2 167 46

Лубинец о скандале с Гороховским: признание ошибки не освобождает от ответственности

Россия казнила 177 украинских военнопленных за три года войны

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о начале производства по делу о возможном нарушении защиты персональных данных клиентки monobank после публикации ее фото.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Лубинец написал в своем телеграм-канале.

"Подчеркиваю: персональные данные не могут становиться инструментом публичного давления или унижения. Закон один для всех, и его нарушение не может быть оправдано эмоциями или общественным резонансом", — написал он.

Лубинец рассказал, что соучредитель Monobank признал свою неправоту после обнародования персональных данных клиентки.

"В то же время само признание ошибки не освобождает от ответственности. Я отреагировал на ситуацию сразу — открыто производство и начата проверка обстоятельств возможного нарушения законодательства о защите персональных данных и банковской тайны", — отметил он.

Омбудсмен отметил, что о результатах проверки и дальнейших шагах будет сообщено дополнительно после получения всей необходимой информации.

Что предшествовало?

  • Напомним, 9 марта Гороховский опубликовал в сети фото пользовательницы банка и обвинил ее в пророссийских взглядах. Все из-за флага, который висел за ее спиной и, по мнению соучредителя, является флагом России. Сама же девушка утверждала, что это был флаг Словении.
  • Впоследствии Национальный банк направил в monobank запрос о предоставлении объяснений относительно распространения фото клиентки monobank.

Топ комментарии
+13
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини...
Зараз цю посаду можна взагалі скасувати.
показать весь комментарий
12.03.2026 12:45 Ответить
+12
Я так думаю що це була свідома провокація.
І варто забанити цю особу у всіх банках.
Відмазка з тим що не бачила прапор просто волає про спеціальну провокацію.
Дивіться самі кому вигідна така провокація.
показать весь комментарий
12.03.2026 12:48 Ответить
+8
От тільки там прапор був саме кацапський. А отой на підлозі- створено за допомогою GPT.
показать весь комментарий
12.03.2026 12:51 Ответить
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини...
Зараз цю посаду можна взагалі скасувати.
показать весь комментарий
12.03.2026 12:45 Ответить
саме раціональне скасувати (%й квартал на законодавчому рівні та люстрацію
показать весь комментарий
12.03.2026 12:48 Ответить
Або юридично змінити визначення "людина".
Ресурсом/матеріалом ця посада не займається.
показать весь комментарий
12.03.2026 12:49 Ответить
лубинец, а тебе не стыдно получать деньги и сидеть на такой должности-права человека в украине представляют тцк
показать весь комментарий
12.03.2026 13:52 Ответить
Правами людини зараз пвдтерлися всі кому не ліньки, навіщо взагалі ця посада? Клоуни..
показать весь комментарий
12.03.2026 14:03 Ответить
А піддакувачі коментатори теж будуть відповідати?
показать весь комментарий
12.03.2026 12:46 Ответить
Дякую за такий веселий коментар))))
показать весь комментарий
12.03.2026 12:50 Ответить
Ти про кого? Кому піддякувачи?
Майже 20 годин розглядаю цю картинку в трьох новинах і не можу знайти жодного признаку наявності персональних даних чи банківських таємниць. На картинці текст самого Гороховського, без фіо, адреси, телефону, рахунку чи навіть анонімного ніку в соцмережах. Задрипана штора і кацапська ганчірка. А ще ТП з явними ознаками зайвої хромосоми, що десятки разів свою рєпу в тих соцмережах виставляла. До речі звідки те фото? Бо у всіх соцмережах і месенжерах є повідомлення що вся інформація при публікації автоматично стає публічною. І жодної відповідальності за неї ніхто не несе. Тому будьте обережні при цьому користуванні.
показать весь комментарий
12.03.2026 13:14 Ответить
Один піддакувач вже є.
Робіть запит в німеччину на депортацію.
показать весь комментарий
12.03.2026 13:33 Ответить
Я так думаю що це була свідома провокація.
І варто забанити цю особу у всіх банках.
Відмазка з тим що не бачила прапор просто волає про спеціальну провокацію.
Дивіться самі кому вигідна така провокація.
показать весь комментарий
12.03.2026 12:48 Ответить
гороховського?
його по закону треба на 7 рочків посадити, і ще стягнути компенсацію за приниження честі і гідності. на дівчину така хвиля хейту накотилася, шо капець.
показать весь комментарий
12.03.2026 13:56 Ответить
як швидко зельона гнида лубінець кинувся на захист прав вати

як там полонені Азовці , як їх права , гнида ти зельона ?!
показать весь комментарий
12.03.2026 12:50 Ответить
якої вати, ти кідар? у цієї дівчини батько в ЗСУ воює!
показать весь комментарий
12.03.2026 13:57 Ответить
а у головкома руснявого сирка - батьки на паРаші

а баба робить відео на фоні паРашного прапора

злийся гнида зельона
показать весь комментарий
12.03.2026 14:02 Ответить
яке відео?
показать весь комментарий
12.03.2026 14:03 Ответить
ну фото. не суттєво

про головкома що скажеш, гнидота zельона ? )
показать весь комментарий
12.03.2026 14:04 Ответить
в тебе все несуттєво, бачу. ну і як ти побачив що на фото кацапська ганчірка а не прапор словенії? якщо видно 10% прапора? і звідки в тебе фото яке може бути тільки на серверах монобанка?
показать весь комментарий
12.03.2026 14:08 Ответить
Гороховський Олег 1974 р-н. Захищати гроші банку в то буряки прийде і винесе. Нє? Те саме з Лубінцем, 1981 рн
показать весь комментарий
12.03.2026 12:50 Ответить
От тільки там прапор був саме кацапський. А отой на підлозі- створено за допомогою GPT.
показать весь комментарий
12.03.2026 12:51 Ответить
Він якийсь не пропорційний на підлозі й полоси різної ширини й розмір замалий у порівнянні з тим що на стіні.
показать весь комментарий
12.03.2026 13:12 Ответить
у цієї дівчини батько в ЗСУ воює!
показать весь комментарий
12.03.2026 13:58 Ответить
Давайте ще майже чи не єдиний безпроблемний банк для миттєвих розрахунків затопчемо.
показать весь комментарий
12.03.2026 12:51 Ответить
Лубинець-бубинець Займись .хоть раз, захистом людей від влади--бандитів.
показать весь комментарий
12.03.2026 12:51 Ответить
ще можна згадати про права ветеранів і поранених військових

але зельона гнида лубінець захищає російський прапор
показать весь комментарий
12.03.2026 12:52 Ответить
Так, давайте прикінчим один із кращих вітчизняних банків через тупу тринду на фоні триколірної ганчірки.
показать весь комментарий
12.03.2026 12:53 Ответить
Та ватна кобила навіть значок GPT зі скріну не прибрала.
показать весь комментарий
12.03.2026 12:54 Ответить
таку принциповість відносно "оману", "вагнергейту", "міндічгейту" не хоче Лубінець проявити?
показать весь комментарий
12.03.2026 12:58 Ответить
А що не так зробив Гороховський по стандартам Зе-влади? Та сама вседозволеність, ігнорування будь якої поваги, порушення закону, і бико поведінка. Скандал, бо пішла розголоска і реакція. А у дівчини ще й батько воює. І пішов Україну захищати ще в 2014.
показать весь комментарий
12.03.2026 13:12 Ответить
Уяви людину котра потерпає від країни агресорки на протязі 12 років, й побачив світлину громадянки твоєї країни з таким прапором?
показать весь комментарий
12.03.2026 13:16 Ответить
Згоден. Зараз не до правил і законів, але народ злий бо не любить носатих банкірів.
показать весь комментарий
12.03.2026 13:32 Ответить
Як виявилося - справа не у злості, а недолугості певної частини того народу . Дивляться на фото з кацапською ганчіркою і дурепою на фоні тієї ганчірки, і репетують про захист персональних даних тієї ідіотки кацапського походження .
показать весь комментарий
12.03.2026 13:46 Ответить
Якщо без політики, як банкір він вчинив неймовірно тупо. На Заході це б означало крах банку.
показать весь комментарий
12.03.2026 13:55 Ответить
Без політики - що там з ОРТ на заході після крадіжки угорцями коштів Ощадбанку ? Вже крах стався , чи завтра ранком рухне ? ((
показать весь комментарий
12.03.2026 14:00 Ответить
ти що, п'яний? батько тої дівчини воює в ЗСУ, а прапор не кацапський.
показать весь комментарий
12.03.2026 14:01 Ответить
Не зберігайте гроші в банках з психічно хворим керівництвом.
показать весь комментарий
12.03.2026 13:28 Ответить
Тобто у всіх державних?
показать весь комментарий
12.03.2026 13:38 Ответить
Ну ти зберігаєш у тих що потрібно . Як там у вас - філія ОРТ функціонує ? ((
показать весь комментарий
12.03.2026 13:47 Ответить
Річ у тім, що цей інцидент виявив незахищеність персональних даних у цьому (лише в цьому?) банку. Навіть якщо ці дані замість публікації передаватимуться до поліції, як запевняє цей керівник. Це ж не з Фейсбуку, наприклад
показать весь комментарий
12.03.2026 13:31 Ответить
Про незахищеність детальніше .... Тобто, коли банк виявляє колаборанта, то про це потрібно мовчати бо "персональні дані" захищені ? Ми так далеко зайдемо- наступним стане " не можна зупиняти закладача вибухівки , бо це втручання у особисте життя " (((
показать весь комментарий
12.03.2026 13:50 Ответить
Ще один хайпожер. Один міг мовчки забанити троляку з прапором і не робити собі славу серед "патріотів", другий його штрафанути за це (якщо є підстави по закону). Але ж країна відосіків.
показать весь комментарий
12.03.2026 13:33 Ответить
По закону мав би звернутися до правоохоронних органів, але знає результат, бо на фото таки як мінімум ідіотка , як максимум - провокаторша.
показать весь комментарий
12.03.2026 13:52 Ответить
а провадження по своїй одеській представниці - сепарші та путінодрочеру, пан уповноважений не хоче почати?
показать весь комментарий
12.03.2026 13:59 Ответить
Вы еще можете обратить внимание на герб Черногории ,что бы два раза не вставать). Меня в больнице за кружку з гербом Черногории чуть не убили. Привез как сувенир, загремел по скорой в стационар, жена принесла красивую кружку) Если человек дальше своего села никуда не ездил, откуда ему знать, что гербы государств бывают очень похожи!
показать весь комментарий
12.03.2026 14:01 Ответить
 
 