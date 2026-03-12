Лубінець про скандал із Гороховським: визнання помилки не звільняє від відповідальності
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про початок провадження через можливе порушення захисту персональних даних клієнтки monobank після публікації її фото.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Лубінець написав у своєму телеграм-каналі.
"Наголошую: персональні дані не можуть ставати інструментом публічного тиску чи приниження. Закон один для всіх, і його порушення не може бути виправдане емоціями чи суспільним резонансом", - написав він.
Лубінець розповів, що співзасновник Monobank визнав свою неправоту після оприлюднення персональних даних клієнтки.
"Водночас саме визнання помилки не звільняє від відповідальності. Я відреагував на ситуацію одразу - відкрито провадження та розпочато перевірку обставин можливого порушення законодавства щодо захисту персональних даних і банківської таємниці", - зазначив він.
Омбудсман зауважив, що про результати перевірки та подальші кроки буде повідомлено додатково після отримання всієї необхідної інформації.
Що передувало?
- Нагадаємо, 9 березня Гороховський опублікував у мережі фото користувачки банку та звинуватив її у проросійських поглядах. Усе через прапор, який висів за її спиною та, на думку співзасновника, є прапором Росії. Сама ж дівчина стверджувала, що це був прапор Словенії.
- Згодом Національний банк направив до monobank запит щодо надання пояснень стосовно поширення фото клієнтки monobank.
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Зараз цю посаду можна взагалі скасувати.
Ресурсом/матеріалом ця посада не займається.
Майже 20 годин розглядаю цю картинку в трьох новинах і не можу знайти жодного признаку наявності персональних даних чи банківських таємниць. На картинці текст самого Гороховського, без фіо, адреси, телефону, рахунку чи навіть анонімного ніку в соцмережах. Задрипана штора і кацапська ганчірка. А ще ТП з явними ознаками зайвої хромосоми, що десятки разів свою рєпу в тих соцмережах виставляла. До речі звідки те фото? Бо у всіх соцмережах і месенжерах є повідомлення що вся інформація при публікації автоматично стає публічною. І жодної відповідальності за неї ніхто не несе. Тому будьте обережні при цьому користуванні.
Робіть запит в німеччину на депортацію.
По друге ніхто не знав що то її фото. Вона сама себе деаномізувала. По фото можна найти або красуню як Стана Катіч, або знаменитість як Мелані Тромб, або страхолюдіну як Барбара Стрейзанд. Якщо в тебе ***** русько-дауніто ніколи не знайдеш. Тому що сотні тисяч їх. Звісно сьогодні вже знайдеш. Тому що тисячі кацапських іпсо цей іпальнік розтиражували.
По третє приложуху монобанка розробляла геть інша фірма, до якої Гороховський не має жодного відношення. Тому жодним чином не може нести відповідальність.
Цім дьібілам Лубінцю та хто там з НБУ хтось це повинен був сказати. Але ж вони зелені боги - ніхто не наважився.
Не роби так.
гороховський сам підтвердив що він виклав фотку з серверів монобанка
І варто забанити цю особу у всіх банках.
Відмазка з тим що не бачила прапор просто волає про спеціальну провокацію.
Дивіться самі кому вигідна така провокація.
його по закону треба на 7 рочків посадити, і ще стягнути компенсацію за приниження честі і гідності. на дівчину така хвиля хейту накотилася, шо капець.
Та і кацапів куколдів взагалі не запитували))
Нехай насолоджується св*ятом.
як там полонені Азовці , як їх права , гнида ти зельона ?!
а баба робить відео на фоні паРашного прапора
злийся гнида зельона
про головкома що скажеш, гнидота zельона ? )
і мене не цікавить доля баби з паРашною ганчіркою
на бабу взагалі варто відкрити кримінальну справу за пропаганду паРаши
(цікаво а чому у баби на фоні не український прапор)
Гороховському респект - визнав ..вибачився. все норм.
тобі з паРашною ганчіркою в подоляківську ОПу
А я на невійнонькі був із 2014 року по 2017.
48 рочків мені, певне я ще підліток)))
А ще син вбивці Парубія загинув за Україну, а його батько-вбивця сєпар.
А ще я знаю блогера з Сум- Тімура Вєрьовкіна, котрий завжди був за рашку, мав купу фоток з Деркачем, а зараз в ЗСУ- збирав донати й прогорів на кражіжках, добре що лишилися бабки купити гарну посаду.
в твоїй історії батько сина виховував?
а ця дівчина - патріотка, її батько виховував, який воює зараз, а не як ти.
Про це він сказав у коментарі hromadske.
Каже, про скандал дізнався від побратима, який побачив згадки про самого Андрія у соцмережах. Потім вже переговорив із дружиною. Мовляв, уся родина шокована.
«Звичайно, мені неприємно… Там той муд*к (Олег Гороховський - ред.) зробив свої висновки, не розібравшись у ситуації», - зазначає вітчим Карини.
Він розповів, що його донька з хлопцем нині проживають у Німеччині. Як йому стало відомо, Карина Кольб зайшла у гості до подруги, в якої на стіні був прапор Словенії, і там проходила відеоверифікацію.
«Сєпарами ніколи не були в мене ніхто - і я противник, і діти у мене противники теж… Вона завжди була за Україну. Ну це абсурд», - запевняє Андрій Кольб.
Він сам - чинний військовослужбовець. Розповів, що вперше був призваний до війська у 2015 році. Під час повномасштабного вторгнення мобілізувався знову - потрапив у 92 окрему штурмову бригаду, був у піхоті. Після поранення, якого зазнав на Харківщині, його перевели в тилову частину в Харкові.
На уточнення, чи планує родина позиватися до суду через наклеп, зазначив: «Донька, думаю, повинна відреагувати, тому що від того чоловіка (Олега Гороховського - ред.) ні вибачення [не було], нічого, і він продовжує далі своє доводити. Тобто, я думаю, що буде якесь продовження».
але зельона гнида лубінець захищає російський прапор
Ти впевнений?
Зовсім інший кейс, але цікавить логіка:
а коли в Румунії зняли з виборів джорджеску, бо він використовував тікток для просування, це теж ахтунг, порушення закону? А коли зе пішов на вибори, одурманивши пів країни своїм серіалом, це ж демократія, це ок ?
Таке буває.
Ну і Гороховський зробив те про що всі і так давно знають- жодної таємниці в цій державі немає. Наші дані продають аж гай шумить.