Лубинец о скандале с Гороховским: признание ошибки не освобождает от ответственности

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о начале производства по делу о возможном нарушении защиты персональных данных клиентки monobank после публикации ее фото.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Лубинец написал в своем телеграм-канале.

"Подчеркиваю: персональные данные не могут становиться инструментом публичного давления или унижения. Закон один для всех, и его нарушение не может быть оправдано эмоциями или общественным резонансом", — написал он.

Лубинец рассказал, что соучредитель Monobank признал свою неправоту после обнародования персональных данных клиентки.

"В то же время само признание ошибки не освобождает от ответственности. Я отреагировал на ситуацию сразу — открыто производство и начата проверка обстоятельств возможного нарушения законодательства о защите персональных данных и банковской тайны", — отметил он.

Омбудсмен отметил, что о результатах проверки и дальнейших шагах будет сообщено дополнительно после получения всей необходимой информации.

Что предшествовало?