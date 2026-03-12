786 1
С погибшим военнослужащим ВСУ Никитой Доценко простились в Киеве
Сегодня, 12 марта, в Свято-Преображенском соборе прошло прощание с воином Вооруженных Сил Украины Никитой Даниловичем Доценко, который героически погиб, защищая Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Никита Доценко в 22 года добровольцем пошел в ряды ВСУ и является единственным сыном генерала Данила Доценко. Вечная память герою.
Потери Украины
- Напомним, 9 марта 2026 года на восточном направлении погиб летчик и Герой Украины Александр Довгач, который был командиром 39-й бригады тактической авиации.
