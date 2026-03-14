Доба на Херсонщині: одна людина загинула, семеро поранені

Протягом останньої доби в Херсонській області через російські обстріли загинула одна людина, ще сім осіб отримали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 7 дістали поранення", - зазначив Прокудін.

Які населені пункти опинились під ворожим вогнем

За даними очільника області, під ударами дронів, авіації та артилерії опинилися населені пункти:

Херсонського району - Антонівка, Благовіщенське, Придніпровське, Садове, Дар'ївка, Іванівка, Новотягинка, Токарівка, Федорівка, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка та місто Херсон;

Бериславського району - Берислав, Томарине, Урожайне, Новорайськ, Степне, Золота Балка, Михайлівка, Українка, Дудчани, Нова Кам’янка, Борозенське, Кучерське, Тягинка, Львове, Одрадокам’янка, Осокорівка, Веселе.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 16 приватних будинків.Також окупанти понівечили адмінбудівлю, заклад громадського харчування, вежу мобільного зв'язку, господарчу споруду, автівку швидкої та приватні автомобілі.

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Постраждалі внаслідок обстрілу Херсону

До лікарні доставили двох людей, які дістали поранення під час нічного обстрілу Херсону.

Корабельний район, близько 22:00 – 62-річний чоловік дістав уламкові поранення спини, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Дніпровський район, близько 23:20 – 86-річна жінка зазнала вибухової травми та гострої стресової реакції.

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