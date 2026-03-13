Дрони атакували житлові квартали Балаклії на Харківщині

У ніч на 13 березня у Балаклії на Харківщині зафіксовано декілька влучань ворожих безпілотників по території житлової забудови.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на керівника МВА Віталія Карабанова.

Що відомо про атаку БпЛА?

За його словами, на місцях оперативно працюють усі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих та завданих збитків уточнюється.

Місцевих жителів закликають залишатися в укриттях та дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, у ніч на 13 березня Росія продовжує атаки на територію України. У низці регіонів лунає сигнал повітряної тривоги.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

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