С погибшим военнослужащим ВСУ Никитой Доценко простились в Киеве

Сегодня, 12 марта, в Свято-Преображенском соборе прошло прощание с воином Вооруженных Сил Украины Никитой Даниловичем Доценко, который героически погиб, защищая Украину.

Никита Доценко в 22 года добровольцем пошел в ряды ВСУ и является единственным сыном генерала Данила Доценко. Вечная память герою.

Потери Украины

Напомним, 9 марта 2026 года на восточном направлении погиб летчик и Герой Украины Александр Довгач, который был командиром 39-й бригады тактической авиации.

