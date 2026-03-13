РУС
Дроны атаковали жилые кварталы Балаклеи на Харьковщине

Россияне увеличивают количество БПЛА, атакующих

В ночь на 13 марта в Балаклее Харьковской области зафиксировано несколько попаданий вражеских беспилотников по территории жилой застройки.

Об этом сообщает руководитель МВА Виталий Карабанов.

Что известно об атаке БПЛА?

По его словам, на местах оперативно работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших и нанесенном ущербе уточняется.

Местных жителей призывают оставаться в укрытиях и соблюдать правила безопасности.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

Харьковская область
