Син ексрегіонала Іванющенка має нерухомість в Дубаї: сам екснардеп літає туди з Росії, - ЗМІ

Син екснардепа "Партії Регіонів" Юрія Іванющенка (Юра Єнекієвський) володіє нерухомістю у столиці ОАЕ Дубаї.

Про це йдеться в матеріалі Слідство.Інфо, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Ексрегіонала вважали одним із найближчих до президента-втікача Віктора Януковича бізнесменів.

Так, згідно з отриманими документами, у 2002 році Арсен Іванющенко придбав апартаменти у комплексі The Residence у престижному районі Downtown Dubai.

Це елітний житловий комплекс у центрі Дубая, розташований у престижному районі Downtown Dubai поруч із вежею Burj Khalifa та найбільшим торгівельним центром міста Dubai Mall.

Також протягом 2024 року він орендував віллу у районі Al Merkadh у Дубаї. Це спокійний район із приватними віллами та малоповерховою забудовою, де мешкають заможні місцеві жителі та іноземці.

Візити до РФ

Дані російських баз свідчать, що Юрій Іванющенко регулярно літав до Дубая з Росії. Зокрема, у 2023 році зафіксовано чотири такі перельоти, ще один — у 2024 році. Отримані дані також свідчать, що Іванющенко може проводити багато часу у Росії, зокрема у Москві та Сочі.

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