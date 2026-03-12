Кабмін підготує нові програми підтримки: доплати пенсіонерам і кешбек за пальне, - Зеленський

Уряд підготує кілька програм підтримки для українців.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

За словами глави держави, про це він домовився із прем'єркою Юлією Свириденко, першим віцепремʼєром Денисом Шмигалем і міністрами Олексієм Соболевим і Денисом Улютіним.

"Зокрема, Міністерство соціальної політики України має підготувати на квітень програму спеціальної доплати для українських пенсіонерів і тих груп нашого суспільства, які отримують соціальну допомогу.

Таку доплату отримають щонайменше 13 мільйонів українців, її обсяг становитиме 1500 гривень. Кошти мають надійти людям без будь-якої бюрократії та будуть нараховані автоматично саме тим, чий рівень доходів означає, що підтримка потрібна", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Блокування Орбаном 90 млрд євро для України: Зеленський закликав ЄС розробити "план Б"

Інша програма підтримки

Також, сказав президент, Мінекономіки та Міненерго мають підготувати програму підтримки для громадян, що відчувають особливий тиск через дестабілізацію паливного ринку внаслідок ситуації навколо Ірану та скорочення постачання нафти на світовий ринок.

"Програма стосуватиметься споживачів дизеля, бензину й автомобільного газу в Україні та працюватиме через систему кешбеку, дозволяючи компенсувати частину витрат на пальне. Доручив Юлії Свириденко сьогодні-завтра опрацювати деталі програм підтримки та представити їх суспільству", - підсумував Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрінеться із Макроном 13 березня в Парижі: обговорять тиск на РФ та підтримку України