Сутки на Херсонщине: один человек погиб, семеро ранены

За последние сутки в Херсонской области в результате российских обстрелов погиб один человек, ещё семь человек получили ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Какие населенные пункты оказались под вражеским огнем

По данным главы области, под ударами дронов, авиации и артиллерии оказались населенные пункты:

Херсонского района — Антоновка, Благовещенское, Приднепровское, Садовое, Дарьевка, Ивановка, Новотягинка, Токаревка, Федоровка, Белозерка, Днепровское, Кизомыс, Станислав, Александровка, Софиевка, Широкая Балка и город Херсон;

Бериславского района — Берислав, Томарино, Урожайное, Новорайск, Степное, Золотая Балка, Михайловка, Украинка, Дудчаны, Новая Каменка, Борозенское, Кучерское, Тягинка, Львово, Отрадокаменка, Осокоровка, Веселое.

Российские военные наносили удары по социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки и 16 частных домов. Также оккупанты повредили административное здание, заведение общественного питания, вышку мобильной связи, хозяйственную постройку, машину "скорой" и частные автомобили.

Пострадавшие в результате обстрела Херсона

В больницу доставили двух человек, получивших ранения во время ночного обстрела Херсона.

Корабельный район, около 22:00 – 62-летний мужчина получил осколочные ранения спины, контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы.

Днепровский район, около 23:20 – 86-летняя женщина получила взрывную травму и острую стрессовую реакцию.

