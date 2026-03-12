РУС
Венгрия не согласовывала с Украиной визит своей делегации по поводу нефтепровода "Дружба", - документ

Венгрия не согласовывала с Украиной визит своей делегации относительно нефтепровода "Дружба", Киев предоставил Будапешту официальное возражение по поводу предложенного формата.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на ноту МИД в ответ на сообщение из Будапешта о визите, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

В ответе МИД на сообщение венгерской стороны от 10 марта отмечается, что предложенные даты визита для украинской стороны являются неприемлемыми. Украина предложила Будапешту согласовать новые сроки поездки по дипломатическим каналам. Речь идет о возможном визите венгерской делегации во главе с заместителем министра энергетики Габором Чапеком.

Визит венгров

11 марта стало известно, что в Киев отправилась венгерская делегация во главе с парламентским госсекретарем Министерства энергетики Габором Чапеком для якобы переговоров по поводу "Дружбы".

Спикер МИД Украины Георгий Тихий сообщал, что представители Венгрии не имеют официального статуса делегации в Украине и что у них нет запланированных официальных встреч. Впоследствии это подтвердил президент Владимир Зеленский.

Читайте также: МИД об обвинениях Сейярто во лжи: Украина предлагала Венгрии согласовать другие даты визита делегации

Венгрия (874) Украина (5600)
+3
Сіярто брехав
12.03.2026 13:51 Ответить
+3
Перший Президент Ічкерії Джохар Дудаєв, застерігав московитів і їх халуїв:
"Самая большая ошибка - это пренебречь украинцами. Посчитать украинцев слабыми. Обидеть украинцев. Никогда не обижайте украинцев. Украинцы никогда не бывают так слабы, как вам кажется. Не дай Всемогущий Аллах изгнать украинцев или отобрать что-то у украинцев. Украинцы всегда возвращаются. Украинцы вернутся и вернут своё. Но когда украинцы возвращаются, они не умеют рассчитывать силу и применять её пропорционально. Они сметают всё на своём пути. Не обижайте украинцев. Иначе, когда украинцы вернутся на землю, где похоронены их предки, то живущие на этой земле будут завидовать мёртвым".
А орбан з фіцо, це навіть не халуї прутіна, а просто знайдені ******* же, протизаплідні засоби від його охоронців….
12.03.2026 13:54 Ответить
+3
Для нього це природньо . Тому він вважає що так і потрібно .
12.03.2026 13:54 Ответить
