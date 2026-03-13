Дроны атаковали жилые кварталы Балаклеи на Харьковщине

В ночь на 13 марта в Балаклее Харьковской области зафиксировано несколько попаданий вражеских беспилотников по территории жилой застройки.

Об этом сообщаетЦензор.НЕТсо ссылкой на руководителя МВА Виталия Карабанова.

Что известно об атаке БПЛА?

По его словам, на местах оперативно работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших и нанесенном ущербе уточняется.

Местных жителей призывают оставаться в укрытиях и соблюдать правила безопасности.

Напомним, в ночь на 13 марта Россия продолжает атаки на территорию Украины. В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

