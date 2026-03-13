Син ексрегіонала Іванющенка має нерухомість в Дубаї: сам екснардеп літає туди з Росії, - ЗМІ
Син екснардепа "Партії Регіонів" Юрія Іванющенка (Юра Єнекієвський) володіє нерухомістю у столиці ОАЕ Дубаї.
Про це йдеться в матеріалі Слідство.Інфо, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Ексрегіонала вважали одним із найближчих до президента-втікача Віктора Януковича бізнесменів.
Так, згідно з отриманими документами, у 2002 році Арсен Іванющенко придбав апартаменти у комплексі The Residence у престижному районі Downtown Dubai.
Це елітний житловий комплекс у центрі Дубая, розташований у престижному районі Downtown Dubai поруч із вежею Burj Khalifa та найбільшим торгівельним центром міста Dubai Mall.
Також протягом 2024 року він орендував віллу у районі Al Merkadh у Дубаї. Це спокійний район із приватними віллами та малоповерховою забудовою, де мешкають заможні місцеві жителі та іноземці.
Візити до РФ
Дані російських баз свідчать, що Юрій Іванющенко регулярно літав до Дубая з Росії. Зокрема, у 2023 році зафіксовано чотири такі перельоти, ще один — у 2024 році. Отримані дані також свідчать, що Іванющенко може проводити багато часу у Росії, зокрема у Москві та Сочі.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше НАБУ оголосило Іванющенка у розшук. Його підозрюють у легалізації 18 га державної землі на понад 160 млн грн.
- ВАКС заочно заарештував Іванющенка.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль