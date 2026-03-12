Кабмін підготує нові програми підтримки: доплати пенсіонерам і кешбек за пальне, - Зеленський
Уряд підготує кілька програм підтримки для українців.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За словами глави держави, про це він домовився із прем'єркою Юлією Свириденко, першим віцепремʼєром Денисом Шмигалем і міністрами Олексієм Соболевим і Денисом Улютіним.
"Зокрема, Міністерство соціальної політики України має підготувати на квітень програму спеціальної доплати для українських пенсіонерів і тих груп нашого суспільства, які отримують соціальну допомогу.
Таку доплату отримають щонайменше 13 мільйонів українців, її обсяг становитиме 1500 гривень. Кошти мають надійти людям без будь-якої бюрократії та будуть нараховані автоматично саме тим, чий рівень доходів означає, що підтримка потрібна", - йдеться в повідомленні.
Інша програма підтримки
Також, сказав президент, Мінекономіки та Міненерго мають підготувати програму підтримки для громадян, що відчувають особливий тиск через дестабілізацію паливного ринку внаслідок ситуації навколо Ірану та скорочення постачання нафти на світовий ринок.
"Програма стосуватиметься споживачів дизеля, бензину й автомобільного газу в Україні та працюватиме через систему кешбеку, дозволяючи компенсувати частину витрат на пальне. Доручив Юлії Свириденко сьогодні-завтра опрацювати деталі програм підтримки та представити їх суспільству", - підсумував Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ну ти молодець, реально хто б мене ще так розсмішив?
Ваш Буба Криворізький.
счастье работать пару лет назад пришел строжайший указ из вышеуказанной инстанции (понятно, что не из Кабмина, но все же из подразделения властной структуры) возле всех точек крепления огнетушителей на стене приклеить наклейку с изображением огнетушителя. Само по себе указание, на мой взгляд, довольно абсурдное, так как довольно большой и объемлемый огнетушитель красного цвета гораздо заметнее, чем плоская небольшая наклейка на стене, которую, к тому же, в отличии от огнетушителя, видно не под всеми углами. Если думаете, что это вершина абсурда, вы здоров недооцениваете нашу власть. Буквально пару дней назад пришло строжайшее указание немедленно заменить вышеуказанные наклейки на другие наклейки, в общем практически такие же, только к изображению огнетушителя там еще пририсованы какие-то волнистые линии ( как я понял стилизованные языки пламени). Украина. Пятый год полномасштабной войны.
А на рахунок наклейок, вогнегасників і т.і. - то питання до ДСНС. То їх парафія. Свого часу компанія, де я працювала за відсутність відповідних наклейок та планів евакуації отримали штраф. І штрафи за таке були завжди.
але написане кацапською викликає лише огиду
подумай та зроби шось
Армія.Мова.Віра.
ціна на нафти. - 100-109$ . пальне 95 - 35грн(початок року потім зросло до 50 через акцизи та ПДВ від гнид)
2026 рік
ціна нафти 100$ . пальне 95 - від 70грн
все що треба знати про zельоних гнид
p.s. як там дороги ? )