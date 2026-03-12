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Новини Скандал з monobank
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Лубінець про скандал із Гороховським: визнання помилки не звільняє від відповідальності

Росія стратила 177 українських військовополонених за три роки війни

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про початок провадження через можливе порушення захисту персональних даних клієнтки monobank після публікації її фото.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Лубінець написав у своєму телеграм-каналі.

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"Наголошую: персональні дані не можуть ставати інструментом публічного тиску чи приниження. Закон один для всіх, і його порушення не може бути виправдане емоціями чи суспільним резонансом", - написав він.

Лубінець розповів, що співзасновник Monobank визнав свою неправоту після оприлюднення персональних даних клієнтки.

"Водночас саме визнання помилки не звільняє від відповідальності. Я відреагував на ситуацію одразу - відкрито провадження та розпочато перевірку обставин можливого порушення законодавства щодо захисту персональних даних і банківської таємниці", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гороховський перепросив за публікацію фото клієнтки monobank: "Висновки зроблені"

Омбудсман зауважив, що про результати перевірки та подальші кроки буде повідомлено додатково після отримання всієї необхідної інформації.

Що передувало?

  • Нагадаємо, 9 березня Гороховський опублікував у мережі фото користувачки банку та звинуватив її у проросійських поглядах. Усе через прапор, який висів за її спиною та, на думку співзасновника, є прапором Росії. Сама ж дівчина стверджувала, що це був прапор Словенії.
  • Згодом Національний банк направив до monobank запит щодо надання пояснень стосовно поширення фото клієнтки monobank.

Автор: 

Monobank (95) Гороховський Олег (21)
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Топ коментарі
+19
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини...
Зараз цю посаду можна взагалі скасувати.
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12.03.2026 12:45 Відповісти
+16
Я так думаю що це була свідома провокація.
І варто забанити цю особу у всіх банках.
Відмазка з тим що не бачила прапор просто волає про спеціальну провокацію.
Дивіться самі кому вигідна така провокація.
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12.03.2026 12:48 Відповісти
+11
Лубинець-бубинець Займись .хоть раз, захистом людей від влади--бандитів.
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12.03.2026 12:51 Відповісти
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Уповноважений Верховної Ради України з прав людини...
Зараз цю посаду можна взагалі скасувати.
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12.03.2026 12:45 Відповісти
Або юридично змінити визначення "людина".
Ресурсом/матеріалом ця посада не займається.
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12.03.2026 12:49 Відповісти
Правами людини зараз пвдтерлися всі кому не ліньки, навіщо взагалі ця посада? Клоуни..
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12.03.2026 14:03 Відповісти
Чомусь чинуш чи ментів, коли на хабарі ловлять, а ті признають свою провину- звільняються від відповідальності
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12.03.2026 14:26 Відповісти
А піддакувачі коментатори теж будуть відповідати?
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12.03.2026 12:46 Відповісти
Дякую за такий веселий коментар))))
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12.03.2026 12:50 Відповісти
Ти про кого? Кому піддякувачи?
Майже 20 годин розглядаю цю картинку в трьох новинах і не можу знайти жодного признаку наявності персональних даних чи банківських таємниць. На картинці текст самого Гороховського, без фіо, адреси, телефону, рахунку чи навіть анонімного ніку в соцмережах. Задрипана штора і кацапська ганчірка. А ще ТП з явними ознаками зайвої хромосоми, що десятки разів свою рєпу в тих соцмережах виставляла. До речі звідки те фото? Бо у всіх соцмережах і месенжерах є повідомлення що вся інформація при публікації автоматично стає публічною. І жодної відповідальності за неї ніхто не несе. Тому будьте обережні при цьому користуванні.
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12.03.2026 13:14 Відповісти
Один піддакувач вже є.
Робіть запит в німеччину на депортацію.
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12.03.2026 13:33 Відповісти
звідки ти взяв фото, яке тільки на серверах монобанку може бути
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12.03.2026 14:12 Відповісти
По перше вона сама тих своїх фото сотні виклала. Навіть в тому застосунку в якому я вчора перший раз побував. Впевнений в тіктоку, інстє, ВК і однокласніках їх тисячі. Або десятки тисяч.
По друге ніхто не знав що то її фото. Вона сама себе деаномізувала. По фото можна найти або красуню як Стана Катіч, або знаменитість як Мелані Тромб, або страхолюдіну як Барбара Стрейзанд. Якщо в тебе ***** русько-дауніто ніколи не знайдеш. Тому що сотні тисяч їх. Звісно сьогодні вже знайдеш. Тому що тисячі кацапських іпсо цей іпальнік розтиражували.
По третє приложуху монобанка розробляла геть інша фірма, до якої Гороховський не має жодного відношення. Тому жодним чином не може нести відповідальність.
Цім дьібілам Лубінцю та хто там з НБУ хтось це повинен був сказати. Але ж вони зелені боги - ніхто не наважився.
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12.03.2026 14:26 Відповісти
виклади сюди хоча б одну з кацапським прапором.
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12.03.2026 14:28 Відповісти
гороховський сам підтвердив що він виклав фотку з серверів монобанка, і навіть вибачився. шо ти тут розпинаєшся?
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12.03.2026 14:30 Відповісти
Ти тупо брешеш. Не роби так.
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12.03.2026 14:31 Відповісти
де я збрехав? Лубінець розповів, що співзасновник Monobank визнав свою неправоту після оприлюднення персональних даних клієнтки. Джерело: https://censor.net/ua/n3604885
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12.03.2026 14:32 Відповісти
А зараз прикидаєшся шлангом.
Не роби так.
гороховський сам підтвердив що він виклав фотку з серверів монобанка
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12.03.2026 15:03 Відповісти
а звідки він взяв фотку для верифікації? з тіктока? ти дебіл?
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12.03.2026 15:08 Відповісти
Сьогодні навіть якщо шукати прапор Словенії немите рило цієї дури потрапляє в видачу Гугл частіше ніж магазинів що торгують прапорами Словенії
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12.03.2026 14:30 Відповісти
вірно. тому гороховський сяде на 7 рочків і йому призначать виплату компенсації за моральну шкоду дитині воїна ЗСУ.
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12.03.2026 14:31 Відповісти
Тим більше, як можна сплутати прапор рашки з прапором США?
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12.03.2026 15:26 Відповісти
Я так думаю що це була свідома провокація.
І варто забанити цю особу у всіх банках.
Відмазка з тим що не бачила прапор просто волає про спеціальну провокацію.
Дивіться самі кому вигідна така провокація.
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12.03.2026 12:48 Відповісти
гороховського?
його по закону треба на 7 рочків посадити, і ще стягнути компенсацію за приниження честі і гідності. на дівчину така хвиля хейту накотилася, шо капець.
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12.03.2026 13:56 Відповісти
по ходу та "дівчинка" зовсім таки "нЄтакая, просто чекала трамвая")))
Та і кацапів куколдів взагалі не запитували))
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12.03.2026 14:56 Відповісти
вона знала за які гроші купувала.
Нехай насолоджується св*ятом.
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12.03.2026 15:03 Відповісти
вона дочка воїна ЗСУ. не гавкай.
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12.03.2026 15:09 Відповісти
синку, я сам ексвоїн ЗСУ, і що скотиняка ти ляшка?
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12.03.2026 21:35 Відповісти
як швидко зельона гнида лубінець кинувся на захист прав вати

як там полонені Азовці , як їх права , гнида ти зельона ?!
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12.03.2026 12:50 Відповісти
а у головкома руснявого сирка - батьки на паРаші

а баба робить відео на фоні паРашного прапора

злийся гнида зельона
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12.03.2026 14:02 Відповісти
яке відео?
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12.03.2026 14:03 Відповісти
ну фото. не суттєво

про головкома що скажеш, гнидота zельона ? )
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12.03.2026 14:04 Відповісти
в тебе все несуттєво, бачу. ну і як ти побачив що на фото кацапська ганчірка а не прапор словенії? якщо видно 10% прапора? і звідки в тебе фото яке може бути тільки на серверах монобанка?
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12.03.2026 14:08 Відповісти
проспись, zебіл
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12.03.2026 14:14 Відповісти
гороховський може зливати персональні дані кацапам.
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12.03.2026 14:18 Відповісти
всі дані українців вже злив міністр фьйодоров .. злийся, zебіл
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12.03.2026 14:19 Відповісти
це твоє офіційне твердження? що там у нас за наклепи дають?
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12.03.2026 14:20 Відповісти
я не годую тролів zебілів
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12.03.2026 14:23 Відповісти
гороховський офіційно злив персональні дані, і потім сам офіційно за це вибачився. що ти тут хочеш розказати?
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12.03.2026 14:26 Відповісти
що я не бачу сенсу годувати троля подоляковської ботоферми з ОПи

і мене не цікавить доля баби з паРашною ганчіркою

на бабу взагалі варто відкрити кримінальну справу за пропаганду паРаши

(цікаво а чому у баби на фоні не український прапор)

Гороховському респект - визнав ..вибачився. все норм.
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12.03.2026 14:41 Відповісти
гороховський порушив статтю кримінального кодексу. йому тюрма світить
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12.03.2026 14:42 Відповісти
ми по різні сторони барикади, zебіл

тобі з паРашною ганчіркою в подоляківську ОПу
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12.03.2026 14:44 Відповісти
а у радника президента Зельоного Подоляка брат в ФСБ служив
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12.03.2026 14:12 Відповісти
мій батько взагалі думає що це не його війнонька бо він іще занадто юний.
А я на невійнонькі був із 2014 року по 2017.
48 рочків мені, певне я ще підліток)))
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12.03.2026 15:01 Відповісти
Гороховський Олег 1974 р-н. Захищати гроші банку в то буряки прийде і винесе. Нє? Те саме з Лубінцем, 1981 рн
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12.03.2026 12:50 Відповісти
От тільки там прапор був саме кацапський. А отой на підлозі- створено за допомогою GPT.
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12.03.2026 12:51 Відповісти
Він якийсь не пропорційний на підлозі й полоси різної ширини й розмір замалий у порівнянні з тим що на стіні.
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12.03.2026 13:12 Відповісти
у цієї дівчини батько в ЗСУ воює!
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12.03.2026 13:58 Відповісти
А у мене батько сєпар з Лугандону. А я ветеран, котрий віддав здоров'я на війні за Україну.
А ще син вбивці Парубія загинув за Україну, а його батько-вбивця сєпар.
А ще я знаю блогера з Сум- Тімура Вєрьовкіна, котрий завжди був за рашку, мав купу фоток з Деркачем, а зараз в ЗСУ- збирав донати й прогорів на кражіжках, добре що лишилися бабки купити гарну посаду.
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12.03.2026 14:49 Відповісти
в тебе з логікою проблеми. тут випадок "батько в ЗСУ", а ти навів приклади "батько - сєпар".
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12.03.2026 15:12 Відповісти
Ну, у мого побратима син після розлучення жив з матір'ю, спочатку в Криму, а потім виїхали в Ростов. Не думаю що він патріот України, хоча батько віддав життя за Україну. От тобі і наглядний приклад.
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12.03.2026 15:19 Відповісти
бачу, що ти неадекватний.

в твоїй історії батько сина виховував?

а ця дівчина - патріотка, її батько виховував, який воює зараз, а не як ти.
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12.03.2026 15:21 Відповісти
Український військовослужбовець Андрій Кольб і вітчим Карини, яку співзасновник monobank Олег Гороховський звинуватив у відеоверифікації на фоні російського прапора, запевняє, що вся його родина патріотично налаштована, а сам він служить у війську.

Про це він сказав у коментарі hromadske.

Каже, про скандал дізнався від побратима, який побачив згадки про самого Андрія у соцмережах. Потім вже переговорив із дружиною. Мовляв, уся родина шокована.

«Звичайно, мені неприємно… Там той муд*к (Олег Гороховський - ред.) зробив свої висновки, не розібравшись у ситуації», - зазначає вітчим Карини.

Він розповів, що його донька з хлопцем нині проживають у Німеччині. Як йому стало відомо, Карина Кольб зайшла у гості до подруги, в якої на стіні був прапор Словенії, і там проходила відеоверифікацію.

«Сєпарами ніколи не були в мене ніхто - і я противник, і діти у мене противники теж… Вона завжди була за Україну. Ну це абсурд», - запевняє Андрій Кольб.

Він сам - чинний військовослужбовець. Розповів, що вперше був призваний до війська у 2015 році. Під час повномасштабного вторгнення мобілізувався знову - потрапив у 92 окрему штурмову бригаду, був у піхоті. Після поранення, якого зазнав на Харківщині, його перевели в тилову частину в Харкові.

На уточнення, чи планує родина позиватися до суду через наклеп, зазначив: «Донька, думаю, повинна відреагувати, тому що від того чоловіка (Олега Гороховського - ред.) ні вибачення [не було], нічого, і він продовжує далі своє доводити. Тобто, я думаю, що буде якесь продовження».
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12.03.2026 15:22 Відповісти
Угу. Що хочеш зараз вони скажуть.
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12.03.2026 15:27 Відповісти
Давайте ще майже чи не єдиний безпроблемний банк для миттєвих розрахунків затопчемо.
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12.03.2026 12:51 Відповісти
Лубинець-бубинець Займись .хоть раз, захистом людей від влади--бандитів.
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12.03.2026 12:51 Відповісти
ще можна згадати про права ветеранів і поранених військових

але зельона гнида лубінець захищає російський прапор
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12.03.2026 12:52 Відповісти
Так, давайте прикінчим один із кращих вітчизняних банків через тупу тринду на фоні триколірної ганчірки.
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12.03.2026 12:53 Відповісти
Та ватна кобила навіть значок GPT зі скріну не прибрала.
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12.03.2026 12:54 Відповісти
Та тій хєрнє що типу на підлозі навіть зірки ⭐️ пʼятикутні. На прапорі Словенії шестикутні. Щоб ніхто не здогадався
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12.03.2026 15:07 Відповісти
В кокошнику вона б сподобалася тобі ще більше.
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13.03.2026 19:33 Відповісти
таку принциповість відносно "оману", "вагнергейту", "міндічгейту" не хоче Лубінець проявити?
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12.03.2026 12:58 Відповісти
А що не так зробив Гороховський по стандартам Зе-влади? Та сама вседозволеність, ігнорування будь якої поваги, порушення закону, і бико поведінка. Скандал, бо пішла розголоска і реакція. А у дівчини ще й батько воює. І пішов Україну захищати ще в 2014.
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12.03.2026 13:12 Відповісти
Уяви людину котра потерпає від країни агресорки на протязі 12 років, й побачив світлину громадянки твоєї країни з таким прапором?
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12.03.2026 13:16 Відповісти
Згоден. Зараз не до правил і законів, але народ злий бо не любить носатих банкірів.
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12.03.2026 13:32 Відповісти
Як виявилося - справа не у злості, а недолугості певної частини того народу . Дивляться на фото з кацапською ганчіркою і дурепою на фоні тієї ганчірки, і репетують про захист персональних даних тієї ідіотки кацапського походження .
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12.03.2026 13:46 Відповісти
Якщо без політики, як банкір він вчинив неймовірно тупо. На Заході це б означало крах банку.
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12.03.2026 13:55 Відповісти
Без політики - що там з ОРТ на заході після крадіжки угорцями коштів Ощадбанку ? Вже крах стався , чи завтра ранком рухне ? ((
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12.03.2026 14:00 Відповісти
нічого. крадіжки не було. ну, була, але не там де ти думаєш. а угорці це розслідують зараз.
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12.03.2026 14:24 Відповісти
А ти не людина , ну був нею , тільки не там де ти думаєш , це розслідують відповідні структури , колись зроблять висновок .
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12.03.2026 20:02 Відповісти
розлюднювати опонента - це стиль гітлера і сталіна. нацизмом завоняло від тебе.
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12.03.2026 20:45 Відповісти
А від тебе лаптями , ковальов , чи орбанов ... х.з.
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13.03.2026 00:53 Відповісти
ти що, п'яний? батько тої дівчини воює в ЗСУ, а прапор не кацапський.
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12.03.2026 14:01 Відповісти
гороховський потерпає?
Ти впевнений?
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12.03.2026 14:17 Відповісти
Не зберігайте гроші в банках з психічно хворим керівництвом.
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12.03.2026 13:28 Відповісти
Тобто у всіх державних?
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12.03.2026 13:38 Відповісти
Ну ти зберігаєш у тих що потрібно . Як там у вас - філія ОРТ функціонує ? ((
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12.03.2026 13:47 Відповісти
Річ у тім, що цей інцидент виявив незахищеність персональних даних у цьому (лише в цьому?) банку. Навіть якщо ці дані замість публікації передаватимуться до поліції, як запевняє цей керівник. Це ж не з Фейсбуку, наприклад
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12.03.2026 13:31 Відповісти
Про незахищеність детальніше .... Тобто, коли банк виявляє колаборанта, то про це потрібно мовчати бо "персональні дані" захищені ? Ми так далеко зайдемо- наступним стане " не можна зупиняти закладача вибухівки , бо це втручання у особисте життя " (((
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12.03.2026 13:50 Відповісти
Ще один хайпожер. Один міг мовчки забанити троляку з прапором і не робити собі славу серед "патріотів", другий його штрафанути за це (якщо є підстави по закону). Але ж країна відосіків.
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12.03.2026 13:33 Відповісти
По закону мав би звернутися до правоохоронних органів, але знає результат, бо на фото таки як мінімум ідіотка , як максимум - провокаторша.
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12.03.2026 13:52 Відповісти
а провадження по своїй одеській представниці - сепарші та путінодрочеру, пан уповноважений не хоче почати?
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12.03.2026 13:59 Відповісти
Вы еще можете обратить внимание на герб Черногории ,что бы два раза не вставать). Меня в больнице за кружку з гербом Черногории чуть не убили. Привез как сувенир, загремел по скорой в стационар, жена принесла красивую кружку) Если человек дальше своего села никуда не ездил, откуда ему знать, что гербы государств бывают очень похожи!
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12.03.2026 14:01 Відповісти
бачу, скільки вилізно правознавців: персональні дані, ахтунг!

Зовсім інший кейс, але цікавить логіка:

а коли в Румунії зняли з виборів джорджеску, бо він використовував тікток для просування, це теж ахтунг, порушення закону? А коли зе пішов на вибори, одурманивши пів країни своїм серіалом, це ж демократія, це ок ?
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12.03.2026 14:14 Відповісти
На Джорджеску завели уголовные дела по 6 пунктам. Потомки Чаушеску обещали ему 25 лет тюрьмы. Стал смирным как мышка, и вообще он не хотел в президенты.
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12.03.2026 14:53 Відповісти
Дико вибачаюсь, таке враження із коментів, що зібрались всі фанати фільму "Dumb & Dumber".
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12.03.2026 14:51 Відповісти
Сразу видно у кого есть деньги в банке а у кого только кредит с льготным периодом до конца месяца))
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12.03.2026 17:10 Відповісти
Треба все одно перевірити дєвку на ватність. Бо прапор там росіянський. Може вона дружить з кацапами і її не напружує що батько воює.
Таке буває.
Ну і Гороховський зробив те про що всі і так давно знають- жодної таємниці в цій державі немає. Наші дані продають аж гай шумить.
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13.03.2026 19:54 Відповісти
 
 