РФ привлекает дополнительные резервы для продвижения в Удачном, - ГВ "Схід"
В районе Покровско-Мирноградской агломерации ситуация остается сложной. Фиксируются признаки подготовки противника к активизации наступательных действий с привлечением накопленных резервов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГВ "Схід".
Оперативная обстановка
Как отмечается, враг наращивает количество авиаударов и применение других огневых средств.
Россияне пытаются полностью овладеть Покровском и Мирноградом. Подразделения Сил обороны Украины удерживают определенные позиции на северных окраинах этих населенных пунктов. Враг также сосредотачивает усилия на попытках продвижения в районе населенного пункта Удачное, привлекает дополнительные резервы.
"Силы обороны Украины противодействуют намерениям врага, сдерживают вражеские штурмы. В частности, осуществляется усиленная аэроразведка, дополнительное минирование вероятных маршрутов продвижения врага и блокировка вражеской логистики, системно проводятся поисково-ударные действия.
Активно работают наши дронные подразделения, артиллерия и авиация. Наши воины наносят врагу значительные потери", — говорится в сообщении.
Потери войск РФ
В целом, в зоне ответственности ГВ "Схід" потери оккупантов остаются наибольшими - 287 захватчиков за минувшие сутки.
Также уничтожено 2077 БПЛА различных типов, уничтожено и повреждено 133 единицы другого вооружения и техники.
