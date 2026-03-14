РФ залучає додаткові резерви для просування в Удачному, - УВ "Схід"

У районі Покровсько-Мирноградської агломерації ситуація залишається складною. Фіксуються ознаки підготовки противника до активізації наступальних дій із залученням накопичених резервів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УВ "Схід".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Оперативна обстановка

Як зазначається, ворог нарощує кількість авіаударів та застосування інших вогневих засобів.

Росіяни намагаються повністю оволодіти Покровськом та Мирноградом. Підрозділи Сил оборони України утримують визначені позиції на північних околицях цих населених пунктів. Ворог також зосереджує зусилля на спробах просування у районі населеного пункту Удачне, залучає додаткові резерви.

"Сили оборони України протидіють намірам ворога, стримують ворожі штурми. Зокрема, здійснюється посилена аеророзвідка, додаткове мінування ймовірних маршрутів просування ворога та блокування ворожої логістики, системно проводяться пошуково-ударні дії.

Активно працюють наші дронові підрозділи, артилерія та авіація. Наші воїни завдають ворогу значних втрат", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Речник 7-го корпусу Полевий: "Сподіваюсь, піхота чіпляється за Покровськ через стратегію командування"

Втрати військ РФ

В цілому, у зоні відповідальності УВ "Схід" втрати окупантів залишаються найбільшими - 287 загарбників за минулу добу.

Також знищено 2077 БпЛА різних типів, знищено та вражено 133 одиниці іншого озброєння і техніки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ближній бій українського воїна із двома окупантами поблизу Покровська. ВIДЕО