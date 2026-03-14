Доба на Херсонщині: одна людина загинула, семеро поранені
Протягом останньої доби в Херсонській області через російські обстріли загинула одна людина, ще сім осіб отримали поранення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 7 дістали поранення", - зазначив Прокудін.
Які населені пункти опинились під ворожим вогнем
За даними очільника області, під ударами дронів, авіації та артилерії опинилися населені пункти:
- Херсонського району - Антонівка, Благовіщенське, Придніпровське, Садове, Дар'ївка, Іванівка, Новотягинка, Токарівка, Федорівка, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка та місто Херсон;
- Бериславського району - Берислав, Томарине, Урожайне, Новорайськ, Степне, Золота Балка, Михайлівка, Українка, Дудчани, Нова Кам’янка, Борозенське, Кучерське, Тягинка, Львове, Одрадокам’янка, Осокорівка, Веселе.
Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 16 приватних будинків.Також окупанти понівечили адмінбудівлю, заклад громадського харчування, вежу мобільного зв'язку, господарчу споруду, автівку швидкої та приватні автомобілі.
Постраждалі внаслідок обстрілу Херсону
До лікарні доставили двох людей, які дістали поранення під час нічного обстрілу Херсону.
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Корабельний район, близько 22:00 – 62-річний чоловік дістав уламкові поранення спини, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.
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Дніпровський район, близько 23:20 – 86-річна жінка зазнала вибухової травми та гострої стресової реакції.
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