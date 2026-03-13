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Новини Атака дронів на Харківщину Атака безпілотників на Харківщину
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Дрони атакували житлові квартали Балаклії на Харківщині

Росіяни збільшують кількість БпЛА, що атакують

У ніч на 13 березня у Балаклії на Харківщині зафіксовано декілька влучань ворожих безпілотників по території житлової забудови.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на керівника МВА Віталія Карабанова.

Що відомо про атаку БпЛА?

За його словами, на місцях оперативно працюють усі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих та завданих збитків уточнюється.

Місцевих жителів закликають залишатися в укриттях та дотримуватися правил безпеки.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

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Автор: 

безпілотник БпЛА (5993) атака (1658) Балаклія (303) Харківська область (2856) Ізюмський район (235)
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