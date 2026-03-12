Венгрия не согласовывала с Украиной визит своей делегации по поводу нефтепровода "Дружба", - документ
Венгрия не согласовывала с Украиной визит своей делегации относительно нефтепровода "Дружба", Киев предоставил Будапешту официальное возражение по поводу предложенного формата.
Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на ноту МИД в ответ на сообщение из Будапешта о визите, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
В ответе МИД на сообщение венгерской стороны от 10 марта отмечается, что предложенные даты визита для украинской стороны являются неприемлемыми. Украина предложила Будапешту согласовать новые сроки поездки по дипломатическим каналам. Речь идет о возможном визите венгерской делегации во главе с заместителем министра энергетики Габором Чапеком.
Визит венгров
11 марта стало известно, что в Киев отправилась венгерская делегация во главе с парламентским госсекретарем Министерства энергетики Габором Чапеком для якобы переговоров по поводу "Дружбы".
Спикер МИД Украины Георгий Тихий сообщал, что представители Венгрии не имеют официального статуса делегации в Украине и что у них нет запланированных официальных встреч. Впоследствии это подтвердил президент Владимир Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Самая большая ошибка - это пренебречь украинцами. Посчитать украинцев слабыми. Обидеть украинцев. Никогда не обижайте украинцев. Украинцы никогда не бывают так слабы, как вам кажется. Не дай Всемогущий Аллах изгнать украинцев или отобрать что-то у украинцев. Украинцы всегда возвращаются. Украинцы вернутся и вернут своё. Но когда украинцы возвращаются, они не умеют рассчитывать силу и применять её пропорционально. Они сметают всё на своём пути. Не обижайте украинцев. Иначе, когда украинцы вернутся на землю, где похоронены их предки, то живущие на этой земле будут завидовать мёртвым".
А орбан з фіцо, це навіть не халуї прутіна, а просто знайдені ******* же, протизаплідні засоби від його охоронців….
Те що слова гарні не означає те що вони правдиві.
----
У Вови знову усе "під особистим" контролем...
Навіщо знову той КВК? Навіщо президенту опускатися до таких дрібниць та коментувати якихось угорських туристів? Невже недостатньо того що це коментує МЗС?
Купка циганів з балатону будуть лазити, щось винюхувати біля оборонних об'єктів?
Мордою в асфальт, на ланцюг, і катування!
Ну, звісно, не на камеру, в рамках всіх ******* педолєвацьких конвенцій!
Чесно - ми з нею не воюєм, дітей не викрадаєм, міста не бомбим - то хай ідуть нафіг
Стільки уваги забагато невеликому пятну на карті