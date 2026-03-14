79 боєзіткнень на фронті від початку доби, окупанти найбільше атакують на Костянтинівському і Гуляйпільському напрямках, - Генштаб

Від початку доби кількість атак агресора становить 79.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 14 березня, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Удари РФ по Україні

Обстріли прикордонних територій тривають. Сьогодні в Сумській області зазнали артилерійських ударів населені пункти Будки, Кореньок, Рижівка, Мала Слобідка, Степанівка, Ходине, Старикове, Яструбщина, Іскрисківщина; авіаудару зазнав населений пункт Кружок.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив дві марні спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій, крім того, завдав 51 обстрілу населених пунктів та позицій наших військ, два з яких – із застосуванням РСЗВ, скинув три керовані авіаційні бомби, завдавши одного авіаційного удару.

Також читайте: Уражено установку "Іскандер", РЛС "Небо-У" та С-300 і низку командно-спостережних пунктів РФ, - Генштаб

Ситуація на Харківщині

На Південно–Слобожанському напрямку противник один раз атакував поблизу населеного пункту Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку противник один раз йшов вперед у напрямку Курилівки.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 278 430 осіб (+810 за добу), 11 777 танків, 38 421 артсистема, 24 212 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали чотири спроби загарбників просунутися поблизу Дробишевого, Ставків та Лиману. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Слов’янському напрямку окупанти тричі намагалися наблизитися до позицій наших військ у районах Закітного та Різниківки.

На Краматорському напрямку ворог здійснив дві атаки в районах Никифорівки та Новомаркового. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 15 наступальних дій поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Клебан-Бика, Плещіївки, Русиного Яру та Софіївки. Два бої тривають до цього часу.

Сили оборони з початку доби відбили 11 штурмових дій ворога на Покровському напрямку у районах населених пунктів Торецьке, Родинське, Мирноград, Удачне, Новопавлівка. Одне боєзіткнення іще не завершено.

На Олександрівському напрямку ворог здійснив три наступальні дії поблизу Олександрограда та Злагоди.

Також читайте: Уражено райони зосередження живої сили РФ, артилерію та об’єкти логістики на окупованій території, - Генштаб

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку відбулося 14 атак у районах Гуляйполя, Залізничного, Варварівки, Гуляйпільського та Мирного. Ворог завдав авіаударів у районах Воздвижівки, Верхньої Терси, Гуляйпільського, Чарівного та Долинки. Чотири боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку відбулася одна атака ворога. Авіаударів зазнали населені пункти Львове та Ольгівка.

"На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються. Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу", - зазначили в Генштабі.

Також читайте: Уражено райони зосередження живої сили РФ, артилерію та об’єкти логістики на окупованій території, - Генштаб