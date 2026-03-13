Сын экс-регионала Иванющенко имеет недвижимость в Дубае: сам экс-нардеп летает туда из России, - СМИ
Сын бывшего депутата "Партии регионов" Юрия Иванющенко (Юра Енекиевский) владеет недвижимостью в столице ОАЭ Дубае.
Об этом говорится в материале Слідство.Інфо, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Экс-регионала считали одним из самых приближенных к беглому президенту Виктору Януковичу бизнесменов.
Так, согласно полученным документам, в 2002 году Арсен Иванющенко приобрел апартаменты в комплексе The Residence в престижном районе Downtown Dubai.
Это элитный жилой комплекс в центре Дубая, расположенный в престижном районе Downtown Dubai рядом с башней Burj Khalifa и крупнейшим торговым центром города Dubai Mall.
Также в течение 2024 года он арендовал виллу в районе Al Merkadh в Дубае. Это спокойный район с частными виллами и малоэтажной застройкой, где проживают состоятельные местные жители и иностранцы.
Визиты в РФ
Данные российских баз свидетельствуют, что Юрий Иванющенко регулярно летал в Дубай из России. В частности, в 2023 году зафиксировано четыре таких перелета, еще один — в 2024 году. Полученные данные также свидетельствуют, что Иванющенко может проводить много времени в России, в частности в Москве и Сочи.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее НАБУ объявило Иванющенко в розыск. Его подозревают в легализации 18 га государственной земли на сумму более 160 млн грн.
- ВАКС заочно арестовал Иванющенко.
