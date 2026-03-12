Лубінець про скандал із Гороховським: визнання помилки не звільняє від відповідальності

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про початок провадження через можливе порушення захисту персональних даних клієнтки monobank після публікації її фото.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Лубінець написав у своєму телеграм-каналі.

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"Наголошую: персональні дані не можуть ставати інструментом публічного тиску чи приниження. Закон один для всіх, і його порушення не може бути виправдане емоціями чи суспільним резонансом", - написав він.

Лубінець розповів, що співзасновник Monobank визнав свою неправоту після оприлюднення персональних даних клієнтки.

"Водночас саме визнання помилки не звільняє від відповідальності. Я відреагував на ситуацію одразу - відкрито провадження та розпочато перевірку обставин можливого порушення законодавства щодо захисту персональних даних і банківської таємниці", - зазначив він.

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Омбудсман зауважив, що про результати перевірки та подальші кроки буде повідомлено додатково після отримання всієї необхідної інформації.

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