На фронте зафиксировано 79 боевых столкновений, оккупанты наиболее активно атакуют на Константиновском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

С начала суток количество атак агрессора составило 79.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16:00 14 марта, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Обстрелы приграничных территорий продолжаются. Сегодня на Сумщине артиллерийским ударам подверглись населенные пункты Будки, Кореньок, Рыжевка, Малая Слободка, Степановка, Ходино, Стариково, Яструбщина, Искрисковщина; авиаудару подвергся населенный пункт Кружок.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг предпринял две тщетные попытки вытеснить наших воинов с занимаемых позиций, кроме того, нанес 51 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых – с применением РСЗО, сбросил три управляемые авиационные бомбы, нанеся один авиационный удар.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник один раз атаковал вблизи населенного пункта Волчанские Хутора.

На Купянском направлении противник один раз продвигался вперед в направлении Куриловки.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили четыре попытки захватчиков продвинуться вблизи Дробишевого, Ставок и Лимана. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Славянском направлении оккупанты трижды пытались приблизиться к позициям наших войск в районах Закитного и Разниковки.

На Краматорском направлении враг совершил две атаки в районах Никифоровки и Новомаркового. До сих пор продолжается одно боевое столкновение.

На Константиновском направлении захватчики осуществили 15 наступательных действий вблизи Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Клебан-Бика, Плещеевки, Русина Яра и Софиевки. Два боя продолжаются до сих пор.

Силы обороны с начала суток отразили 11 штурмовых действий врага на Покровском направлении в районах населенных пунктов Торецкое, Родинское, Мирноград, Удачное, Новопавловка. Одно боевое столкновение еще не завершено.

На Александровском направлении враг осуществил три наступательных действия вблизи Александрограда и Злагоды.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 14 атак в районах Гуляйполя, Зализничного, Варваровки, Гуляйпольского и Мирного. Враг нанес авиаудары в районах Воздвижковки, Верхней Терсы, Гуляйпольского, Чаривного и Долинки. Четыре боевіе столкновения продолжаются.

На Ореховском направлении враг активных наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении произошла одна атака врага. Авиаударам подверглись населенные пункты Львово и Ольговка.

"На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются. Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", — отметили в Генштабе.

