Венгрия не согласовывала с Украиной визит своей делегации по поводу нефтепровода "Дружба", - документ

Венгрия не согласовывала с Украиной визит своей делегации относительно нефтепровода "Дружба", Киев предоставил Будапешту официальное возражение по поводу предложенного формата.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на ноту МИД в ответ на сообщение из Будапешта о визите, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

В ответе МИД на сообщение венгерской стороны от 10 марта отмечается, что предложенные даты визита для украинской стороны являются неприемлемыми. Украина предложила Будапешту согласовать новые сроки поездки по дипломатическим каналам. Речь идет о возможном визите венгерской делегации во главе с заместителем министра энергетики Габором Чапеком.

Визит венгров

11 марта стало известно, что в Киев отправилась венгерская делегация во главе с парламентским госсекретарем Министерства энергетики Габором Чапеком для якобы переговоров по поводу "Дружбы".

Спикер МИД Украины Георгий Тихий сообщал, что представители Венгрии не имеют официального статуса делегации в Украине и что у них нет запланированных официальных встреч. Впоследствии это подтвердил президент Владимир Зеленский.

