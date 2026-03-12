РУС
С погибшим военнослужащим ВСУ Никитой Доценко простились в Киеве

В Киеве простились с воином ВСУ Никитой Доценко

Сегодня, 12 марта, в Свято-Преображенском соборе прошло прощание с воином Вооруженных Сил Украины Никитой Даниловичем Доценко, который героически погиб, защищая Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Никита Доценко в 22 года добровольцем пошел в ряды ВСУ и является единственным сыном генерала Данила Доценко. Вечная память герою.

Потери Украины

Автор: 

Вічна Пам'ять і Слава!💔
12.03.2026 16:43 Ответить
 
 