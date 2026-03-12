Лубинец о скандале с Гороховским: признание ошибки не освобождает от ответственности
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о начале производства по делу о возможном нарушении защиты персональных данных клиентки monobank после публикации ее фото.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Лубинец написал в своем телеграм-канале.
"Подчеркиваю: персональные данные не могут становиться инструментом публичного давления или унижения. Закон один для всех, и его нарушение не может быть оправдано эмоциями или общественным резонансом", — написал он.
Лубинец рассказал, что соучредитель Monobank признал свою неправоту после обнародования персональных данных клиентки.
"В то же время само признание ошибки не освобождает от ответственности. Я отреагировал на ситуацию сразу — открыто производство и начата проверка обстоятельств возможного нарушения законодательства о защите персональных данных и банковской тайны", — отметил он.
Омбудсмен отметил, что о результатах проверки и дальнейших шагах будет сообщено дополнительно после получения всей необходимой информации.
Что предшествовало?
- Напомним, 9 марта Гороховский опубликовал в сети фото пользовательницы банка и обвинил ее в пророссийских взглядах. Все из-за флага, который висел за ее спиной и, по мнению соучредителя, является флагом России. Сама же девушка утверждала, что это был флаг Словении.
- Впоследствии Национальный банк направил в monobank запрос о предоставлении объяснений относительно распространения фото клиентки monobank.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зараз цю посаду можна взагалі скасувати.
Ресурсом/матеріалом ця посада не займається.
Майже 20 годин розглядаю цю картинку в трьох новинах і не можу знайти жодного признаку наявності персональних даних чи банківських таємниць. На картинці текст самого Гороховського, без фіо, адреси, телефону, рахунку чи навіть анонімного ніку в соцмережах. Задрипана штора і кацапська ганчірка. А ще ТП з явними ознаками зайвої хромосоми, що десятки разів свою рєпу в тих соцмережах виставляла. До речі звідки те фото? Бо у всіх соцмережах і месенжерах є повідомлення що вся інформація при публікації автоматично стає публічною. І жодної відповідальності за неї ніхто не несе. Тому будьте обережні при цьому користуванні.
Робіть запит в німеччину на депортацію.
І варто забанити цю особу у всіх банках.
Відмазка з тим що не бачила прапор просто волає про спеціальну провокацію.
Дивіться самі кому вигідна така провокація.
його по закону треба на 7 рочків посадити, і ще стягнути компенсацію за приниження честі і гідності. на дівчину така хвиля хейту накотилася, шо капець.
як там полонені Азовці , як їх права , гнида ти зельона ?!
а баба робить відео на фоні паРашного прапора
злийся гнида зельона
про головкома що скажеш, гнидота zельона ? )
але зельона гнида лубінець захищає російський прапор