пальне. Доручив Юлії Свириденко сьогодні-завтра опрацювати деталі програм підтримки та представити їх суспільству", - підсумував Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрінеться із Макроном 13 березня в Парижі: обговорять тиск на РФ та підтримку України

Автор: 

Зеленський Володимир (28072) Кабмін (14244) програма (297) підтримка (815)
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Топ коментарі
+32
як він заїбав вже цими підтримками, ****** вже на *** чорт!
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12.03.2026 10:56 Відповісти
+27
Барін хороший.Ми вже бюджет другого півріччя проїдаємо але барін кине кістку наріду.А потім-кляте єс,де наші гроші?
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12.03.2026 10:57 Відповісти
+23
Роздача талонів незламності
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12.03.2026 10:56 Відповісти
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Роздача талонів незламності
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12.03.2026 10:56 Відповісти
Чому тільки незламності, ще будуть і талони потужності!
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12.03.2026 11:08 Відповісти
як він заїбав вже цими підтримками, ****** вже на *** чорт!
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12.03.2026 10:56 Відповісти
Барін хороший.Ми вже бюджет другого півріччя проїдаємо але барін кине кістку наріду.А потім-кляте єс,де наші гроші?
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12.03.2026 10:57 Відповісти
**** зелёный со своим кешбэком, оцифровуешь всех гнида и цены повышаешь, когда тебя сметуны уже сметут
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12.03.2026 10:57 Відповісти
Судячи з того що зараз на авто їздять тільки заброньовані ухилянти і казнокради то влада хоче ще й їм зарахунок холопів повертати кошти за бензин? Ви там зовсім подуріли? Даже на хліб чи мобільний зв'язок немає кешбеку, може ви ще за купівлю котеджів і квартир будете повертати кешбек?
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12.03.2026 10:58 Відповісти
ти їздиш на авто ха-ха-ха-ха
ну ти молодець, реально хто б мене ще так розсмішив?
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12.03.2026 11:16 Відповісти
Так через зростання цін на пальне, здорожчає все! Від їдла, того ж таксі, до ліків і медичних послуг.
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12.03.2026 11:29 Відповісти
Цар домовився....славімо його!...
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12.03.2026 10:58 Відповісти
Цікава ситуація. Парламент не приймає жодних законів і реформ, яких від нас вимагає ЄС і які мали би відкрити європейське фінансування. І невдовзі у нас закінчаться гроші у бюджеті. Але водночас президент та уряд далі займаються махровим популізмом і роздають "вовині подачки".
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12.03.2026 10:59 Відповісти
ТИ курва диб.л унас що Вкраїні не куди кошти направити чмо обдовбане
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12.03.2026 11:00 Відповісти
Куплю посполитих, дешево...
Ваш Буба Криворізький.
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12.03.2026 11:01 Відповісти
Майже 20 млрд. грн... А скільки з них будуть реально виплачені адресатам, хто це зможе перевірити?
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12.03.2026 11:01 Відповісти
Недодєланий!
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12.03.2026 11:03 Відповісти
За п'ять гандонів і кульок макаронів
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12.03.2026 11:04 Відповісти
Ну так можно ж, бакс скоро по 45
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12.03.2026 11:07 Відповісти
А гроші з тумбочки візьмуть
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12.03.2026 11:07 Відповісти
Несколько не по теме. Просто об эффективности нашей власти. В том госучреждении, где имею
счастье работать пару лет назад пришел строжайший указ из вышеуказанной инстанции (понятно, что не из Кабмина, но все же из подразделения властной структуры) возле всех точек крепления огнетушителей на стене приклеить наклейку с изображением огнетушителя. Само по себе указание, на мой взгляд, довольно абсурдное, так как довольно большой и объемлемый огнетушитель красного цвета гораздо заметнее, чем плоская небольшая наклейка на стене, которую, к тому же, в отличии от огнетушителя, видно не под всеми углами. Если думаете, что это вершина абсурда, вы здоров недооцениваете нашу власть. Буквально пару дней назад пришло строжайшее указание немедленно заменить вышеуказанные наклейки на другие наклейки, в общем практически такие же, только к изображению огнетушителя там еще пририсованы какие-то волнистые линии ( как я понял стилизованные языки пламени). Украина. Пятый год полномасштабной войны.
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12.03.2026 11:12 Відповісти
Бізнес і нічого особистого...
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12.03.2026 11:19 Відповісти
Дійсно абсурд. На п'ятому році повномаштабної все ще розмовляти кацапсячою..

А на рахунок наклейок, вогнегасників і т.і. - то питання до ДСНС. То їх парафія. Свого часу компанія, де я працювала за відсутність відповідних наклейок та планів евакуації отримали штраф. І штрафи за таке були завжди.
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12.03.2026 11:34 Відповісти
А русский язык уже запретили?
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12.03.2026 11:38 Відповісти
поки що ні
але написане кацапською викликає лише огиду
подумай та зроби шось
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12.03.2026 12:06 Відповісти
Якби побув в окупації коли людей вбивали просто так то після цього б змінилося відношення до " языка".
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12.03.2026 13:13 Відповісти
Игорь, а нет желания прочесть лекцию о языке жителям моего региона, которые, как по мобилизации так и добровольно защищают нашу Родину, имея при этом наглость говорить по русски?
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12.03.2026 13:38 Відповісти
Объясняю на так называемом "общепонятном". Я за себя написал о последствиях пребывания тех уродов, изъясняющихся на этом, которые у нас тут были. Мне пришлось быть в русскоязычной среде сорок лет но после этого я эту речь просто не могу слушать Если после всего этого некоторым людям не доходит что произошло то кто им лекарь.
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12.03.2026 14:16 Відповісти
Ні. Але розмовляти мовою окупанта - себе не поважати.
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12.03.2026 13:54 Відповісти
Ну для примера. Мой друг 25.02.2022 бросил довольно налаженную жизнь и сбежал.... из Португалии в Украины, где сразу же ушел воевать. И воюют по настоящее время, восстановившись после тяжёлого ранения. При этом, правда, разговаривает по русски. По-Вашему выходит, что он себя уважать права не имеет в отличии от переехавшего в Португалию человека, который говорит исключительно на украинском?
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12.03.2026 14:41 Відповісти
Для прикладу. Чоловік не був громадянином України. Але, як переїхав відразу почав вивчати українську. Працював - використовував українську. Було б бажання.
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12.03.2026 14:58 Відповісти
Кстати, ни один из моих знакомых, которые воюют, или воевали не слышал претензий по поводу языка от своих україномовних побратимів
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12.03.2026 16:16 Відповісти
Доречі, мова про Вас, а не про побратимів-іноземців.

Армія.Мова.Віра.
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12.03.2026 17:39 Відповісти
А я Вам писал не об иностранцах, а о гражданах Украины - жителях моего региона, который, так уж получилось, русскоязычный процентов на 80. И снова к Вам вопрос. Вы действительно тех русскоязычных украинцев, которые воюют, донатят да и просто не сбежали за границу считаете гражданами Украины второго сорта? А тех, кто под разными предлогами (никого не осуждаю) выехал из Украины, но при этом говорит правильные слова на державній мові считаете более достойными?
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12.03.2026 17:59 Відповісти
Не перекручуйте. Ви громадянин України й повинні знати державну мову. А не спілкуватись мовою агресора. З Вашої сторони це просто вперте небажання. Литва з Латвією он навіть за порєбрік відправляють тих, хто постійно мешкає та навіть народився на їх території й по теперішній час не вивчив мову країни, де проживає.
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12.03.2026 18:04 Відповісти
Так, дісно, я громадянин України і я знаю українську мову, як і мої знайомі та друзі, крім того ми абсолютно впевнені, що державною мовою України може бути виключно українська, але ж в побуті мені зручшніше користуватися саме російською, як і переважній більшості тіх громадян, яки живуть в моєму регіоні.
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12.03.2026 19:17 Відповісти
Ну то в побуті хоч китайською спілкуйтесь))
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12.03.2026 19:19 Відповісти
А переписка на цензоре это не бытовое общение?
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12.03.2026 19:20 Відповісти
Побутове - то вдома на кухні
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12.03.2026 22:45 Відповісти
Барин кріпакам скоринку хліба дає, щоб дожили до виборів, а то на молодь надії немає, а виграти вибори хочеться)
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12.03.2026 11:21 Відповісти
він справді думає що це йому допоможе???
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12.03.2026 11:22 Відповісти
З того що ви скиздили на двушках це крихти
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12.03.2026 11:23 Відповісти
вова а де наша весняна тисча?? Зажав падлюка зелена чи двушечками на мацкву переправив...
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12.03.2026 11:30 Відповісти
та ****,давай карточки вже на хліб, на пальне,на крупи....
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12.03.2026 11:32 Відповісти
почитав коменти і зрозумів що все що хотів сказати про Оманську ZеГниду сказано )
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12.03.2026 11:50 Відповісти
2022рік
ціна на нафти. - 100-109$ . пальне 95 - 35грн(початок року потім зросло до 50 через акцизи та ПДВ від гнид)

2026 рік
ціна нафти 100$ . пальне 95 - від 70грн

все що треба знати про zельоних гнид

p.s. як там дороги ? )
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12.03.2026 12:03 Відповісти
предвыборная история...
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12.03.2026 12:47 Відповісти
ай да комік, ай да маладца
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12.03.2026 13:11 Відповісти
********......
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12.03.2026 14:17 Відповісти
Все що треба: платити "зеленим ублюдкам" мінімалку і все; поки людям не будуть платити "нормальну" пенсію; а не виродкам з судійськопрокурорської мафії (ці гади взяток ще при житті набралися)
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12.03.2026 14:42 Відповісти
Ще потрібно перевірити пенсійні кантори. Нагло ріжуть стаж, при тому , що є всі документи. Звідки у начальника районного ПФУ майно на мільйони, шоста беха і що саме цікаве, навіть зачіска, як у славнозвісної Крупи.
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12.03.2026 15:20 Відповісти
 
 